Özgür Demirtaş'tan Rolex Cevabı: "Benim Kazandığım Paranın Kaynağı Belli"
Özgür Demirtaş'tan Rolex Cevabı: "Benim Kazandığım Paranın Kaynağı Belli"
Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex saati üzerinden başlayan tartışma bitmiyor. Konuya Rolex saat takanlardan Özgür Demirtaş da dahil oldu.
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Meclis'e kendisini ziyarete gelenlerle fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notuyla paylaştı.
Istakoz, Rolex ve belediyelerdeki lüks makam odaları gibi son dönemdeki gündemde, vatandaşın hissettiği ekonomik sorunlardan uzak görünüme de karşı argümanlar bulma çabası siyasete sirayet etmek durumunda kaldı.
Bir kullanıcı da yine bir gazetecinin Yenişehirlioğlu'nun "halktan kopuk" olduğuna yönelik iddiayla yaptığı paylaşıma yorumunda, Özgür Demirtaş'ın ismini geçirince ünlü ekonomistin hedefine girmekten kurtulamadı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ABD uzun yıllar görev almış, Türkiye'de de üst düzey yöneticilik de yapmış bir akademisyen. Rolex saatiyle de birçok pozu bulunuyor.
Konu, kendisinin de Rolex saat takmasına gelince Özgür Demirtaş, cevap vermekte gecikmedi. Kendisinin kamu görevlisi olmadan kazandığı ve vergisini ödediği kazancı üzerinden harcama yapmakta serbest olduğunu savundu.
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Demirtaş'ın paylaşımına da yorumlar gecikmedi.
İşte o yorumlardan bazıları.
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