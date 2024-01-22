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Onların Gülüşleri Büyülü: Bir Gülüşüyle Dünyayı Kendine Aşık Eden 10 Çekici Ünlü

etiket Onların Gülüşleri Büyülü: Bir Gülüşüyle Dünyayı Kendine Aşık Eden 10 Çekici Ünlü

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 22:01

Çoğu insan için bir kişideki en etkileyici şey gülüşüdür. Boşuna Hollywood gülüşü diye bir estetik biçimi popüler olmadı herhalde! Bu içeriğimizde bizi gülüşüyle mahveden ünlüleri sıraladık...

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1. Scarlett Johansson

Scarlett öylesine güzel ve çekici bir kadın ki, hangi mimiği yaparsa yapsın bizi kendisine aşık ediyor. Ama ona en çok gülmenin yakıştığını da eklemiş olalım. 😍

2. Harry Styles

Gençliğimizde körkütük aşık olduğumuz Harry, yaş aldıkça daha da çekicileşti ve bizim fangirl'lüğümüzü devam ettirmeyi başardı! Onun gülüşü bile insanı heyecanlandırıyor.

3. Selena Gomez

Selena'nın tatlılığını, sıcacık kalbini başka bir ünlüde bulamıyoruz. O ne yapsa o kadar tatlı geliyor ki! Gülüşünde de bu tatlılık fazlasıyla var. Her güldüğünde bizim de içimiz ısınıyor. 🩷

4. Chris Hemsworth

Chris, Chris, Chris... Onun gülüşü hakkında sayfalarca yazı yazılabilir. Ama insan baktıkça büyülendiği için şu an bir şey yazamıyoruz. 🙃

5. Rihanna

Tatlılığı çekicilik ile mükemmel bir şekilde birleştirip bunu gülüşüne de yansıtan bir yıldızla devam edelim... Rihanna'nın gülüşü o kadar güzel ki, gülümsediğinde bulunduğu odayı parlatabilir!

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6. Austin Butler

2022'den beri Austin'i birçok farklı yapımda görme fırsatını yakaladık. Fırsat diyoruz çünkü onun gibi çekici bir adamı izlemek gerçek bir fırsat! 😁

7. Anne Hathaway

Kocaman dişleri ile onun gülümsemesi o kadar karakteristik ki! Belki de bu mükemmel gülüşü nedeniyle onu genelde romantik komedi filmlerinde izliyoruzdur. Kim bilir? 😅

8. Pedro Pascal

Listenin geri kalanındaki her isim gibi Pedro'nun da aurası o kadar farklı, o kadar çekici ki! İnsan nedensizce onun çekiciliğine kapılıp gidiyor. Hele bir de gülerse... 🤤

9. Miley Cyrus

Miley'nin gülüşünün bizi etkilemesinin bir başka sebebi de yaşadığı zorlukları en güçlü şekilde aşmasından da geliyor. Ayrıca bu çekici kadının gülüşünün karakteristik yanı da var.

10. Justin Bieber

Listenin son ismine geldik... Her genç kadının hayatının bir döneminde aşık olduğu Justin, yıllar geçse bile hala tek bir gülüşüyle bile bizi etkileyebiliyor. Tabii son yıllarda onun yüzünü çok gülerken göremedik. O yüzden gülüşü artık çok daha değerli! 🥲

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