Ortalama Yükseltmek İçin Aldığı Dersten Kalandan Çaya Hayır Diyemeyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Ortalama Yükseltmek İçin Aldığı Dersten Kalandan Çaya Hayır Diyemeyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Hatta neredeyse koca bir yılı geride bıraktık. Yılın son Pazar gününü de günün viral tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.
Keyifli okumalar 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım 🙌
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çaya hayır denmez
İşsiz de olabilir mi?
Düşünmesi bile çok tatlı 😻
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Farklı bir isyan
👇
Helal olsun
Tarz sahibi ve farkında 💅
Biz katlanıyoruz o da katlansın
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yine de eşşek demeyelim o kadar peş peşe
Çocuk kul çıkışı kalabalıkta kaybolursa diyeydi
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın