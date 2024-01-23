Onlar Hiç Rahat Durmuyor: Çapkınlık Seviyesi 10 Üzerinden 1500 Olan 10 Dizi Karakteri
Onlar Hiç Rahat Durmuyor: Çapkınlık Seviyesi 10 Üzerinden 1500 Olan 10 Dizi Karakteri
Dizilerdeki çapkın karakterleri çok seviyoruz çünkü onların sayesinde dizinin havası değişiyor, çok daha keyifli bir hal alıyor. Bu içeriğimizde en sevdiğimiz çapkın dizi karakterlerini derledik. Kaydır bakalım! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Joey - Friends
2. Barney - How I Met Your Mother
3. Samantha - Sex and the City
4. Howard - The Big Bang Theory
5. Gabrielle Solis - Desperate Housewives
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Mark Sloan - Grey's Anatomy
7. Sawyer - Lost
8. Gina - Brooklyn Nine-Nine
9. Chuck Bass - Gossip Girl
10. Charlie Harper - Two and a Half Men
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda