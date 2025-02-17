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Özcan Deniz Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Özcan Deniz Neden Hastanede?

Özcan Deniz Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Özcan Deniz Neden Hastanede?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.02.2025 - 17:41

Özcan Deniz, ekranların sevilerek takip edilen karizmatik ve bir o kadar da deneyimli oyuncularından biri. Ünlü isim Özcan Deniz sadece bir oyuncu değil aynı zamanda şarkıcı ve yönetmen.  Özcan, magazin dünyasında da yakından takip ediliyor. Sevilen isim son olarak aile dramasıyla magazin manşetlerinde yer aldı. Ailesindeki dramaya kalbi dayanmayan ünlü isim kalp krizi geçirdi.

Peki Özcan Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Özcan Deniz'e ne oldu?

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Özcan Deniz Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?

Özcan Deniz Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?

Özcan Deniz sevilen ve deneyimli bir oyuncudur. Bugüne kadar birçok dizide ve filmde rol almış, seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni toplamıştır. 

Özcan Deniz aslen Ağrılıdır. 9 Mayıs 1972 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş, 1997 yılında ailesinin Aydın'a yerleşmesiyle çocukluk dönemini Aydın'da geçirmiştir.

Özcan Deniz'in Kariyeri

Özcan Deniz'in Kariyeri

Özcan Deniz henüz ilkokul yıllarında müziğe ilgi duymaya başladı. 1988 yılında İstanbul'a albüm yapmak için geldi. Henüz gençlik yıllarında Almanya'ya gidip orda sahne almaya başladı.

1992 yılında 'Yine Ağlattın Beni' adlı albümünü çıkardı. Deniz, ilk sinema deneyimini ise 1994 yılında 'Ona Sevdiğimi Söyle' sinema filmiyle yaşadı.

Özcan Deniz bugüne kadar birçok filmde, birçok tv dizisinde yer aldı. Seslendirdiği şarkılarla da büyük beğeni topladı.

Özcan Deniz Evli mi, Çocuğu Var mı?

Özcan Deniz Evli mi, Çocuğu Var mı?

Başarılı sanatçı Özcan Deniz, 1992 yılında Handan Deniz ile evlendi. 2002 yılında boşanan Deniz, 2018 yılında ise Feyza Aktanla evlendi. Deniz, 2019 yılında Feyza Aktan ile boşandı. Özcan Deniz'in bu evliliğinden 'Kuzey' adında bir oğlu var.

Özcan Deniz daha sonra aşk yaşadığı Samar Dadgar ile nikah masasına oturdu.

Özcan Deniz'in Ailesi

Özcan Deniz'in Ailesi

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dır. Ünlü çift 2023 yılında evlenmiştir. 

Ünlü oyuncu Özcan Deniz'in kardeşi ise Sibel Semerci'dir.

Özcan Deniz'e Ne Oldu? Özcan Deniz Hastanede mi?

Özcan Deniz'e Ne Oldu? Özcan Deniz Hastanede mi?

tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre Özcan Deniz kalp krizi geçirdi ve anjiyo oldu. Şu anda hastanede olan Özcan Deniz'e iki hafta sonra stent takılacağı öğrenildi.

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Özcan Deniz'in Albümleri

Özcan Deniz'in Albümleri

  • 1992 - Yine Ağlattın Beni

  • 1993 - Hadi Hadi Meleğim

  • 1994 - Beyaz Kelebeğim

  • 1997 - Yalan mı?

  • 1998 - Çoban Yıldızı

  • 2000 - Aslan Gibi

  • Leyla (2002, Popüler Müzik)

  • 2004 - Ses ve Ayrılık

  • 2007 - Hediye

  • 2009 - Sevdazede

  • 2012 - Bi Düşün

Özcan Deniz'in Şarkıları

Özcan Deniz'in Şarkıları

  • 2009 - Her Şey Değişir (Pamela ve Fuat ile birlikte)

  • 2012 - Merakımdan

  • 2019 - Aşk

  • 2020 - Allah Büyük

  • 2020 - Ben Yine Kendimle

  • 2020 - Ayrıntılarda Gizli

Özcan Deniz'in Rol Aldığı Diziler

Özcan Deniz'in Rol Aldığı Diziler

  • 1997 - Yalan (Hasan)

  • 1999 - Aşkın Dağlarda Gezer (Zal)

  • 2002-2003 - Asmalı Konak (Seymen Karadağ)

  • 2004-2006 - Haziran Gecesi (Baran Aydın)

  • 2007 - Kader (Ali Asyalı)

  • 2008 - Aşk Yakar (Mustafa)

  • 2009-2010 - Samanyolu (Nejat)

  • 2012 - Bir Zamanlar Osmanlı (Serhat)

  • 2013-2014 - Karagül (Murat Şamverdi)

  • 2014-2015 - Kaderimin Yazıldığı Gün (Kahraman Yörükhan)

  • 2017-2019 - İstanbullu Gelin (Faruk Boran)

  • 2021 - Seni Çok Bekledim (Kadir)

  • 2021 - Masum ve Güzel

  • Kızıl Goncalar

Özcan Deniz'in Rol Aldığı Filmler

Özcan Deniz'in Rol Aldığı Filmler

  • 1994 - Ona Sevdiğimi Söyle

  • 1996- Yer Çekimli Aşklar (Cemal)

  • 2002 - Kolay Para (Cevher Yıldız)

  • 2003 - O Şimdi Asker (Yüzbaşı Volkan)

  • 2003 - Asmalı Konak: Hayat (Seymen Karadağ)

  • 2004 - Neredesin Firuze (Ferhat Can)

  • 2006 - Keloğlan Karaprens'e Karşı (Kara Prens)

  • 2008 - Sarıkamış Beyaz Hüzün (Teğmen Faik)

  • 2008 - Mevlana Celaleddin-i Rumi: Aşkın Dansı (Çelebi Hüsamettin)

  • 2008 - Akşamdan Kalma (Ferit)

  • 2010 - Akşamdan Kalma 2 (Ferit)

  • 2011 - Ya Sonra (Adem)

  • 2012 - Araf (Mahur)

  • 2012 - Evim Sensin (İskender)

  • 2012 - Akşamdan Kalma 3 (Ferit)

  • 2013 - Su ve Ateş (Haşmet)

  • 2016 - Her Şey Aşktan (Konuk Oyuncu)

  • 2016 - İkinci Şans (Cemal)

  • 2017 - Öteki Taraf (Çetin)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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