Okuyunca Ağzınız Açık Kalacak: Para İçin Yaptığı En Garip Şeyi Anlatan 15 Kişi
Okuyunca Ağzınız Açık Kalacak: Para İçin Yaptığı En Garip Şeyi Anlatan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskMen/comme...
Bazen insanlar para kazanmak uğruna sıra dışı ve tuhaf şeyler yapabilirler. Gelin insanlar bunun için ne kadar ileriye gitmişler birlikte bakalım!
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1. ''Anneannemlerin patates tarlasındaki böcekleri biraz harçlık alabilmek uğruna tek tek yakalamaya çalışmıştım.''
2. ''2000 TL kazanmak için sineklik yalamıştım.''
3. ''Lise zamanlarımda arkadaşımın tuvaletini 200 TL karşılığında temizlemiştim.''
4. ''Konsere gitmiştim ve çocuğun biri tişörtüm karşılığında 3000 TL vermeyi teklif etti. Tabii ki kabul ettim.''
5. ''Yedinci sınıfa giderken büyükbabamdan yadigar on binden fazla oyun kartı kaldı.''
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6. ''Bir miktar para kazanabilmek uğruna medikal bir araştırmaya katıldım.''
7. ''Çalıştığım restorana gelen bir çocuğun doğum günüydü ve babası ona şarkı söylersem bana 300 TL vereceğini söylemişti. Gerçekten de verdi.''
8. ''Bir arkadaşım çocukken bir paket soya sosunu içersem bana 20 TL vereceğini söylemişti.''
9. ''Koltukaltımın fotoğraflarını sattım.''
10. ''Sigorta parasını alabilmek uğruna araba kazası yaptım.''
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11. ''5 küçük bardak sirke içtim ve karşılığında 200 TL aldım.''
12. ''Çok garip bir adama çoraplarımı büyük bir miktar karşılığında sattım.''
13. ''Burnuma leblebi sokmuştum. Nasıl zor şartlarda çıkardığımı duymak bile istemezsiniz.''
14. ''Hiç tanımadığım biriyle sevgilisiymiş gibi arkadaşları ile birlikte yemeğe çıktım.''
15. ''15 TL için çay poşeti yedim. Tadı berbattı.''
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