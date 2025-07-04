Para Konusunda Senin Süper Gücün Ne?

Senin süper gücün kesinlikle rahatlık ve özgüven. Parayı sadece bir araç olarak görüyorsun. Hayatı ertelememek, deneyimlere açık olmak ve anın tadını çıkarmak senin için ön planda. Bütçe planların varsa bile sıkı değil hiçbir zaman. Yatırım konularına açıksın ama her şeye bilmeden girme alışkanlığın var. Genelde insanlara cesaret veren bir tavrın var çünkü parayı seviyorsun ama ona bağımlı değilsin. Risk almaktan korkmuyorsun ve hatta bazen “Kazanmasam da yaşadım.” diyorsun ama ilginç olan şey ise paranın sana yine gelmesi. Sana göre para, özgürlüğün bir yansıması. O yüzden senin süper gücün rahat harcayıp pişman olmayan o nadir iç ses!