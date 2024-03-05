Oppenheimer Yıldızı Cillian Murphy'nin Satışa Çıkan Bir Tutam Saçının Fiyatını TL'ye Çevirmek İstemeyeceksiniz
Oppenheimer Yıldızı Cillian Murphy'nin Satışa Çıkan Bir Tutam Saçının Fiyatını TL'ye Çevirmek İstemeyeceksiniz
Oppenheimer filmiyle ününe ün katan Cillian Murphy, son yılların en popüler oyuncularından. Altın Küre En İyi Oyuncu ödülünü kazanan Murphy, resmen servet değerinde. Öyle ki satışa çıkan bir tutam saçının fiyatı, sizi çok şaşırtacak!
Kaynak: Daily Mail
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Peaky Blinders dizisiyle tanıdığımız Cillian Murphy, Oppenheimer filmiyle de ününe ün kattı.
Murphy, BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'ne ve Altın Küre'ye aday gösterildi, En İyi Oyuncu ödülü başta olmak üzere pek çok prestijli ödülün sahibi oldu.
Cillian Murphy'i bu denli farklı ve çekici kılan şeylerden bir tanesi de elbette saçları.
Daily Mail'in aktardığına göre, Cillian Murphy'nin saçları, peruk takılması için sette bir tutam kesilmek zorunda kalmıştı.
Peki Murphy'nin bir tutam saçına ne oldu? Elbette alıcısını bulmak üzere satışa çıkartıldı.
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