Ondan Ayrılmak İstiyor Fakat Kötü Olmak İstemiyor musun? Doğru Ayrılma Rehberi

Her ilişki olmasa da çoğu ilişki başlar, zirveyi görür, düşüşe geçer ve biter. Bazen bitmesi gayet doğal ve sağlıklıdır. Çünkü iki tarafı da mutsuz bir ilişkide sıkışıp kalma riskinden korur. Ama durum ne olursa olsun, birinden ayrılmak biraz çaba ister. Eğer ayrılığı mümkün oldukça yumuşatmak ve her iki taraf üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek istiyorsan bu önerilere kulak ver.

İşte kafada çoktan bitmiş bir ilişkiyi en doğal ve doğru şekilde sonlandırma taktikleri!