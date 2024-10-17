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Onu Kendinize Yaklaştırmak mı İstiyorsunuz? Bir Erkeği En Çok Etkileyecek 12 Mesaj

etiket Onu Kendinize Yaklaştırmak mı İstiyorsunuz? Bir Erkeği En Çok Etkileyecek 12 Mesaj

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 23:46

Mükemmel erkeği buldunuz fakat onun bir türlü size açılmasını sağlayamıyor musunuz? O zaman aradığınız rehber ayağınıza geldi. Çünkü bu mesajlar mutlaka onu size daha çok yakınlaştıracak.

İşte kopyala yapıştır yapacağınız birbirinden etkili mesajlar! 👇

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1. Onunla ilişki yürütmenin ne kadar kolay olacağını ima etmek için:

'Seninle konuşmak gerçekten çok kolay/keyifli. Sana kendimi zorlanmadan ifade edebiliyorum.'

2. Ona değerli olduğunu hatırlatmak isterseniz:

'Yanımda olduğun için teşekkürler, seninle vakit geçirmek bana çok iyi geliyor.'

3. Arzulandığını göstermek isterseniz:

'Bugün harika görünüyordun. Resmen gözlerimi senden alamadım.'

4. Basit ama etkili bir mesaj yollamak isterseniz:

'Seninle her anı paylaşmaktan çok keyif alıyorum.'

5. Samimiyetimi daha iyi anlasın diyorsanız:

'Seninle her şeyi çekinmeden paylaşabiliyorum ve bu benim için çok değerli. Umarım sen de aynı şeyleri hissediyorsundur.'

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6. Geçmişteki romantik bir anıyı hatırlatmak isterseniz:

'O günkü yürüyüşümüzü hatırlıyor musun? Sence de gerçekten çok güzel bir gün değil miydi?'

7. O kadar da kolay lokma olmayayım derseniz:

'Çok isterdim ama ne yazık ki bugün planlarım var. Başka bir gün sözüm olsun!'

8. Biraz flörtöz takılmak isterseniz:

'Günün en güzel kısmı tam olarak şu an. Çünkü seninle konuşuyorum.'

9. İşleri tamama erdirecek o mesajı atayım diyorsanız:

'Seninle tanışana kadar hiç bu kadar şanslı olduğumu düşünmemiştim.'

10. Onunla uzun vadeli düşündüğünüzü belirtmek için:

'Merak etme, bunları yapmak için önümüzde daha çoook vakit var. Ama yine de çok geçmeden ayarlayalım ne dersin?'

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11. Beğenilerine önem verdiğinizi göstermek istiyorsanız:

'Bugün karşılaştığım şeye baksana, tam senlik değil mi? Görür görmez aklıma sen geldin!'

12. Benzerlikleriniz üzerinden gitmeyi tercih ederseniz:

'Ben de seninle bu konuda benzer şekilde düşünüyorum. Sence de çok fazla ortak noktamız yok mu?'

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