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Para Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Ekonomistsin?

etiket Para Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Ekonomistsin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 17:01

Pek çok alışkanlığın, hakkında bize birkaç ipucu verebilir. Uyku düzenin, yemeği hangi saatlerde yediğin ve hatta parayı nasıl harcadığın bile... Bu testimiz, para harcama alışkanlıklarına göre hangi ekonomist olduğunu söyleyecek!

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Maaşını yeni aldın ve arkadaşların bir hafta sonu kaçamağı planladı. Ne yaparsın?

Market alışverişine gittin ve kasada harcamanın beklediğinden fazla olduğunu fark ettin. Tepkin ne olur?

İnternette uzun zamandır almak istediğin ürünün indirimde olduğunu gördün. İlk adımın ne olur?

Daha önce hiç kredi çektin mi?

Arkadaşlarınla dışarıda güzel bir akşam yemeği yediniz ve hesap geldi. Ne yaparsın?

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Şimdi söyle bakalım: Birkaç günlüğüne başka bir şehre kaçamak yapmaya gideceksin. Şu ulaşım araçlarından hangisini tercih edersin?

Bir sabah uyanıyorsun ve bir hayırsever, banka hesabına 1 milyon TL göndermiş diyelim. Ona ulaşıyorsun, sana güle güle harcamanı söylüyor ve telefonu kapatıyor. Bu parayla ilk ne yaparsın?

Son sorudayız! Yakın arkadaşının doğum gününde ortak bir hediye alma fikri var. Bu fikre dahil olur musun?

Elinor Ostrom!

Elinor Ostrom!

Senin kişiliğin Elinor Ostrom gibi. İnsanları, toplulukları ve kaynakları yönetme becerin üst düzeyde. Ortak iyi için hareket etmeyi seviyor, herkesin katkıda bulunabileceği çözümler üretmekten hoşlanıyorsun. Planlı, sakin ve toplumsal sorunlara karşı duyarlısın. Ostrom gibi, sen de çevrendeki kaynakları verimli kullanmayı ve uzun vadeli düşünmeyi önemsiyorsun. Harcamalarında da uzun vadeli güveni tercih eden birisin.

Janet Yellen!

Janet Yellen!

Sen Janet Yellen gibi dikkatli ve stratejik bir ekonomistsin! Para politikaları ve bütçe yönetiminde mükemmel bir denge kurmayı seviyorsun. Riskleri hesaplamadan hareket etmez, her adımı dikkatlice analiz edersin. Sakin bir tavırla işleri yönlendirmekten, çevrendekilere güven vermekten hoşlanıyorsun. Yellen gibi sen de finansal kararlarında sağlam adımlar atarak güvenli ve uzun vadeli çözümler üretiyorsun.

John Maynard Keynes!

John Maynard Keynes!

Senin yatırım ve para yönetimi yaklaşımın, John Maynard Keynes'e benziyor! Cesur ama aynı zamanda ihtiyatlısın. Hem kısa vadeli fırsatları görür hem de uzun vadeli istikrara önem verirsin. Keynes gibi sen de ekonomiyi iyi analiz eder, kriz anlarında bile soğukkanlılığını koruyarak doğru kararlar verebilirsin. Piyasa koşullarını izleyip fırsatları değerlendirme konusunda başarılısın.

Joseph Stiglitz!

Joseph Stiglitz!

Sen tam bir Joseph Stiglitz'sin! Gelir dağılımı, sosyal adalet ve eşitsizlik senin için çok önemli. Harcamalarını yaparken sadece kişisel kazanç değil, toplumsal faydayı da gözetiyorsun. Ekonomik adaleti savunur, herkesin kazançlı çıkabileceği bir dünya hayal edersin. Stiglitz gibi sen de büyük resme bakar, insanların ekonomik fırsatlara eşit şekilde erişebilmesini önemser, harcamalarında ve yatırımlarında toplumsal sorumluluk bilinci taşırsın.

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