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Onların Aşkı Sayesinde Aşka İnanmaya Başladığımız 9 Efsanevi Çift

etiket Onların Aşkı Sayesinde Aşka İnanmaya Başladığımız 9 Efsanevi Çift

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 23:46

Gerçek aşk nedir bilinmez ama bazı çiftler vardır ki aşklarıyla yüzyıllardır dinler dururuz. Çoğumuzun küçük yaşlardan itibaren tanık olduğu efsanevi çiftlerden en dikkat çekenleri incelemek ister misiniz? Hadi içeriğe 🥰

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1. Romeo & Juliet

William Shakespeare'in kaleme aldığı eserin başkahramanlarıdır. Gençler birbirine çok aşıktır ancak aileleri arasındaki trajikomik düşmanlık nedeniyle acı bir sonla karşılaşırlar. Eser, yasak aşkın gücünü bize sunar...

2. Lancelot & Guinevere

Arthur efsanesinde yer alan Lancelot ve Kral Arthur'un karısı Guinevere'in gizli aşkını bilmeyen yoktur... Bu yasak aşk, Yuvarlak Masa Şövalyeleri'nin düşüşüne de sebep olur. Aşkın gücünü izlemek isteyenler hemen koşsun!

3. Paris & Helena

Antik Yunan Mitolojisinde geçen bir çifttir. Paris, Truva prensi ve Helena ise güzellik tanrıçası Afrodit'in güzelliği ile tanınır. Onların aşkı öyle güçlüdür ki, Troya Savaşı'nın patlak vermesine sebep olur.

4. Napolyon & Josephine

Napoloyon Bonaport ve eşi Josephine'nin ilişkisi tarihte oldukça yankı uyandırmıştır. İkisi arasındaki bu büyük ilişki, Napolyon'un ihtişamlı imparatorluğunun arka planında yer alır. Bu çift romantizmin gücünü bize hissettirir.

5. Mr. Darcy & Elizabeth Bennet

Jane Austen'in 'Gurur ve Önyargı' kitabında yer alan baş karakterlerdir. İlk etapta zıt karakterlere sahip olan bu çift, zamanla birbirlerine karşı koyamaz ve aşık olurlar. Hikaye önyargılardan arınmanın size nasıl kapılar açacağından bahseder.

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6. Jack & Rose

'Titanik' filminin başkarakteri olan Jack ve Rose'un aşkı tüm dünyada izleyen herkesi ağlatmaya yetiyor... Gerçek bir gemi faciasında geçen bu olayda farklı sosyal sınıflardan gelmelerine rağmen birbirlerine aşık olurlar. Hikaye, trajik bir sona sahip olmasına rağmen gerçek aşkın önündeki engellerden nasıl kurtulabileceğini izleriz.

7. Beyonce & Jay-Z

Müzik endüstrisinde güçlü bir çift olan Beyonce ve Jay-Z, sadece müzikleriyle değil özel yaşamlarıyla da dikkat çekiyorlar. Aşkın ve dayanışmanın aşkı ne kadar güzelleştirdiğini göstermekte büyük rol oynuyorlar.

8. Kerem & Aslı

8. Kerem & Aslı

Türk kültüründe dilden dile aktarılan bu destanın arkaplanında trajik bir hikaye vardır. Kerem, Aslı'ya ulaşmak için dağlar, taşlar aşar ama kaderin cilvesi de şudur ki Aslı ölür. Kerem bu duruma dayanamaz ve ölür. Mezarları yan yana defnedilir....

9. Frida & Diego

Sanatıyla tanıdığımız Frida'nın, sanatına bu kadar hayran bırakmasının nedeni yaşadığı acılardı.  Boşanmalarına rağmen tekrar evlenen bu çiftin ilişkisinde drama ve acılar yüklüydü. Frida, bütün dizelerini Diego için yazdı...

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