Özge Ulusoy Babasının Ölümüne Neden Olan Sürücüye Verilen Cezaya 'Dayanamıyorum' Diyerek İsyan Etti!
Özge Ulusoy Babasının Ölümüne Neden Olan Sürücüye Verilen Cezaya 'Dayanamıyorum' Diyerek İsyan Etti!
Özge Ulusoy, babası Haydar Ulusoy’a çarparak ölümüne neden olan sürücüye verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasına isyan etmişti. Şimdi ise sosyal medya hesabından 'dayanamıyorum' diyerek duygularını paylaştı. 👇
Gelin Özge Ulusoy'un sözlerine yakından bakalım. 👇
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Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 2022 yılında yaşanan bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
Acil hastaneye kaldırılan Haydar Ulusoy, acil müdahaleler sonucu yaşamını kaybederek sevenlerini derin bir yasa boğdu.
Kazanın sorumlusu E. Nasır ise gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmıştı. "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasından 2 ila 6 yıl hapsi istenmişti.
Nasır'ın cezası 'takdiri indirim uygulaması' sonucunda 3 yıl 9 aya düşürüldü. Nasır'ın ehliyetine 2 yıl süreyle ek konulmuştu.
Özge Ulusoy, babasının vefatıyla sonuçlanan kazada verilen cezaya isyan etti.
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Şimdi ise 'Nefes alamıyorum' diyerek hislerini bu sözlerle paylaştı.👇
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