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Okuyunca Ağzınız Açık Kalacak: Para İçin Yaptığı En Garip Şeyi Anlatan 15 Kişi

Okuyunca Ağzınız Açık Kalacak: Para İçin Yaptığı En Garip Şeyi Anlatan 15 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 13:01

Bazen insanlar para kazanmak uğruna sıra dışı ve tuhaf şeyler yapabilirler. Gelin insanlar bunun için ne kadar ileriye gitmişler birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskMen/comme...
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1. ''Anneannemlerin patates tarlasındaki böcekleri biraz harçlık alabilmek uğruna tek tek yakalamaya çalışmıştım.''

1. ''Anneannemlerin patates tarlasındaki böcekleri biraz harçlık alabilmek uğruna tek tek yakalamaya çalışmıştım.''

''Sonra da topladıklarımı bir kavanoza koydum.''

2. ''2000 TL kazanmak için sineklik yalamıştım.''

2. ''2000 TL kazanmak için sineklik yalamıştım.''

''Bahse girdiğim kişi patronumdu ve sürekli rakamı devam ettirince karşı koyamadım.''

3. ''Lise zamanlarımda arkadaşımın tuvaletini 200 TL karşılığında temizlemiştim.''

3. ''Lise zamanlarımda arkadaşımın tuvaletini 200 TL karşılığında temizlemiştim.''

4. ''Konsere gitmiştim ve çocuğun biri tişörtüm karşılığında 3000 TL vermeyi teklif etti. Tabii ki kabul ettim.''

4. ''Konsere gitmiştim ve çocuğun biri tişörtüm karşılığında 3000 TL vermeyi teklif etti. Tabii ki kabul ettim.''

5. ''Yedinci sınıfa giderken büyükbabamdan yadigar on binden fazla oyun kartı kaldı.''

5. ''Yedinci sınıfa giderken büyükbabamdan yadigar on binden fazla oyun kartı kaldı.''

''Hepsinin değerini kontrol ettim ve bana ağzımı uçuklatacak derecede para kazandırdı.''

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6. ''Bir miktar para kazanabilmek uğruna medikal bir araştırmaya katıldım.''

6. ''Bir miktar para kazanabilmek uğruna medikal bir araştırmaya katıldım.''

''Derimden örnek aldıkları yerde küçük bir yara kaldı.''

7. ''Çalıştığım restorana gelen bir çocuğun doğum günüydü ve babası ona şarkı söylersem bana 300 TL vereceğini söylemişti. Gerçekten de verdi.''

8. ''Bir arkadaşım çocukken bir paket soya sosunu içersem bana 20 TL vereceğini söylemişti.''

8. ''Bir arkadaşım çocukken bir paket soya sosunu içersem bana 20 TL vereceğini söylemişti.''

''İçtim ama çoğu şortuma döküldü. Yani böyle bir şey yapmama değmedi.''

9. ''Koltukaltımın fotoğraflarını sattım.''

9. ''Koltukaltımın fotoğraflarını sattım.''

10. ''Sigorta parasını alabilmek uğruna araba kazası yaptım.''

10. ''Sigorta parasını alabilmek uğruna araba kazası yaptım.''
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11. ''5 küçük bardak sirke içtim ve karşılığında 200 TL aldım.''

12. ''Çok garip bir adama çoraplarımı büyük bir miktar karşılığında sattım.''

13. ''Burnuma leblebi sokmuştum. Nasıl zor şartlarda çıkardığımı duymak bile istemezsiniz.''

14. ''Hiç tanımadığım biriyle sevgilisiymiş gibi arkadaşları ile birlikte yemeğe çıktım.''

15. ''15 TL için çay poşeti yedim. Tadı berbattı.''

15. ''15 TL için çay poşeti yedim. Tadı berbattı.''

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