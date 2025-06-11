Osmangazi Köprüsü Nerede Başlıyor Nerede Bitiyor, Nereyi Bağlıyor? Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri

Osmangazi Köprüsü, İzmit Körfez Köprüsü olarak da adlandırılıyor. İzmit Körfezi’ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında yer alan Osmangazi Köprüsü toplam 2 bin 682 metre uzunluğunda. Dünyanın en büyük dördüncü en uzun asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü 1 Temmuz 2016’da trafiğe açıldı. Osmangazi Köprüsü’nden 2024 yılında 19 milyon 464 bin 305 araç geçti.

Osmangazi Köprüsü Nereyi Bağlıyor?

Marmara Bölgesi’nde yer alan Osmangazi Köprüsü, İstanbul ile İzmir arasında ulaşımı kolaylaştıran otoyolun en önemli geçiş noktalarından biridir. Kocaeli (Dilovası) ile Yalova (Altınova) ilçelerini birbirine bağlıyor.

Köprü üzerinden hem otomobiller hem ağır vasıtalar geçebilir. İzmit Körfezi’ni dolanmak yaklaşık 1,5 saat sürerken, köprü ile bu süre 6 dakikaya düşüyor. 2010 yılında yapımına başlanan Osmangazi Köprüsü 2016'da kullanıma açıldı. Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Osmangazi Köprüsü'nün yapımını Otoyol A.Ş. (Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi, Yüksel ve Göçay firmalarının ortak girişimi).

Köprü, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin ismini taşıyor.