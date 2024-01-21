Otellerde Çalışırken Başlarına Gelen Olaylarla Seyahate Tövbe Ettiren 15 Kişi

'O gün çok yorgundum ve normalde kapıyı çalmadan girmesem de, birçok oda boş olduğu için direkt içeri dalıyordum. Odaların birisinde tişörtü olmadan televizyon karşısında tavuk kanatları yiyen bir adam buldum ama hiç düşünmeden özür dileyip odayı terk ettim. Daha sonra öğrendim ki, odanın aslında boş olması gerekiyormuş. Adam nereden geldi ve nasıl içeri girdi hiç bilmiyoruz.'