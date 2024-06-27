Ölmekten Neden Korkmadıklarını ve Ölümden Daha Çok Nelerden Korktuklarını Paylaşan İnsanlar

Ölüm düşüncesi bir çok insan için oldukça korkutucu olabilir ama dünyada ölmekten korkmayan insanların sayısı da epey bir fazla. Gelin ölümden neden korkmadıklarını ve ölümden daha çok nelerden korktuklarını paylaşan insanların düşüncelerine bakalım!