Osmangazi Köprüsü Nerede Başlıyor Nerede Bitiyor, Nereyi Bağlıyor? Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri
Yapımına 2010 yılında başlanan 2016 yılında ise kullanıma açılan Osmangazi Köprüsü, İzmit ve Yalova ile İstanbul-İzmir Otoyolu için oldukça önem arz ediyor. 2 bin 682 metre uzunluğa sahip olan Osmangazi Köprüsü ücretli köprülerden biri. En merak edilen sorulardan biri de Osmangazi Köprüsü'nün nerede olduğu. Osmangazi Köprüsü Nerede Başlıyor Nerede Bitiyor, Nereyi Bağlıyor? Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri
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Osmangazi Köprüsü nerede başlıyor nerede bitiyor?
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Osmangazi Köprüsü Kaç TL? Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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