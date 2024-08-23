Oyuncuların inZOI Karakter Stüdyosunda Yarattıkları Ünlüler Gerçeklik Algınızı Bükecek

Karakter yaratma stüdyosu geçtiğimiz günlerde Steam'de ücretsiz olarak yayınlanan inZOI şimdiden detay seviyesi ile çıtayı bambaşka bir noktaya koyacağını belli etti. inZOI karakter stüdyosunda yaratılan ünlü isimler de gerçeklerinin neredeyse kopyası!

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