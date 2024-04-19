Özgür Demirtaş'tan Rolex Cevabı: "Benim Kazandığım Paranın Kaynağı Belli"

Özgür Demirtaş takınca rolex iyi bir şey. Bahadır takınca kötü bir şey. Tamam, özgür değil de Ekrem (Ekrem İmamoğlu) takınca Rolex nasıl bir şey.. yada çalışanlarıyla yemek yiyen şu aktör abi takınca nasıl bir şey. Var mıdır acaba aktör abinin. Hani belediye şeysi oldu. Onun yoktur ya. Sanmam.