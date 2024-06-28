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Özgür Özel Baskıyı Artıyor: "Erdoğan Kendine Güveniyorsa Bir Daha Yarışırız"

Özgür Özel Baskıyı Artıyor: "Erdoğan Kendine Güveniyorsa Bir Daha Yarışırız"

Özgür Özel
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.06.2024 - 10:40

CHP Genel Başkan Özgür Özel, dün yaptığı “erken seçim” çağrısını bir kez daha yeniledi. Halk TV’de canlı yayına çıkan Özgür Özel, “Erdoğan kendine güveniyorsa yine yarışız. Biz hazırız.” ifadelerini kullandı.

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CHP’nin lideri olarak girdiği ilk seçim olan 31 Mart Yerel Seçimleri’nde büyük zafer elde eden Özgür Özel, genel seçimlerler ilgili de iddialı açıklamalarda bulundu.

CHP’nin lideri olarak girdiği ilk seçim olan 31 Mart Yerel Seçimleri’nde büyük zafer elde eden Özgür Özel, genel seçimlerler ilgili de iddialı açıklamalarda bulundu.

Dün yaptığı açıklamada “1.5 yıl sonra erken seçim olacağını düşünüyorum” diyen Özgür Özel, bugün ise Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu.

Dün yaptığı açıklamada “1.5 yıl sonra erken seçim olacağını düşünüyorum” diyen Özgür Özel, bugün ise Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “kendi güveniyorsa karşıma çıkar” ifadelerini kullandı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “kendi güveniyorsa karşıma çıkar” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in açıklaması 👇

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