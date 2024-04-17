Özgür Özel Açıkladı: 'Erdoğan'la Yüz Yüze Görüşeceğiz'
Özgür Özel Açıkladı: 'Erdoğan'la Yüz Yüze Görüşeceğiz'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşeceğini açıkladı.
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31 Mart Yerel Seçimleri sonrası seçmenin mesajlarını okuma kararı alan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaret teklifine sıcak bakmıştı.
Erdoğan dün Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz' ifadelerini kullanmıştı.
Özel, bugün yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşeceklerini duyurdu.
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