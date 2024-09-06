Okula Giden Çocuklarınızın Beslenme Çantalarına Koyabileceğiniz 16 Atıştırmalık Tarif

Okul döneminin gelip çatmasıyla birlikte okul hazırlıkları da yavaş yavaş başladı. Özellikle çocuklarının tüm gün dışarıda ne yediğini merak eden anneleri kurtaracak önerilerle karşınızdayız. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın pratik teknolojisiyle yorulmadan hazırlayacağınız bu tarifler hem çok besleyici hem de çok renkli olacak.

İşte her çocuğun bayılacak yiyeceği, en doyurucu atıştırmalık önerileri! Hem de yanında ekstrasıyla birlikte! 😉