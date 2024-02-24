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Okuyunca Tüylerinizin Diken Diken Olacağı 15 Esrarengiz Kaybolma Vakası

Okuyunca Tüylerinizin Diken Diken Olacağı 15 Esrarengiz Kaybolma Vakası

Duru
Duru - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 21:01

Hayatta bazen üstüne çok düşünebileceğimiz son derece garip ve tüyler ürperten kaybolma vakaları olabiliyor ve kendimizi bunları çözmek isterken bulabiliyoruz. Gelin bu tip olaylardan bazılarına bakalım!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. ''Keith Bennetts'ın vücudundan arta kalanların yeri.''

1. ''Keith Bennetts'ın vücudundan arta kalanların yeri.''

''Her gün arabayla katledildiği civardan geçiyorum ve bedeninden kalanların tam olarak nerede olduğunu bilmemek tüylerimi ürpertiyor.''

2. ''Daniel Robinson. Haziran 2021'de Arizona, Buckeye yakınlarındaki bir kuyuda su seviyesi ölçümü yapmaya gitmişti.''

2. ''Daniel Robinson. Haziran 2021'de Arizona, Buckeye yakınlarındaki bir kuyuda su seviyesi ölçümü yapmaya gitmişti.''

''Sonra esrarengiz bir şekilde aniden ortadan kayboldu. Aracını çölde bir vadide bulmuşlar. Babası eyalet dışından geldi ve özel bir dedektif tuttu ve oğlunu bulana kadar eve gitmeyi reddediyor.''

3. ''Niqui Mccown'ın ortadan kayboluşu.''

3. ''Niqui Mccown'ın ortadan kayboluşu.''

''2001 yılında kayboldu ve asla bulunamadı. En son bir çamaşırhanede görülmüştü. Annesi oraya gelip ona gören birilerinin olup olmadığını sordu. O zamanlar 4 yaşındaydım ve onlarla aynı yerde yaşıyordum. Olay daha dün olmuş gibi aklımda''

4. ''Jonbenet Ramsey'a gerçekten ne olduğunu çok merak ediyorum. Diğer yandan bunun hakkında sık düşünmemeyi deniyorum.''

4. ''Jonbenet Ramsey'a gerçekten ne olduğunu çok merak ediyorum. Diğer yandan bunun hakkında sık düşünmemeyi deniyorum.''

5. ''Jennifer Kesse'nin katili arabasını garajına geri getirmişti.''

5. ''Jennifer Kesse'nin katili arabasını garajına geri getirmişti.''

''Bunun arkasındaki sebebi merak diyorum. Ne gibi bi amacı olabilir ki?''

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6. ''Hae Min Lee ve Adnan Syed davasında gerçekten neler yaşandığını çok merak ediyorum.''

6. ''Hae Min Lee ve Adnan Syed davasında gerçekten neler yaşandığını çok merak ediyorum.''

7. ''Bir gün aniden ortadan kaybolan Beaumont kardeşler.''

7. ''Bir gün aniden ortadan kaybolan Beaumont kardeşler.''

''Avustralya'daki üç çocuk 1966'da kayboldu. Her zaman yaptıkları gibi plaja gitmek için otobüse bindiler ve bazı görgü tanıkları onları tanıdıkları bir adamla gördü.''

8. ''Asha Degree'nin ortadan kaybolması.''

8. ''Asha Degree'nin ortadan kaybolması.''

''14 Şubat 2000'de evinden kaçtı ve bir daha asla oraya dönmedi. Bunun arkasındaki sebebi çok merak ediyorum.''

9. ''Sodder çocuklarının esrarengiz kayboluşu.''

9. ''Sodder çocuklarının esrarengiz kayboluşu.''

''Bir yangın Sodder ailesinin evini yok etti. Yangın sırasında George, Jennie ve dokuz çocuktan dördü evden kaçmayı başardı. Diğer beş çocuğun cesetleri i bulunamadı.''

10. ''Kris Kremers ve Lisanne Froon'un başlarına ne geldiğini merak ediyorum.''

10. ''Kris Kremers ve Lisanne Froon'un başlarına ne geldiğini merak ediyorum.''

''Onları kimin öldürdüğü ve yerel halk olayı özellikle mi örtbas etmeye çalışıyor en çok merak ettiğim sorular arasında.''

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11. ''Missy Bevers cinayeti.''

11. ''Missy Bevers cinayeti.''

''Hakkında bir sürü video var ama hiç bir şüpheli yok.'''

12. ''1992 yılında Springfield'de aniden ortadan kaybolan üç kadına ne olduğunu merak ediyorum.''

12. ''1992 yılında Springfield'de aniden ortadan kaybolan üç kadına ne olduğunu merak ediyorum.''

''Olay yerinde ise hiç bir kanıt yoktu.''

13. ''Brian Randall Shaffer'ın gizemli kayboluşu.''

13. ''Brian Randall Shaffer'ın gizemli kayboluşu.''

''Arkadaşlarıyla bir kutlama yapmak için dışarıya çıktı ama gittiği bardan çıktığını gören hiç kimse olmadı. Üstelik oradan çıktığına dair bir kanıt kamera kayıtlarında da yoktu.''

14. ''Jodi Huisentruit bir spikerdi.''

14. ''Jodi Huisentruit bir spikerdi.''

''Sabah işe gitmek için evinden çıktı fakat işe asla gidemedi. Arabasının yanında ayakkabısının tekini buldular.''

15. ''Black Dahl olarak anılan Elizabeth Short cinayeti.''

15. ''Black Dahl olarak anılan Elizabeth Short cinayeti.''

''Böylesine zalim ve vahşice bir şeyi kim neden yapar merak ediyorum.''

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