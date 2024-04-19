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Özgür Demirtaş'tan Rolex Cevabı: "Benim Kazandığım Paranın Kaynağı Belli"

Özgür Demirtaş'tan Rolex Cevabı: "Benim Kazandığım Paranın Kaynağı Belli"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
19.04.2024 - 14:38

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex saati üzerinden başlayan tartışma bitmiyor. Konuya Rolex saat takanlardan Özgür Demirtaş da dahil oldu.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Meclis'e kendisini ziyarete gelenlerle fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notuyla paylaştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Meclis'e kendisini ziyarete gelenlerle fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notuyla paylaştı.

Ancak fotoğrafta Yenişehirlioğlu’nun kolunda bulunan ve değeri yaklaşık 500 bin lira olan Rolex marka saat dikkat çekince Yenişehirlioğlu çareyi paylaşımı silmekte buldu.

Detayları burada.

Istakoz, Rolex ve belediyelerdeki lüks makam odaları gibi son dönemdeki gündemde, vatandaşın hissettiği ekonomik sorunlardan uzak görünüme de karşı argümanlar bulma çabası siyasete sirayet etmek durumunda kaldı.

Istakoz, Rolex ve belediyelerdeki lüks makam odaları gibi son dönemdeki gündemde, vatandaşın hissettiği ekonomik sorunlardan uzak görünüme de karşı argümanlar bulma çabası siyasete sirayet etmek durumunda kaldı.

Bir kullanıcı da yine bir gazetecinin Yenişehirlioğlu'nun "halktan kopuk" olduğuna yönelik iddiayla yaptığı paylaşıma yorumunda, Özgür Demirtaş'ın ismini geçirince ünlü ekonomistin hedefine girmekten kurtulamadı.

Bir kullanıcı da yine bir gazetecinin Yenişehirlioğlu'nun "halktan kopuk" olduğuna yönelik iddiayla yaptığı paylaşıma yorumunda, Özgür Demirtaş'ın ismini geçirince ünlü ekonomistin hedefine girmekten kurtulamadı.
twitter.com

Özgür Demirtaş takınca rolex iyi bir şey. Bahadır takınca kötü bir şey. Tamam, özgür değil de Ekrem (Ekrem İmamoğlu) takınca Rolex nasıl bir şey.. yada çalışanlarıyla yemek yiyen şu aktör abi takınca nasıl bir şey. Var mıdır acaba aktör abinin. Hani belediye şeysi oldu. Onun yoktur ya. Sanmam.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ABD uzun yıllar görev almış, Türkiye'de de üst düzey yöneticilik de yapmış bir akademisyen. Rolex saatiyle de birçok pozu bulunuyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ABD uzun yıllar görev almış, Türkiye'de de üst düzey yöneticilik de yapmış bir akademisyen. Rolex saatiyle de birçok pozu bulunuyor.

Konu, kendisinin de Rolex saat takmasına gelince Özgür Demirtaş, cevap vermekte gecikmedi. Kendisinin kamu görevlisi olmadan kazandığı ve vergisini ödediği kazancı üzerinden harcama yapmakta serbest olduğunu savundu.

Konu, kendisinin de Rolex saat takmasına gelince Özgür Demirtaş, cevap vermekte gecikmedi. Kendisinin kamu görevlisi olmadan kazandığı ve vergisini ödediği kazancı üzerinden harcama yapmakta serbest olduğunu savundu.
twitter.com

Melike: Anlama Kıtlığın olsa bile anlayacağın şekilde yazayım:

Ben bir Vatandaşım. Ben bir KAMU görevlisi değilim. Benim kazandığım paranın kaynağı belli. Vergisini verdiğim her şeyi çatır çatır yaparım.

Ben parasını DEVLETTEN alan bir Siyasetçi değilim.

Anladın mı aradı farkı, yoksa bir daha anlatayım mı?

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Demirtaş'ın paylaşımına da yorumlar gecikmedi.

Demirtaş'ın paylaşımına da yorumlar gecikmedi.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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