Onu Kendinize Yaklaştırmak mı İstiyorsunuz? Bir Erkeği En Çok Etkileyecek 12 Mesaj
Onu Kendinize Yaklaştırmak mı İstiyorsunuz? Bir Erkeği En Çok Etkileyecek 12 Mesaj
Mükemmel erkeği buldunuz fakat onun bir türlü size açılmasını sağlayamıyor musunuz? O zaman aradığınız rehber ayağınıza geldi. Çünkü bu mesajlar mutlaka onu size daha çok yakınlaştıracak.
İşte kopyala yapıştır yapacağınız birbirinden etkili mesajlar! 👇
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1. Onunla ilişki yürütmenin ne kadar kolay olacağını ima etmek için:
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2. Ona değerli olduğunu hatırlatmak isterseniz:
3. Arzulandığını göstermek isterseniz:
4. Basit ama etkili bir mesaj yollamak isterseniz:
5. Samimiyetimi daha iyi anlasın diyorsanız:
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6. Geçmişteki romantik bir anıyı hatırlatmak isterseniz:
7. O kadar da kolay lokma olmayayım derseniz:
8. Biraz flörtöz takılmak isterseniz:
9. İşleri tamama erdirecek o mesajı atayım diyorsanız:
10. Onunla uzun vadeli düşündüğünüzü belirtmek için:
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