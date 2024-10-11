Para Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Ekonomistsin?
Para Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Ekonomistsin?
Pek çok alışkanlığın, hakkında bize birkaç ipucu verebilir. Uyku düzenin, yemeği hangi saatlerde yediğin ve hatta parayı nasıl harcadığın bile... Bu testimiz, para harcama alışkanlıklarına göre hangi ekonomist olduğunu söyleyecek!
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Maaşını yeni aldın ve arkadaşların bir hafta sonu kaçamağı planladı. Ne yaparsın?
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Market alışverişine gittin ve kasada harcamanın beklediğinden fazla olduğunu fark ettin. Tepkin ne olur?
İnternette uzun zamandır almak istediğin ürünün indirimde olduğunu gördün. İlk adımın ne olur?
Daha önce hiç kredi çektin mi?
Arkadaşlarınla dışarıda güzel bir akşam yemeği yediniz ve hesap geldi. Ne yaparsın?
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