ORC, “Bu Pazar Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?” Anketinin Sonuçlarını Açıkladı

Seçimler öncesinde yaptıkları anketlerin sonuçları merakla beklenen araştırma şirketleri normal dönemde de ara ara yaptıkları anketlerle halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. ORC Araştırma, Ankara'daki vatandaşlara 'Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?' sorusunu sordu. Anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.