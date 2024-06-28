Özgür Özel Baskıyı Artıyor: "Erdoğan Kendine Güveniyorsa Bir Daha Yarışırız"

CHP Genel Başkan Özgür Özel, dün yaptığı “erken seçim” çağrısını bir kez daha yeniledi. Halk TV’de canlı yayına çıkan Özgür Özel, “Erdoğan kendine güveniyorsa yine yarışız. Biz hazırız.” ifadelerini kullandı.