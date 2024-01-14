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Okullarda Yeni Dönem: Kış Şenliği Tadında Faaliyet Haftası

etiket Okullarda Yeni Dönem: Kış Şenliği Tadında Faaliyet Haftası

Çağın Altuğ
Çağın Altuğ - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 23:51

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinden önceki son haftada öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri; sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi için okullarda 'dönem sonu faaliyet haftası' düzenlenecek.

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Bakanlık merkez teşkilatı ve ilgili birimlerin önerileri doğrultusunda, karne öncesindeki son dört günü kapsayan 15-18 Ocak'ta resmi ve özel tüm okullarda, "kış şenliği" havasında faaliyet planı ve etkinlik önerileri hazırlandı.

Bakanlık merkez teşkilatı ve ilgili birimlerin önerileri doğrultusunda, karne öncesindeki son dört günü kapsayan 15-18 Ocak'ta resmi ve özel tüm okullarda, "kış şenliği" havasında faaliyet planı ve etkinlik önerileri hazırlandı.

Bu öneriler neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen yazıda daha önceden okullarca planlanan aktivitelerinde bu plana entegre edilmesi, faaliyetlerin planlanması, okul ve çevre şartları göz önünde bulundurularak, velilere külfet oluşturmayacak etkinliklerin yapılması tavsiye edildi. Hafta boyunca yapılacak etkinlikler, öğrencilerinde sürece dahil olduğu bir bir komisyon tarafından organize edilecekken, eğitim öğretim yılının ilk dönemi biterken öğrencilerin öğretici ve keyifli bir hafta geçirmeleri amaçlanıyor.

Yapılacak etkinliklerde öğrencilerin takım çalışmasının başarıdaki rolünü öğrenmesi, bilim aktiviteleriyle yeni deneyimler yaşaması, keyifli vakit geçirmesi ve bunlarla beraber okulun sadece akademik başarı için değil, sosyal gelişim için de bir fırsat olduğunu yaşayarak görmeleri hedefleniyor.

Öneri niteliğinde olacak etkinliklerden bazıları şu şekilde:

Öneri niteliğinde olacak etkinliklerden bazıları şu şekilde:

Bilgi Yarışması ve Kelime Oyunu: Her okul kendi bilgi yarışması için sorular ve kelimeler hazırlayacak. Yarışmanın aynı saatte her sınıfta uygulanması bekleniyor.

En Sevdiğini Paylaş: Öğrenciler kendileri için anlamlı bir eşyayı yanında getirecek ve tüm sınıfa o eşyanın hikâyesini anlattıktan sonra bir başka arkadaşına hediye edecek.

Kermes: Okul genelinde organize edilecek kermese tüm öğrencilerin katılımıyla yiyecekler getirilecek.

Yetenek Paylaşım Saati: Öğretmen ve öğrencilerin ortak katılımı ile başvuran herkesin, sahip olduğu bir yeteneğe ya da ilgi duyduğu bir alana dair atölye, sunum, söyleşi gerçekleştirebileceği eğlenceli bir aktivite saati planlandı. Okul genelinde tüm sınıflarda tıpkı bir kulüp saati gibi farklı atölye, sunum ve söyleşiler organize edilecek. İçerikler okul ve müfredat dışı konulardan oluşacak.

Görsel Sanat, Bilim ve Spor Saati: Okul inisiyatifiyle belirlenecek bir görsel sanat, bilim ya da spor aktivitesi gerçekleştirilecek.

Komedi Saati: Sınıflarda fıkraların, hikâyelerin anlatıldığı eğlenceli bir paylaşım saati ile öğrencilerin kaynaşması hedeflendi.

Oyun Saati: Çeşitli kutu oyunları ve drama oyunlarının oynanacağı serbest zaman etkinliği planlanacak.

Mili Eğitim Bakanlığının ilk kez gerçekleştirdiği bu uygulamayla beraber 2023-2034 eğitim-öğretim yılı itibariyle obezite, geleneksel çocuk oyunları, hareketli yaşam vb. konularda somut adımlar atılması okul iklimi ve çocuklar için oldukça önemli.

Üstelik, okulun sadece akademik başarı için değil, çocukların bir bütün olarak gelişimlerini desteklemesi adına bu ve benzeri faaliyetlerin artması, okul problemi yaşayan çocuklar için reçete niteliğinde…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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