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Oppenheimer Yıldızı Cillian Murphy'nin Satışa Çıkan Bir Tutam Saçının Fiyatını TL'ye Çevirmek İstemeyeceksiniz

Oppenheimer Yıldızı Cillian Murphy'nin Satışa Çıkan Bir Tutam Saçının Fiyatını TL'ye Çevirmek İstemeyeceksiniz

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.03.2024 - 18:49

Oppenheimer filmiyle ününe ün katan Cillian Murphy, son yılların en popüler oyuncularından. Altın Küre En İyi Oyuncu ödülünü kazanan Murphy, resmen servet değerinde. Öyle ki satışa çıkan bir tutam saçının fiyatı, sizi çok şaşırtacak!

Kaynak: Daily Mail

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Peaky Blinders dizisiyle tanıdığımız Cillian Murphy, Oppenheimer filmiyle de ününe ün kattı.

Peaky Blinders dizisiyle tanıdığımız Cillian Murphy, Oppenheimer filmiyle de ününe ün kattı.

Bugüne kadar pek çok başarılı yapımda yer alan İrlandalı oyuncu, başarılarını aldığı ödüllerle de taçlandırdı elbette.

Murphy, BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'ne ve Altın Küre'ye aday gösterildi, En İyi Oyuncu ödülü başta olmak üzere pek çok prestijli ödülün sahibi oldu.

Murphy, BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'ne ve Altın Küre'ye aday gösterildi, En İyi Oyuncu ödülü başta olmak üzere pek çok prestijli ödülün sahibi oldu.

Özellikle Barbie filmiyle büyük bir tezatlık barındıran Oppenheimer, Cillian Murphy'nin ününe ün kattı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan isim, kariyerinin ise zirvesinde.

Cillian Murphy'i bu denli farklı ve çekici kılan şeylerden bir tanesi de elbette saçları.

Cillian Murphy'i bu denli farklı ve çekici kılan şeylerden bir tanesi de elbette saçları.

Her ne kadar kendisi Peaky Blinders'da canlandırdığı Thomas Shelby'nin saçlarını sevmese de, kendisine tamamen farklı bir hava kattığını düşünen milyonlarca insan var.

Daily Mail'in aktardığına göre, Cillian Murphy'nin saçları, peruk takılması için sette bir tutam kesilmek zorunda kalmıştı.

Daily Mail'in aktardığına göre, Cillian Murphy'nin saçları, peruk takılması için sette bir tutam kesilmek zorunda kalmıştı.

Tabii söz konusu Cillian Murphy olunca, kesilen saçların çöpe atılması düşünülemez değil mi?

Peki Murphy'nin bir tutam saçına ne oldu? Elbette alıcısını bulmak üzere satışa çıkartıldı.

Peki Murphy'nin bir tutam saçına ne oldu? Elbette alıcısını bulmak üzere satışa çıkartıldı.

Hem de tam 6 bin sterline, yani yaklaşık 240 bin liraya!

Satın almak isteyen bir Türk hayranı varsa, şimdiden geçmiş olsun diyoruz.

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