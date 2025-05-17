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Para Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Bütçe Türü Sana Göre?

etiket Para Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Bütçe Türü Sana Göre?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.05.2025 - 17:01

Her ay maaş yatınca bir özgüven, bir kendine güven... Sonra 'Ben o parayı ne ara harcadım?' şokları… Kimi her harcamasını yazar, kimi 'göz kararı' takılır. Bazısı “Ay sonunda hallederim” derken diğerleri “Yarın ne olacağı belli mi?” deyip sepete atar. Peki senin bütçeyle aran nasıl? Harcamalarını yönetirken hangi tarz sana daha uygun?

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Markette indirim var diye bir şeyler alıp eve gelince "Ben bunu niye aldım?" dediğin oldu mu?

Maaş gününden bir hafta sonra hesabında ne kadar kalır diye sorsak?

Arkadaşlarına yediniz, içtiniz ve o gün hesabı sen ödeyeceksin...

Arkadaşlarına yediniz, içtiniz ve o gün hesabı sen ödeyeceksin...

Kredi kartı ekstresine baktığın an surat ifaden bunlardan hangisi oluyor?

Devam edelim! Tatil planı yaparken bütçeni nasıl ayarlıyorsun?

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Ay sonunda “Bu ay neye bu kadar para harcadım ya?” diye düşündüğün oluyor mu?

Telefonuna harcamalarını takip edebileceğin bir uygulama indirdin. Sonra?

Son sorudayız! Borç almak benim için...

Sıfır Tabanlı Bütçe!

Senin olayın belli: her şey kontrol altında, liste yapılmadan adım atılmaz. Harcamadan önce düşünür, ay sonunda “Ne oldu da bu kadar gitti?” sorusunu pek yaşamazsın. Bu yüzden sana en uygun sistem: Sıfır Tabanlı Bütçe.

Her ayın başında gelirini belirliyorsun, sonra o gelirin her kuruşuna görev veriyorsun: kiraya bu kadar, markete şu kadar, eğlenceye şu… Geriye sürpriz kalmıyor. Tavsiye mi? Kendine de bir “anlık keyif” bütçesi ayır, çünkü bu kadar düzenin içinde küçük kaçamaklar şart.

50/30/20 Kuralı!

50/30/20 Kuralı!

Sen biraz hesap kitap yapar, biraz da anı yaşarsın. Hayat zaten tam olarak böyle bir şey değil mi? Sana en uygun sistem: 50/30/20 bütçe kuralı.

Gelirinin %50’si temel ihtiyaçlara, %30’u keyfi harcamalara, %20’si de birikim ya da borç kapatmaya gider. Ne her şey kontrol altında, ne de tamamen serbest.

Bu yöntem hem seni sıkmaz, hem de kontrol hissi verir. Tavsiye mi? Ay sonunda kabaca oranlara bir göz at, ipin ucunu kaçırmadan yoluna devam edersin.

Zarf Yöntemi!

Zarf Yöntemi!

Bütçe planlamak senlik değil, kabul. Ama “para da bir şekilde bitiyor” diye bir gerçek var. O yüzden sana göre olan sistem basit ama etkili: Zarf Yöntemi.

Fiziksel zarflar ya da dijital klasörler fark etmez; her harcama kalemine ayrı bir ‘bölme’ ayır. “Markete bu kadar, kahveye şu kadar” gibi. Para bitince o kalem kapalı, uzatma yok. Bunu Excel'siz, uygulamasız, kendi hızında yapabilirsin. Uygulamaya başladığın an ne kadar etkili olduğunu göreceksin.

Geriye Dönük Bütçe!

Geriye Dönük Bütçe!

Harcamayı seviyorsun, anı yaşarken de çok sorgulamıyorsun. Ama ay sonunda “Bu nereye gitti ya?” sorusu can sıkıyor olabilir. Sana en uygun sistem: Geriye Dönük Bütçe.

Yani harcamayı yaptıktan sonra not alıyorsun. Zamanla nereye ne kadar gittiğini görünce otomatik bir farkındalık oluşuyor.

Bu yöntem seni sıkmaz ama sonunda “Demek hep kahveye gidiyormuşum ben” gibi aydınlanmalar yaşatabilir.

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Ma Belle
Ma Belle
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