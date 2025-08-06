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Ondan Ayrılmak İstiyor Fakat Kötü Olmak İstemiyor musun? Doğru Ayrılma Rehberi

etiket Ondan Ayrılmak İstiyor Fakat Kötü Olmak İstemiyor musun? Doğru Ayrılma Rehberi

Özge
Özge - Onedio Üyesi
06.08.2025 - 23:46

Her ilişki olmasa da çoğu ilişki başlar, zirveyi görür, düşüşe geçer ve biter. Bazen bitmesi gayet doğal ve sağlıklıdır. Çünkü iki tarafı da mutsuz bir ilişkide sıkışıp kalma riskinden korur. Ama durum ne olursa olsun, birinden ayrılmak biraz çaba ister. Eğer ayrılığı mümkün oldukça yumuşatmak ve her iki taraf üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek istiyorsan bu önerilere kulak ver. 

İşte kafada çoktan bitmiş bir ilişkiyi en doğal ve doğru şekilde sonlandırma taktikleri!

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1. Neden ayrılmak istediğin konusunda kendinden emin ol.

Ayrılık kararı almak her zaman o kadar kolay değildir. Bu nedenle her şeyden önce bu karardan ne kadar emin olduğunu düşünmek isteyebilirsin. Bazen anlık öfkeyle atılan adımlar oldukça yanlış sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla karşı tarafla bu konuyu görüşmeden önce ne kadar net olduğunu idrak etmeli ve ilişkiye neden devam etmek istemediğini kendine itiraf etmelisin.

2. Doğru zamanı ve ortamı seç.

Ondan neden ayrılacağını anlasan bile bunu hemen açıklama şansın olmayabilir. Sonuçta bazı şeyler için en doğru zamanı seçmen gerekir. Özellikle de karşı tarafta daha az hasar bırakmak istiyorsan, ondan nerede ve nasıl ayrılacağını planlasan iyi olur. Örneğin; kalabalık alanlar ya da zamanın kısıtlı olduğu yerler, saygılı bir ayrılık için asla doğru değildir. Bunun yerine ikinizin de güvende hissedeceği ve açık açık konuşacağı bir alan belirlemelisin.

3. Açık ve dürüst ol.

Ayrılık sebeplerini ona açık ve net şekilde anlatmalısın. Gerçekler ne kadar acı olsa da karşı tarafın her zaman bunları duymaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle sorun onun davranışları veya senin kişisel hedeflerin olsa bile her birini doğru şekilde ifade etmelisin.

4. Ortada belirsizlik bırakma.

Ortada onun kafasını karıştıracak bir belirsizlik bırakmamaya da dikkat etmelisin. Karşı taraf için sürecin yumuşak geçmesi için söylediklerinde kararlı olmalısın. Böylece onun da kendi adına bazı şeyleri sonlandırmasını ve hayatına devam etmesini hızlandırabilirsin. Bu nedenle ayrılırken belirsiz veya karmaşık görünen her tür ifadeden kaçınmalısın.

5. Suçluluk duygusuyla hareket etmekten kaçın.

Birinden ayrılmak istemek kötü değil, bazen gereklidir. Bu nedenle ayrılırken kendini suçlu hissetmene gerek olmadığını hatırlamalısın. Aksi halde suçluluk duygusuyla hareket edip, ayrılık konuşmasının ortasında yumuşayabilir ve istemediğin bir ilişkiye tekrar devam etme kararı alabilirsin. Ama bu sorunları sadece ötelemek anlamına gelir ve süreci daha da zorlaştırır.

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6. Onun tepkisine göre hareket etme.

Ayrılık her iki taraf için zorlayıcıdır. Bu nedenle onun takındığı tavra karşı duyarlı olmalı ama asla bu tavra göre hareket etmemelisin. Onun üzülmesi, kırılması, kızması veya susması normal karşılaman gereken davranışlardır. Önemli olan, onun bu davranışları karşısında, kendinden ödün vermemen ve aldığın karardan dönmemendir. Yine de elinden geldiğince onun yanında olmayı deneyebilirsin.

7. Aşırı detaya girme.

Ayrılık konuşmalarının bazen kısası makbuldür. Çünkü tüm geçmişi masaya yatırmak hem vakit kaybı olur hem de gereksiz tartışmalara yol açabilir. Ayrıca bu tür konuşmalar kimin ne kadar haklı olduğunu anlamayı da zorlaştırabilir. Dolayısıyla açıklama konusunda gerektiği kadar detay vermen ve duygularından bahsetmen yeterlidir. Lafı fazla uzatmadan, açık ve net olarak süreci kolayca sonlandırabilirsin.

8. İletişiminizi tamamen sonlandırdığını belirt.

Gerekli durumlarda onunla tekrar iletişime geçmeyeceğini açıkça söylemeli ve ondan bu karara saygı duymasını istemelisin. Özellikle duygusal sınırları netleştirmek istiyorsan iletişimi tamamen kesmen doğru olabilir. Bu iletişim kısıtlamasının kalıcı olup olmayacağı ise tamamen aranızdaki dinamiğe ve beklentilere bağlıdır. Ancak çoğu zaman yara bandı gibi söküp atmak ve araya set çekmek en iyisidir.

9. Sosyal medya iletişimini sınırla.

Fiziksel ayrılığın ardından sosyal medyada da sınırları belirlemen gerekebilir. Onunla arkadaş kalmaya devam edebilir veya onu arkadaşlıktan çıkarıp engelleyebilirsin. Elbette hiçbir şey yapmamayı da tercih edebilirsin. Ancak durum ne olursa olsun onu stalklamamalı, gönderilerine yorum yapmamalı ya da atarlı giderli mesajlar atmamalısın. İlişkinin saygılı ve seviyeli şekilde bitmesi en sağlıklı olanıdır.

10. Arkadaş ortamlarında dikkatli davran.

Eğer ortak arkadaşlar varsa veya onu sık sık görmek zorundaysan, bu alanlara da belirli bir limit getirmek isteyebilirsin. Bunun için kendi arkadaş çevrene net olmayı deneyebilir ya da belki bir süre ortak ortamlara girmekten sakınabilirsin. Böylece aradaki ani kırgınlıkları ve öfkeye bağlı atışmaları önlemiş olursun.

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11. Kendine zaman ayır.

Ayrılık kararını veren taraf sen olsan bile bazen senin de iyileşmeye ihtiyacın vardır. İlişkinin senden götürdüğü enerjiyi tekrar depolamak için kendine zaman tanısan iyi olur. Bu süreçte uzun süredir istediğin hobilere odaklanabilir, kendinle ilgili yapmak istediklerine yönelebilir ve seni rahatlatacak aktiviteler planlayabilirsin. Böylece süreci duygularını sağlıklı şekilde yaşayarak atlatmış olursun.

12. Profesyonel destek alabileceğini unutma.

Eğer ayrılığın veya ilişkinin sende bıraktığı izleri kolay kolay aşamıyorsan, profesyonel destek almayı deneyebilirsin. Duygusal olarak zorlandığın anlarda sevdiklerinle konuşman faydalı olabilir. Ancak bir uzman görüşü her zaman değerlidir. Bu tür bir görüşme sana yeni farkındalıklar kazandırabilir ve duygusal dayanıklılığını artırabilir.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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