Organik Mi, Konvansiyonel Mi? Gıda Alışverişinde Yapmanız Gereken Tercihleri Anlatıyoruz!
Organik Mi, Konvansiyonel Mi? Gıda Alışverişinde Yapmanız Gereken Tercihleri Anlatıyoruz!
Alışveriş yaparken bilinçli seçimler yapmak için organik ve konvansiyonel gıdalar arasındaki farkları ve gıda alışverişi yaparken dikkat edilmesi gereken konuları anlatıyoruz. Sağlıklı ve bütçe dostu seçimler için aşağıdaki 11 adımı uygulayarak alışverişlerini daha bilinçli hale getirebilirsin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Önceliklerini belirle.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Organik sertifikalara dikkat et.
3. Konvansiyonel ürünlerde pestisit oranlarını araştır.
4. Mevsiminde sebze ve meyve al.
5. Fiyat kalite dengesini kur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yerel ürünleri tercih et.
7. Et ve süt ürünlerinde kaynağa önem ver.
8. Ambalajlara kanma!
9. Market yerine doğrudan üreticiden alışveriş yap.
10. Dondurulmuş ürünlerde seçici ol.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. İndirimleri takip et.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın