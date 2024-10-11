Sen tam bir Joseph Stiglitz'sin! Gelir dağılımı, sosyal adalet ve eşitsizlik senin için çok önemli. Harcamalarını yaparken sadece kişisel kazanç değil, toplumsal faydayı da gözetiyorsun. Ekonomik adaleti savunur, herkesin kazançlı çıkabileceği bir dünya hayal edersin. Stiglitz gibi sen de büyük resme bakar, insanların ekonomik fırsatlara eşit şekilde erişebilmesini önemser, harcamalarında ve yatırımlarında toplumsal sorumluluk bilinci taşırsın.