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Öpüşme Odasından Kenan Ultra Doğulu Esprisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Öpüşme Odasından Kenan Ultra Doğulu Esprisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Twitter
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 19:47

Her gün olduğu gibi bugün de sizler için Twitter aleminde paylaşılan birbirinden komik, trajik ve bazen de sıra dışı olan tweetleri bir araya topladık. İşte karşınızda son 24 saatin en dikkat çeken tweetleri!

Hazırsanız başlayalım...

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1. Başlıyoruz!

2. Ah nerde o eski başarılar!

2. Ah nerde o eski başarılar!
twitter.com

3. Kim bu 'bumbilibilibi'? (Yazarken zorlandım)

3. Kim bu 'bumbilibilibi'? (Yazarken zorlandım)
twitter.com

4. Mesaj gayet açık!

4. Mesaj gayet açık!
twitter.com

5. Bi' an benim de aklım gitti:

5. Bi' an benim de aklım gitti:
twitter.com
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6. Harika!

6. Harika!
twitter.com

7. Johnny Depp ağlıyor.

7. Johnny Depp ağlıyor.
twitter.com

8. Yeni nesil böyle canısı...

8. Yeni nesil böyle canısı...
twitter.com

9. Ah bi' bilsek!

9. Ah bi' bilsek!
twitter.com

10. Özgür Demirtaş yine dillerde!

10. Özgür Demirtaş yine dillerde!
twitter.com
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11. Cidden yeto ama!

11. Cidden yeto ama!
twitter.com

12. Tilki daha çok seninle karşılaşmış gibi...

12. Tilki daha çok seninle karşılaşmış gibi...
twitter.com

13. Hepimize lazım...

13. Hepimize lazım...
twitter.com

14. Cidden azaltalım bu nedir?

15. Türkiye'nin % 90'ı anlık:

15. Türkiye'nin % 90'ı anlık:
twitter.com
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16. Yarın görüşmek üzere!

16. Yarın görüşmek üzere!
twitter.com

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