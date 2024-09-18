Onların Aşkı Sayesinde Aşka İnanmaya Başladığımız 9 Efsanevi Çift

'Titanik' filminin başkarakteri olan Jack ve Rose'un aşkı tüm dünyada izleyen herkesi ağlatmaya yetiyor... Gerçek bir gemi faciasında geçen bu olayda farklı sosyal sınıflardan gelmelerine rağmen birbirlerine aşık olurlar. Hikaye, trajik bir sona sahip olmasına rağmen gerçek aşkın önündeki engellerden nasıl kurtulabileceğini izleriz.