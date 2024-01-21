Otellerde Çalışırken Başlarına Gelen Olaylarla Seyahate Tövbe Ettiren 15 Kişi
Otellerde Çalışırken Başlarına Gelen Olaylarla Seyahate Tövbe Ettiren 15 Kişi
Bugün, otellerde çalışan insanların başlarına gelen en garip 15 olayı ele alacağız.
Siz de benzer bir olay yaşadıysanız bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Küçük bir hostelde çalışırken oda temizliğine gitmiştim."
2. "Bir otelin lobisinde çalışıyordum."
3. "Biz odaya girdiğimizde temizlik görevlisini sandalyede uyurken bulmuştuk."
4. "Ben 2014 yılında çalışan olarak bir otele gitmiştim ve orada kalıyordum. Otelde ilk gecemi sorunsuz geçirdim ama uyandığımda her yer su kaplıydı."
5. "Bir yaz otelinde temizlik görevlisi olarak çalışıyordum ve odaların birçoğu boştu."
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6. "Benim çalıştığım otele düzenli olarak gelen bir müşterimiz vardı."
7. "16 yaşımdayken otellerde çalışıyordum ve her odayı temizlemek için 30 dakikamız oluyordu."
8. "Arkadaşım sırf vizesini tutabilmek için bir otelde çalışıyordu."
9. "Sadece süper zenginlerin kaldığı bir otelde çalışmıştım."
10. "Çalıştığım otelde temizlik yaparken odaların birisinde olanlar beni çok şaşırtmıştı."
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11. "Temizlemeye girdiğim odada hem sahte UNO kartları hem de gerçek UNO kartları vardı."
12. "Bir adam hey ay aynı odayı tutuyordu ve bir süre sonra şüphelenmeye başladık."
13. "Odada ördek yavruları bulmuştum."
14. "Her yerde kedi vardı ve 100 dolarlık bahşişle bırakılmış notta, 'bir hafta sonra kedileri almaya geri geleceğim' yazılıydı."
15. "Yerler, duvarlar ve aynalar mayonezle kaplıydı."
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