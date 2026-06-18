Oyunun İçinde Kalmanın Hikâyesi: SNICKERS® ve Barış Alper Yılmaz İş Birliği

Mars Türkiye ve Kafkaslar Bölgesi Genel Müdürü Anastasiya Ovchinnikova, yeni iletişim çalışmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“SNICKERS® olarak uzun yıllardır ‘Açken Sen, Sen Değilsin’ söylemimizle insanların günlük yaşamlarında zaman zaman kendileri gibi hissetmedikleri anlara dikkat çekiyoruz. Bu yaklaşımın gücü, farklı kültürlerde ve farklı yaşam tarzlarında karşılığını bulan evrensel bir insan içgörüsünden beslenmesinden geliyor. Hepimiz yoğun günler geçiriyor, yüksek tempoda yaşıyor, farklı sorumluluklar üstleniyor ve zaman zaman kendi ritmimizi kaybedebiliyoruz. SNICKERS® da yıllardır bu anları samimi, eğlenceli ve tüketicilerin kendilerinden bir şeyler bulabilecekleri hikâyeler aracılığıyla anlatıyor.

Mars olarak markalarımızın tüketicilerle onların hayatlarında anlamlı karşılığı olan hikâyeler üzerinden buluşmasına önem veriyoruz. Yerel kültürü, tüketicilerin gündelik deneyimlerini ve ilham veren gerçek hikâyeleri iletişim çalışmalarımızın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Futbol da bu yaklaşımın güçlü örneklerinden biri. Dünyanın farklı yerlerinde milyonlarca insanı ortak duygularda buluşturan futbol; mücadele, kararlılık, aidiyet ve oyunun içinde kalabilme gibi değerleri temsil ediyor.

Bu kapsamda, Barış Alper Yılmaz’ın hikâyesi bizler için çok değerli. Bizi etkileyen kendisinin yalnızca sahadaki başarısı değil; çocukluk yıllarından bugüne taşıdığı mücadele ruhu, samimiyeti ve kendine özgü karakteri oldu. Bu iş birliğiyle, Türkiye’den çıkan ilham verici bir hikâyeyi, SNICKERS®’ın dünya çapında bilinen ‘Açken Sen, Sen Değilsin’ söylemiyle buluştururken; evrensel bir marka mesajını yerel bir başarı hikâyesiyle yeniden yorumlamak istedik. Tüketicilerimizle onların hayatlarında karşılık bulan hikâyeler üzerinden bağ kurmaya devam edeceğiz.”

Yerelden evrensele uzanan bu çalışma, SNICKERS®’ın “Açken Sen, Sen Değilsin” mesajını Türkiye’den bir hikâye üzerinden yeniden yorumlarken, insanı insan yapan değerlerin ve karakterinin hayat yolculuğu boyunca taşıdığı önemi hatırlatıyor.

Çünkü bazen mesele sadece oyunda olmak değil; her koşulda kendin gibi kalabilmek.