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Oyuncuların inZOI Karakter Stüdyosunda Yarattıkları Ünlüler Gerçeklik Algınızı Bükecek

Oyuncuların inZOI Karakter Stüdyosunda Yarattıkları Ünlüler Gerçeklik Algınızı Bükecek

Croft
Croft - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 15:01

Karakter yaratma stüdyosu geçtiğimiz günlerde Steam'de ücretsiz olarak yayınlanan inZOI şimdiden detay seviyesi ile çıtayı bambaşka bir noktaya koyacağını belli etti. inZOI karakter stüdyosunda yaratılan ünlü isimler de gerçeklerinin neredeyse kopyası!

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O ilginç ifadeden göz çevresine kadar her şey aynı.

O ilginç ifadeden göz çevresine kadar her şey aynı.

Donald Trump

Gençliğinde selfie çekse ancak bu kadar olurmuş.

Gençliğinde selfie çekse ancak bu kadar olurmuş.

Britney Spears

Swiftie'ler yine durdurulamıyor.

Swiftie'ler yine durdurulamıyor.

Taylor Swift

Bir de moon walk'ta görmek lazım tabi.

Bir de moon walk'ta görmek lazım tabi.

Michael Jackson

Oyun gerçekçi eyvallah da, oyuncuların yeteneklerine ne demeli?🔥

Oyun gerçekçi eyvallah da, oyuncuların yeteneklerine ne demeli?🔥

Katy Perry

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Billie Eilish bile bazen kendine bu kadar benzemiyor.

Billie Eilish bile bazen kendine bu kadar benzemiyor.

Billie Eilish

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Abraham Lincoln

Herhalde Rockstar Games'in karakter tasarımcısı bizzat yaptı bunu.

Herhalde Rockstar Games'in karakter tasarımcısı bizzat yaptı bunu.

Lucia (GTA 6)

Bu oyuncu ise kendisini oyunda baştan yaratmış. Hangisinin oyun hangisinin gerçek olduğunu anlamak biraz zaman alıyor.

Bu oyuncu ise kendisini oyunda baştan yaratmış. Hangisinin oyun hangisinin gerçek olduğunu anlamak biraz zaman alıyor.

Peki siz inZOI'nin karakter stüdyosunu denediniz mi? Denediyseniz nasıl buldunuz? Buyurun yorumlara!

Peki siz inZOI'nin karakter stüdyosunu denediniz mi? Denediyseniz nasıl buldunuz? Buyurun yorumlara!

Doja Cat

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