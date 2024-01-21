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Otellerde Çalışırken Başlarına Gelen Olaylarla Seyahate Tövbe Ettiren 15 Kişi

Otellerde Çalışırken Başlarına Gelen Olaylarla Seyahate Tövbe Ettiren 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 14:31

Bugün, otellerde çalışan insanların başlarına gelen en garip 15 olayı ele alacağız. 

Siz de benzer bir olay yaşadıysanız bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

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1. "Küçük bir hostelde çalışırken oda temizliğine gitmiştim."

1. "Küçük bir hostelde çalışırken oda temizliğine gitmiştim."

'Odanın her yeri mandalina doluydu. Yatakta mandalinalar, küçük komidinde mandalinalar derken kafayı yiyecek gibi hissettim.'

2. "Bir otelin lobisinde çalışıyordum."

2. "Bir otelin lobisinde çalışıyordum."

'Bir kadın geldi ve sakince oğlunun tuvalete gireceği sırada temizlik görevlisini odalarındaki tuvalete girmiş şekilde bulduğunu ve acayip korktuğunu söyledi. Daha fazla soru sormadan 1 gecelerini bedava yaptık ve sorunu çözdük.'

3. "Biz odaya girdiğimizde temizlik görevlisini sandalyede uyurken bulmuştuk."

3. "Biz odaya girdiğimizde temizlik görevlisini sandalyede uyurken bulmuştuk."

'Kadını sakince uyandırdık ve bizden özür diledi. Odanın her yeri tertemizdi o yüzden bir şikayette bulunmadık ama oldukça garip bir raslantıydı.'

4. "Ben 2014 yılında çalışan olarak bir otele gitmiştim ve orada kalıyordum. Otelde ilk gecemi sorunsuz geçirdim ama uyandığımda her yer su kaplıydı."

4. "Ben 2014 yılında çalışan olarak bir otele gitmiştim ve orada kalıyordum. Otelde ilk gecemi sorunsuz geçirdim ama uyandığımda her yer su kaplıydı."

'Yönetmelik gelip odada ne olduğunu sordu ama ben de neler olduğunu tam olarak bilmiyordum. Yan odadaki birisi önceki gece suyu kapatmayı unutmuş ve taşan su, onun odasını ve çevredeki bütün odaları kaplamış. Daha ilk günden su basmış odaları temizlememiz gerekti.'

5. "Bir yaz otelinde temizlik görevlisi olarak çalışıyordum ve odaların birçoğu boştu."

5. "Bir yaz otelinde temizlik görevlisi olarak çalışıyordum ve odaların birçoğu boştu."

'O gün çok yorgundum ve normalde kapıyı çalmadan girmesem de, birçok oda boş olduğu için direkt içeri dalıyordum. Odaların birisinde tişörtü olmadan televizyon karşısında tavuk kanatları yiyen bir adam buldum ama hiç düşünmeden özür dileyip odayı terk ettim. Daha sonra öğrendim ki, odanın aslında boş olması gerekiyormuş. Adam nereden geldi ve nasıl içeri girdi hiç bilmiyoruz.'

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6. "Benim çalıştığım otele düzenli olarak gelen bir müşterimiz vardı."

6. "Benim çalıştığım otele düzenli olarak gelen bir müşterimiz vardı."

'Odadan her çıktığında hediye olarak bir adet çiğ yumurta bırakırdı. Her seferinde tekli bir çiğ yumurtayı nasıl bulduğunu çok merak ediyorum.'

7. "16 yaşımdayken otellerde çalışıyordum ve her odayı temizlemek için 30 dakikamız oluyordu."

7. "16 yaşımdayken otellerde çalışıyordum ve her odayı temizlemek için 30 dakikamız oluyordu."

'Genelde yeterli olsa da, girdiğim odalardan birisi o kadar kötüydü ki menajerimi arayıp çok daha uzun süreceğini söylemem gerekti. Yerlerde yaklaşık 40 adet yarısı yenmiş tavuk kanadı vardı. Her yer barbekü sosu olmuştu ve odayı çöp götürüyordu. Sonunda 2 temizlik görevlisi daha geldi ve odayı zor temizledik.'

8. "Arkadaşım sırf vizesini tutabilmek için bir otelde çalışıyordu."

8. "Arkadaşım sırf vizesini tutabilmek için bir otelde çalışıyordu."

'Bir keresinde aşırı dağınık bir odayı temizlerken içinde canlı bir tavuk bulduğunu söyledi. Her şeyi anlasam da, tavuk nasıl içeri geldi hiçbir fikrim yok.'

9. "Sadece süper zenginlerin kaldığı bir otelde çalışmıştım."

9. "Sadece süper zenginlerin kaldığı bir otelde çalışmıştım."

'Galiba en çılgınca olan şey bazı zengin çocukların gerçeklikten tamamiyle bağımsız olmasıydı. Örneğin, odada kalan bardaklarını bir köşeye koymak yerine direkt çöpe atıyorlardı...'

10. "Çalıştığım otelde temizlik yaparken odaların birisinde olanlar beni çok şaşırtmıştı."

10. "Çalıştığım otelde temizlik yaparken odaların birisinde olanlar beni çok şaşırtmıştı."

'Odayı temizlemeye girdiğimde misafirlerimizi tuvalette uyurken buldum ve odadaki neredeyse hiçbir şeye dokunmamışlardı.'

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11. "Temizlemeye girdiğim odada hem sahte UNO kartları hem de gerçek UNO kartları vardı."

11. "Temizlemeye girdiğim odada hem sahte UNO kartları hem de gerçek UNO kartları vardı."

'Bu odada ne yaşandı çok merak ediyorum.'

12. "Bir adam hey ay aynı odayı tutuyordu ve bir süre sonra şüphelenmeye başladık."

12. "Bir adam hey ay aynı odayı tutuyordu ve bir süre sonra şüphelenmeye başladık."

'Odayı ararken yatağın altında şişme balondan bir kadın bulduk. O günden sonra gelmeyi bıraktı.'

13. "Odada ördek yavruları bulmuştum."

13. "Odada ördek yavruları bulmuştum."

'Daha sonra müşteriyi geri aradık ve ördeklerin annesi öldüğü için orda bıraktığını söyledi. Neden ve nasıl olabilir ki?'

14. "Her yerde kedi vardı ve 100 dolarlık bahşişle bırakılmış notta, 'bir hafta sonra kedileri almaya geri geleceğim' yazılıydı."

14. "Her yerde kedi vardı ve 100 dolarlık bahşişle bırakılmış notta, 'bir hafta sonra kedileri almaya geri geleceğim' yazılıydı."

'Haftanın sonunda geri gelmedi...'

15. "Yerler, duvarlar ve aynalar mayonezle kaplıydı."

15. "Yerler, duvarlar ve aynalar mayonezle kaplıydı."

'Birisi neden böyle bir şey yapar anlamıyorum. İçerideki kokuya bakarsak en az birkaç gündür mayonezlerin duruyor olması gerekiyor.'

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