Para Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Bütçe Türü Sana Göre?

Senin olayın belli: her şey kontrol altında, liste yapılmadan adım atılmaz. Harcamadan önce düşünür, ay sonunda “Ne oldu da bu kadar gitti?” sorusunu pek yaşamazsın. Bu yüzden sana en uygun sistem: Sıfır Tabanlı Bütçe.

Her ayın başında gelirini belirliyorsun, sonra o gelirin her kuruşuna görev veriyorsun: kiraya bu kadar, markete şu kadar, eğlenceye şu… Geriye sürpriz kalmıyor. Tavsiye mi? Kendine de bir “anlık keyif” bütçesi ayır, çünkü bu kadar düzenin içinde küçük kaçamaklar şart.