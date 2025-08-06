Ondan Ayrılmak İstiyor Fakat Kötü Olmak İstemiyor musun? Doğru Ayrılma Rehberi
Her ilişki olmasa da çoğu ilişki başlar, zirveyi görür, düşüşe geçer ve biter. Bazen bitmesi gayet doğal ve sağlıklıdır. Çünkü iki tarafı da mutsuz bir ilişkide sıkışıp kalma riskinden korur. Ama durum ne olursa olsun, birinden ayrılmak biraz çaba ister. Eğer ayrılığı mümkün oldukça yumuşatmak ve her iki taraf üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek istiyorsan bu önerilere kulak ver.
İşte kafada çoktan bitmiş bir ilişkiyi en doğal ve doğru şekilde sonlandırma taktikleri!
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1. Neden ayrılmak istediğin konusunda kendinden emin ol.
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2. Doğru zamanı ve ortamı seç.
3. Açık ve dürüst ol.
4. Ortada belirsizlik bırakma.
5. Suçluluk duygusuyla hareket etmekten kaçın.
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6. Onun tepkisine göre hareket etme.
7. Aşırı detaya girme.
8. İletişiminizi tamamen sonlandırdığını belirt.
9. Sosyal medya iletişimini sınırla.
10. Arkadaş ortamlarında dikkatli davran.
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11. Kendine zaman ayır.
12. Profesyonel destek alabileceğini unutma.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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