Okuyunca Tüylerinizin Diken Diken Olacağı 15 Esrarengiz Kaybolma Vakası
Okuyunca Tüylerinizin Diken Diken Olacağı 15 Esrarengiz Kaybolma Vakası
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatta bazen üstüne çok düşünebileceğimiz son derece garip ve tüyler ürperten kaybolma vakaları olabiliyor ve kendimizi bunları çözmek isterken bulabiliyoruz. Gelin bu tip olaylardan bazılarına bakalım!
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1. ''Keith Bennetts'ın vücudundan arta kalanların yeri.''
2. ''Daniel Robinson. Haziran 2021'de Arizona, Buckeye yakınlarındaki bir kuyuda su seviyesi ölçümü yapmaya gitmişti.''
3. ''Niqui Mccown'ın ortadan kayboluşu.''
4. ''Jonbenet Ramsey'a gerçekten ne olduğunu çok merak ediyorum. Diğer yandan bunun hakkında sık düşünmemeyi deniyorum.''
5. ''Jennifer Kesse'nin katili arabasını garajına geri getirmişti.''
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6. ''Hae Min Lee ve Adnan Syed davasında gerçekten neler yaşandığını çok merak ediyorum.''
7. ''Bir gün aniden ortadan kaybolan Beaumont kardeşler.''
8. ''Asha Degree'nin ortadan kaybolması.''
9. ''Sodder çocuklarının esrarengiz kayboluşu.''
10. ''Kris Kremers ve Lisanne Froon'un başlarına ne geldiğini merak ediyorum.''
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11. ''Missy Bevers cinayeti.''
12. ''1992 yılında Springfield'de aniden ortadan kaybolan üç kadına ne olduğunu merak ediyorum.''
13. ''Brian Randall Shaffer'ın gizemli kayboluşu.''
14. ''Jodi Huisentruit bir spikerdi.''
15. ''Black Dahl olarak anılan Elizabeth Short cinayeti.''
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