Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Onlar Hiç Rahat Durmuyor: Çapkınlık Seviyesi 10 Üzerinden 1500 Olan 10 Dizi Karakteri

etiket Onlar Hiç Rahat Durmuyor: Çapkınlık Seviyesi 10 Üzerinden 1500 Olan 10 Dizi Karakteri

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 23:46

Dizilerdeki çapkın karakterleri çok seviyoruz çünkü onların sayesinde dizinin havası değişiyor, çok daha keyifli bir hal alıyor. Bu içeriğimizde en sevdiğimiz çapkın dizi karakterlerini derledik. Kaydır bakalım! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Joey - Friends

Dizi dünyasının en çapkın ve en şapşal karakterlerinden biri olan Joey, flörtleşmek için seçtiği 'How you doin'?' cümlesiyle de aklımıza kazındı. Joey'nin üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin favori karakterlerimizden biri olarak kalmaya devam edeceği kesin! 😍

2. Barney - How I Met Your Mother

Barney karakterinin çapkınlık seviyesi o kadar yüksek ki, başka bir karakterin ona erişmesi çoook zor! Hatta bildiğiniz üzere Barney çapkınlığın kitabını bile yazdı. 😅

3. Samantha - Sex and the City

Biri televizyon tarihinin en çapkın kadın karakterini sorarsa, gönül rahatlığıyla Samantha'yı söyleyebilirsin! Bu zamana kadar Samantha'nın mükemmel cazibesine karşı koyabilen bir erkek olmadı. 😉

4. Howard - The Big Bang Theory

Her ne kadar Howard'ın flört denemeleri genellikle başarısızlıkla sonuçlansa bile onun pes etmeden tekrar tekrar çabalaması takdire şayan. 😁

5. Gabrielle Solis - Desperate Housewives

Çocuklarının doğumundan önce günlük hayatında sık sık flört etmeyi seçen Gabrielle, bu yolla her şeyi aşırı kolay hallediyordu. E insan bu kadar çekici olunca faydalarını görüyor. 🙃

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Mark Sloan - Grey's Anatomy

Doktorlar dizisindeki Doktor Arslan'ı biliyorsanız, Mark Sloan size yabancı gelmeyecektir. Doktor Arslan'ın ilham kaynağı olan Mark'a biz de dahil tüm hastane aşıktı. O da bu fırsatı güzel değerlendirdi. 😁

7. Sawyer - Lost

Uçak kazası sonrasında ıssız adaya düşünce yanınızda almak isteyeceğiniz üç şeyden biri kesinlikle Sawyer olurdu! 🏝️

8. Gina - Brooklyn Nine-Nine

Gina'nın Terry'e olan aşkını biliyoruz. Terry'i gördüğünde hayranlığını gizlemeyi pek de tercih etmeyen Gina, flörtleşmesine karşılık bulamasa da ısrarla devam ediyordu. 😅

9. Chuck Bass - Gossip Girl

Chuck'ın flörtöz yanı Blair'i ne kadar mahvetmiş olsa da, dizinin gidişatına onun bu tavrı çok yakışıyordu. Yine de Blair'imizin üzülmesine dayanamıyorduk. 🥲

10. Charlie Harper - Two and a Half Men

Veee listenin son ismi ise Charlie Harper! O gerçek bir flört sevdalısıydı ve bunu çok da iyi başarıyordu. 😎

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?