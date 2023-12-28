Özgür Demirtaş'ın Asgari Ücret Paylaşımına Yapılan Yorum Herkesin Asabını Bozdu!
Özgür Demirtaş'ın Asgari Ücret Paylaşımına Yapılan Yorum Herkesin Asabını Bozdu!
2024 yılının asgari ücreti yüzde 49 oranında zamla 17 bin 2 TL olarak açıklanmasının ardından Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından yeni asgari ücreti değerlendiren bir paylaşım yaptı. Demirtaş'ın paylaşımına yapılan bir yorum ise görenlerin sinirlerini zıplattı.
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Herkesin beklediği o haber nihayet geldi ve 2024 yılının asgari ücreti yüzde 49 oranında zamla 17 bin 2 TL oldu.
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan asgari ücret az bulunurken, TÜRK-İŞ muhalefet şerhi koyacağını açıkladı.
Gözler de haliyle yeni asgari ücreti değerlendiren ekonomistlere çevrildi. Birçok uzman çeşitli değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş da aktif olarak kullandığı Twitter hesabından yeni asgari ücretle ilgili paylaşım yaptı.
Demirtaş, "Yaptığım hesaplara göre Nisan Ayı gibi açıklanan ücret Açlık Sınırının (4 kişilik ailenin mutfak masrafı) altına düşecek." dedi.
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Bu paylaşımının altına da bir kullanıcı dikkat çeken bir yanıt verdi. Kullanıcı, 17 Bin TL'yi idareli kullanan herkesin geçinebileceğini söyledi.
Bu yorumu gören kullanıcılar da sessiz kalamadı.
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