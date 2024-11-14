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ORC, “Bu Pazar Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?” Anketinin Sonuçlarını Açıkladı

ORC, “Bu Pazar Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?” Anketinin Sonuçlarını Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.11.2024 - 15:46

Seçimler öncesinde yaptıkları anketlerin sonuçları merakla beklenen araştırma şirketleri normal dönemde de ara ara yaptıkları anketlerle halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. ORC Araştırma, Ankara'daki vatandaşlara 'Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?' sorusunu sordu. Anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.

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Kamuoyu araştırma şirketleri, seçim anketleri yapmaya devam ederken son ankette çıkan sonuçlardaki partiler arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı.

Kamuoyu araştırma şirketleri, seçim anketleri yapmaya devam ederken son ankette çıkan sonuçlardaki partiler arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı.

ORC Araştırma tarafından Ankara'da yapılan siyasi eğilimler anketinde vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

ORC Araştırma tarafından Ankara'da yapılan siyasi eğilimler anketinde vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

İşte sonuçlar:

İşte sonuçlar:
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d cord

bu pazar seçim olsa

Bozkurt

Yüzde 1 bile olsa Anahtar Parti yok mu? Asal, oy verecek 11-12 kişi bulmuştu geçen.

Kılıç

bu pazar seçim olsa bu cmtsi dış güçlermiç savaş çıkarır.. bekâ!!