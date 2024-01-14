Okullarda Yeni Dönem: Kış Şenliği Tadında Faaliyet Haftası

Bilgi Yarışması ve Kelime Oyunu: Her okul kendi bilgi yarışması için sorular ve kelimeler hazırlayacak. Yarışmanın aynı saatte her sınıfta uygulanması bekleniyor.

En Sevdiğini Paylaş: Öğrenciler kendileri için anlamlı bir eşyayı yanında getirecek ve tüm sınıfa o eşyanın hikâyesini anlattıktan sonra bir başka arkadaşına hediye edecek.

Kermes: Okul genelinde organize edilecek kermese tüm öğrencilerin katılımıyla yiyecekler getirilecek.

Yetenek Paylaşım Saati: Öğretmen ve öğrencilerin ortak katılımı ile başvuran herkesin, sahip olduğu bir yeteneğe ya da ilgi duyduğu bir alana dair atölye, sunum, söyleşi gerçekleştirebileceği eğlenceli bir aktivite saati planlandı. Okul genelinde tüm sınıflarda tıpkı bir kulüp saati gibi farklı atölye, sunum ve söyleşiler organize edilecek. İçerikler okul ve müfredat dışı konulardan oluşacak.

Görsel Sanat, Bilim ve Spor Saati: Okul inisiyatifiyle belirlenecek bir görsel sanat, bilim ya da spor aktivitesi gerçekleştirilecek.

Komedi Saati: Sınıflarda fıkraların, hikâyelerin anlatıldığı eğlenceli bir paylaşım saati ile öğrencilerin kaynaşması hedeflendi.

Oyun Saati: Çeşitli kutu oyunları ve drama oyunlarının oynanacağı serbest zaman etkinliği planlanacak.

Mili Eğitim Bakanlığının ilk kez gerçekleştirdiği bu uygulamayla beraber 2023-2034 eğitim-öğretim yılı itibariyle obezite, geleneksel çocuk oyunları, hareketli yaşam vb. konularda somut adımlar atılması okul iklimi ve çocuklar için oldukça önemli.

Üstelik, okulun sadece akademik başarı için değil, çocukların bir bütün olarak gelişimlerini desteklemesi adına bu ve benzeri faaliyetlerin artması, okul problemi yaşayan çocuklar için reçete niteliğinde…

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