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Osmangazi Köprüsü Nerede Başlıyor Nerede Bitiyor, Nereyi Bağlıyor? Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri

Osmangazi Köprüsü Nerede Başlıyor Nerede Bitiyor, Nereyi Bağlıyor? Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.06.2025 - 13:13

Yapımına 2010 yılında başlanan 2016 yılında ise kullanıma açılan Osmangazi Köprüsü, İzmit ve Yalova ile İstanbul-İzmir Otoyolu için oldukça önem arz ediyor. 2 bin 682 metre uzunluğa sahip olan Osmangazi Köprüsü ücretli köprülerden biri. En merak edilen sorulardan biri de Osmangazi Köprüsü'nün nerede olduğu. Osmangazi Köprüsü Nerede Başlıyor Nerede Bitiyor, Nereyi Bağlıyor? Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri

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Osmangazi Köprüsü nerede başlıyor nerede bitiyor?

Osmangazi Köprüsü nerede başlıyor nerede bitiyor?

Osmangazi Köprüsü, İzmit Körfez Köprüsü olarak da adlandırılıyor. İzmit Körfezi’ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında yer alan Osmangazi Köprüsü toplam 2 bin 682 metre uzunluğunda. Dünyanın en büyük dördüncü en uzun asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü 1 Temmuz 2016’da trafiğe açıldı. Osmangazi Köprüsü’nden 2024 yılında 19 milyon 464 bin 305 araç geçti. 

Osmangazi Köprüsü Nereyi Bağlıyor?

Marmara Bölgesi’nde yer alan Osmangazi Köprüsü, İstanbul ile İzmir arasında ulaşımı kolaylaştıran otoyolun en önemli geçiş noktalarından biridir. Kocaeli (Dilovası) ile Yalova (Altınova) ilçelerini birbirine bağlıyor.

Köprü üzerinden hem otomobiller hem ağır vasıtalar geçebilir. İzmit Körfezi’ni dolanmak yaklaşık 1,5 saat sürerken, köprü ile bu süre 6 dakikaya düşüyor. 2010 yılında yapımına başlanan Osmangazi Köprüsü 2016'da kullanıma açıldı. Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Osmangazi Köprüsü'nün yapımını Otoyol A.Ş. (Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi, Yüksel ve Göçay firmalarının ortak girişimi).

Köprü, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin ismini taşıyor.

Osmangazi Köprüsü Kaç TL? Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri

Osmangazi Köprüsü Kaç TL? Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alıyor. 

Osmangazi Köprüsü Kaç TL?

Osmangazi Köprüsü Ücret Tarifesi (TL):

  • 1. Sınıf Araçlar: 555,00 TL

  • 2. Sınıf Araçlar: 890,00 TL

  • 3. Sınıf Araçlar: 1.055,00 TL

  • 4. Sınıf Araçlar: 1.400,00 TL

  • 5. Sınıf Araçlar: 1.765,00 TL

  • 6. Sınıf Araçlar: 390,00 TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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