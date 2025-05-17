Para Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Bütçe Türü Sana Göre?
Her ay maaş yatınca bir özgüven, bir kendine güven... Sonra 'Ben o parayı ne ara harcadım?' şokları… Kimi her harcamasını yazar, kimi 'göz kararı' takılır. Bazısı “Ay sonunda hallederim” derken diğerleri “Yarın ne olacağı belli mi?” deyip sepete atar. Peki senin bütçeyle aran nasıl? Harcamalarını yönetirken hangi tarz sana daha uygun?
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Markette indirim var diye bir şeyler alıp eve gelince "Ben bunu niye aldım?" dediğin oldu mu?
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Maaş gününden bir hafta sonra hesabında ne kadar kalır diye sorsak?
Arkadaşlarına yediniz, içtiniz ve o gün hesabı sen ödeyeceksin...
Kredi kartı ekstresine baktığın an surat ifaden bunlardan hangisi oluyor?
Devam edelim! Tatil planı yaparken bütçeni nasıl ayarlıyorsun?
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Ay sonunda “Bu ay neye bu kadar para harcadım ya?” diye düşündüğün oluyor mu?
Telefonuna harcamalarını takip edebileceğin bir uygulama indirdin. Sonra?
Son sorudayız! Borç almak benim için...
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