Para Konusunda Güçlü Yönün Ne?

Senin dünyanda para sadece mutlu olmak ve hayatın tadını çıkarmak için var. Senin asıl gücün paraya bağlanmaman. Bugün cebinde varsa harcarsın yoksa oturup dert etmezsin. Biriktirmek veya uzun vadeli planlar yapmak sana hiç göre değil. Bu rahatlığın çevrendeki pek çok kişiye ilham veriyor. Maddi kaygıları bir kenara bırakıp elindeki imkanları tamamen sevdiklerinle güzel anılar biriktirmek için kullanıyorsun. Hesabında ne kadar kaldığıyla değil o paranın sana yaşattığı deneyimlerle ilgileniyorsun.