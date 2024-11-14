ORC, “Bu Pazar Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?” Anketinin Sonuçlarını Açıkladı
ORC, “Bu Pazar Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?” Anketinin Sonuçlarını Açıkladı
Seçimler öncesinde yaptıkları anketlerin sonuçları merakla beklenen araştırma şirketleri normal dönemde de ara ara yaptıkları anketlerle halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. ORC Araştırma, Ankara'daki vatandaşlara 'Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?' sorusunu sordu. Anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.
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Kamuoyu araştırma şirketleri, seçim anketleri yapmaya devam ederken son ankette çıkan sonuçlardaki partiler arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı.
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ORC Araştırma tarafından Ankara'da yapılan siyasi eğilimler anketinde vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
İşte sonuçlar:
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bu pazar seçim olsa
Yüzde 1 bile olsa Anahtar Parti yok mu? Asal, oy verecek 11-12 kişi bulmuştu geçen.
bu pazar seçim olsa bu cmtsi dış güçlermiç savaş çıkarır.. bekâ!!