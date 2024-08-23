Oyuncuların inZOI Karakter Stüdyosunda Yarattıkları Ünlüler Gerçeklik Algınızı Bükecek
Oyuncuların inZOI Karakter Stüdyosunda Yarattıkları Ünlüler Gerçeklik Algınızı Bükecek
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O ilginç ifadeden göz çevresine kadar her şey aynı.
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Gençliğinde selfie çekse ancak bu kadar olurmuş.
Swiftie'ler yine durdurulamıyor.
Bir de moon walk'ta görmek lazım tabi.
Oyun gerçekçi eyvallah da, oyuncuların yeteneklerine ne demeli?🔥
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Billie Eilish bile bazen kendine bu kadar benzemiyor.
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Herhalde Rockstar Games'in karakter tasarımcısı bizzat yaptı bunu.
Bu oyuncu ise kendisini oyunda baştan yaratmış. Hangisinin oyun hangisinin gerçek olduğunu anlamak biraz zaman alıyor.
Peki siz inZOI'nin karakter stüdyosunu denediniz mi? Denediyseniz nasıl buldunuz? Buyurun yorumlara!
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