Özgür Demirtaş'ın Asgari Ücret Paylaşımına Yapılan Yorum Herkesin Asabını Bozdu!

2024 yılının asgari ücreti yüzde 49 oranında zamla 17 bin 2 TL olarak açıklanmasının ardından Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından yeni asgari ücreti değerlendiren bir paylaşım yaptı. Demirtaş'ın paylaşımına yapılan bir yorum ise görenlerin sinirlerini zıplattı.