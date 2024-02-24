Okuyunca Tüylerinizin Diken Diken Olacağı 15 Esrarengiz Kaybolma Vakası

''2001 yılında kayboldu ve asla bulunamadı. En son bir çamaşırhanede görülmüştü. Annesi oraya gelip ona gören birilerinin olup olmadığını sordu. O zamanlar 4 yaşındaydım ve onlarla aynı yerde yaşıyordum. Olay daha dün olmuş gibi aklımda''