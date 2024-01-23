Onlar Hiç Rahat Durmuyor: Çapkınlık Seviyesi 10 Üzerinden 1500 Olan 10 Dizi Karakteri

Dizi dünyasının en çapkın ve en şapşal karakterlerinden biri olan Joey, flörtleşmek için seçtiği 'How you doin'?' cümlesiyle de aklımıza kazındı. Joey'nin üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin favori karakterlerimizden biri olarak kalmaya devam edeceği kesin! 😍