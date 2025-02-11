Onun Gözlerinin İçine Bakınca Ne Görüyorsun?
Onun Gözlerinin İçine Bakınca Ne Görüyorsun?
Gözler kalbin aynasıdır, bunu hep söyleriz. Partnerinin gözlerinin içine bakınca neler görüyorsun?
Bunu bir de bizden duy!
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Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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Partnerinle göz göze geldiğinizde genelde nasıl hissediyorsun?
Partnerinle duygularınızı konuşurken göz temasınız ne durumda oluyor?
Onun gözlerinin içine 10 saniyeden fazla bakabiliyor musun?
Partnerinle bakışlarınız arasında nasıl bir bağ hissediyorsun?
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Partnerinin gözlerinde en çok hangi duyguyu görüyorsun?
Partnerinin bir tartışma sırasında bakışları nasıldır?
Son soru: Hiç onun gözlerinden öptün mü?
Gözlerinin içine bakınca mutluluğu görüyorsun!
Sadece onu değil, içindeki duygu dünyasını da görüyorsun!
Sen şefkatten başka bir şey görmüyorsun!
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