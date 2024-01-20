Öpüşme Odasından Kenan Ultra Doğulu Esprisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Öpüşme Odasından Kenan Ultra Doğulu Esprisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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2. Ah nerde o eski başarılar!
3. Kim bu 'bumbilibilibi'? (Yazarken zorlandım)
4. Mesaj gayet açık!
5. Bi' an benim de aklım gitti:
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6. Harika!
7. Johnny Depp ağlıyor.
8. Yeni nesil böyle canısı...
9. Ah bi' bilsek!
10. Özgür Demirtaş yine dillerde!
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11. Cidden yeto ama!
12. Tilki daha çok seninle karşılaşmış gibi...
13. Hepimize lazım...
15. Türkiye'nin % 90'ı anlık:
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16. Yarın görüşmek üzere!
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