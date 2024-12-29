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Ortalama Yükseltmek İçin Aldığı Dersten Kalandan Çaya Hayır Diyemeyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ortalama Yükseltmek İçin Aldığı Dersten Kalandan Çaya Hayır Diyemeyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.12.2024 - 18:36

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Hatta neredeyse koca bir yılı geride bıraktık. Yılın son Pazar gününü de günün viral tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okumalar 🚀

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Başlayalım 🙌

Başlayalım 🙌
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Çaya hayır denmez

Çaya hayır denmez
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İşsiz de olabilir mi?

İşsiz de olabilir mi?
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Düşünmesi bile çok tatlı 😻

Düşünmesi bile çok tatlı 😻
twitter.com

👇

👇
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Farklı bir isyan

Farklı bir isyan
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👇

👇
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Helal olsun

Helal olsun
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Tarz sahibi ve farkında 💅

Tarz sahibi ve farkında 💅
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Biz katlanıyoruz o da katlansın

Biz katlanıyoruz o da katlansın
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👇

👇
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Yine de eşşek demeyelim o kadar peş peşe

Yine de eşşek demeyelim o kadar peş peşe
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O yıl çok fazla Ela doğmuştu mesela

Çocuk kul çıkışı kalabalıkta kaybolursa diyeydi

Çocuk kul çıkışı kalabalıkta kaybolursa diyeydi
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👇

👇
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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