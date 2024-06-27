Ölmekten Neden Korkmadıklarını ve Ölümden Daha Çok Nelerden Korktuklarını Paylaşan İnsanlar
Ölmekten Neden Korkmadıklarını ve Ölümden Daha Çok Nelerden Korktuklarını Paylaşan İnsanlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Ölüm düşüncesi bir çok insan için oldukça korkutucu olabilir ama dünyada ölmekten korkmayan insanların sayısı da epey bir fazla. Gelin ölümden neden korkmadıklarını ve ölümden daha çok nelerden korktuklarını paylaşan insanların düşüncelerine bakalım!
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1. ''Ölmekten çok felç geçirmekten ya da her şeyi unutmaktan korkuyorum. Bunların yanında ölüm o kadar da korkunç gelmiyor.''
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2. ''Ölüm hakkında düşünmüyorum. Böylece ondan korkmam gibi bir durum söz konusu olmuyor.''
3. ''Yarın da ölebilirim 80 yaşımda da. Üstüne düşünüp kendimi sıkmama gerek yok.''
4. ''Benim korktuğum ölüm değil. Geride bırakacağım insanlar.''
5. ''Hayatım boyunca o kadar sorunla karşı karşıya kaldım ki. Ölüm en son korkacağım şey olabilir.''
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6. ''İşim gereği ölen çok insan gördüm ve öldükten sonra gayet huzura ulaşmış görünüyorlardı. Bu ölümden korkmamama yol açtı.''
7. ''Ölmekten ziyade nasıl bir şekilde öleceğimden korkuyorum.''
8. ''Kaçınılmaz olduğu bilinen bir şey için hayatını boşu boşuna endişelenerek geçirmek çok saçma olmaz mı?''
9. ''Ölümün de yeni bir başlangıç olduğunu bildiğim için korkmuyorum.''
10. ''İstesem de istemesem de olacak bir şey. Korkmamın anlamı yok.''
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11. ''Ölmekten ziyade, ölürken istediğim şeyleri yapamamış bir şekilde ölmekten korkuyorum.''
12. ''Ölmekten korkmuyorum ama sevdiklerimin öldüğünü görmekten korkuyorum.''
13. ''Öldüğüm zaman geçmişte baktığım evcil hayvanlarımla kavuşma ihtimalim olduğunu bildiğim için ölmekten korkmuyorum.''
14. ''Ölmekten korkmuyorum çünkü ölen eşimin yanına gidip huzurlu olacağıma inanıyorum.''
15. ''Ölmekten korkmuyorum çünkü bu da insan hayatının, hatta tüm canlıların hayatının bir parçası.''
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