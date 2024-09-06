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Okula Giden Çocuklarınızın Beslenme Çantalarına Koyabileceğiniz 16 Atıştırmalık Tarif

etiket Okula Giden Çocuklarınızın Beslenme Çantalarına Koyabileceğiniz 16 Atıştırmalık Tarif

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 19:01

Okul döneminin gelip çatmasıyla birlikte okul hazırlıkları da yavaş yavaş başladı. Özellikle çocuklarının tüm gün dışarıda ne yediğini merak eden anneleri kurtaracak önerilerle karşınızdayız. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın pratik teknolojisiyle yorulmadan hazırlayacağınız bu tarifler hem çok besleyici hem de çok renkli olacak.

İşte her çocuğun bayılacak yiyeceği, en doyurucu atıştırmalık önerileri! Hem de yanında ekstrasıyla birlikte! 😉

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1. Peynirli Maydanozlu Poğaça ve Zeytinli Biberli Mini Ekmekler

1. Peynirli Maydanozlu Poğaça ve Zeytinli Biberli Mini Ekmekler

Çocukların en sevdiği atıştırmalıkların başında elbette evde pişmiş poğaçalar gelir. Ona içi dolu dolu ve doyurucu olan yumuşacık tarifler hazırlamak isterseniz, aynı anda şu ikiliyi deneyebilirsiniz:

Peynirli Maydanozlu Poğaça:

Hazırlama Süresi: 15 dakika 

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2,5 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1/2 su bardağı yoğurt

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 100 g beyaz peynir 

  • 1/4 demet maydanoz 

  • 1 adet yumurta 

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Unu bir kaba eleyin, içine kabartma tozunu ekleyin.

2. Yoğurt, sıvı yağ, yumurta beyazı ve tuzu karışıma ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

3. Ezilmiş beyaz peynir ve doğranmış maydanozu da ilave edip karıştırın ve poğaça iç harcını hazırlayın.

4. Hamurdan küçük parçalar koparıp avucunuzda açın ve ortasına hazırladığınız iç dolgudan koyarak kapatın.

5. Poğaçaları yuvarlayarak şekil verin, üzerlerine yumurta sarısı sürün.

6. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznelerinden birine poğaçaları yerleştirin. Bu sırada aralarında boşluk bırakmaya özen gösterin.

7. Belirtilen ayarlarla poğaçaların üstü kızarana kadar pişirmeye devam edin.

Zeytinli Biberli Mini Ekmekler:

Hazırlama Süresi: 1 saat 

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un

  • 1 paket instant maya

  • 1/2 su bardağı ılık su

  • 1/4 su bardağı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı şeker

  • 1/2 su bardağı doğranmış siyah zeytin

  • 1 adet kırmızı biber 

  • 1 çay kaşığı kekik 

Yapılışı:1. Bir kaba unu eleyin, içine de instant maya, tuz ve şekeri ekleyin.

2. Zeytinyağı ve ılık suyu azar azar ekleyip yumuşak bir hamur olana kadar yoğurun.

3. Hamuru üzeri örtülü şekilde 30 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

4. Mayalanıp şişen hamura doğranmış zeytin, kırmızı biber ve kekik ekleyip karıştırın.

5. Hamurdan küçük parçalar kopararak mini ekmekler oluşturun.

6. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine mini ekmekleri sıra sıra yerleştirin.

7. Belirtilen ayarlarla ekmeklerin üzeri hafifçe kızarana kadar pişirmeye devam edin.

Hazne seçimini yaparken elinizdeki malzeme miktarını göz önünde bulundurabilirsiniz. Dilerseniz malzemeleriniz fazlaysa aynı ayarlarla 1-2 sefer daha hazneleri doldurup boşaltabilirsiniz. Her halükarda oldukça verimli ve hızlı bir pişirme deneyimi elde edeceksiniz.

Elinize sağlık! 👏

2. Yumurtalı Muffin ve Fransız Tostu

2. Yumurtalı Muffin ve Fransız Tostu

Yumurta her çocuğun beslenme çantasında olması gereken muhteşem bir besin. Onu daha yaratıcı hale getirerek hazırlayacağınız bu atıştırmalıklar ise aşırı lezzetli ve renkli!

Yumurtalı Muffin:

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler:

  • Yumurta

  • Doğranmış biber, domates, ıspanak

  • Peynir

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

1. Yumurtaları çırparak içine sebzeleri ekleyin.

2. Bu harcı muffin kaplarına dökün, ardından içine peyniri ekleyin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ihtiyacınıza uygun haznesine alıp belirtilen ayarlarla pişirin.

Fransız Tostu:

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180

Malzemeler:

  • Ekmek dilimleri

  • Yumurta

  • Süt

  • Tarçın

  • Vanilya özü

  • Bal

Yapılışı:

1. Yumurtayı süt, tarçın ve vanilya özü ile birlikte çırpın.

2. Ekmek dilimlerini hazırladığınız bu karışıma bulayın.

3. Philips Çift Hazneli Airtfryer'ın diğer haznesine alıp belirtilen ayarlarla pişirin. 

4. Ardından arasına istediğiniz malzemeleri koyun ve üzerinde de bal gezdirin.

Hem tatlısı hem tuzlusuyla dolu dolu bir menü!

Bu tarifleri hazırlarken kopyalama işlem teknolojisinden faydalanarak aynı ayarları tek tuşla iki hazneye de uygulayabileceğinizi unutmayın! 😘

3. Karnabahar ve Parmak Köfte

3. Karnabahar ve Parmak Köfte

Karnabahar kızartması her çocuğun sevdiği kış tariflerinin başında. Onun yanına doyurucu ve besleyici parmak köfteler yaparak muhteşem bir beslenme çantası hazırlamaya ne dersiniz?

Karnabahar:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 16 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 500 gram karnabahar

  • 1 yumurta

  • 5 yemek kaşığı un

  • 1 maden suyu

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam zerdeçal

Yapılışı:

1. Karnabaharı çiçeklerine ayırıp tuzlu suda biraz yumuşayana kadar haşlayın.

2. Bu sırada bir kasede yumurtayı çırpın, üzerine maden suyunu ve baharatları ekleyip karıştırın.

3. Haşlanan karnabaharı bu karışıma bulayıp Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın ve belirtilen ayarları girin.

Parmak Köfte:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 250 gram kıyma

  • 1 soğan

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Bir tutam karabiber

  • 3 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 4 yemek kaşığı su

Yapılışı:

1. Soğanı rendeleyip suyunu sıkın ve akıtın. 

2. Karbonatı suyla karıştırıp açın ve tüm malzemelerle birlikte yoğurun.

3. Köftelere parmak şekli verin. Harcın kıvam alması ve lezzetlerin harmanlanması için bu şekilde 1 saat kadar dolapta dinlendirin.

4. Ardından Philips Çift Hazneli Airfryer haznesinden ihtiyacınıza uygun olanına köfteleri yerleştirin ve belirtilen ayarlarla pişirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer 6 ve 3 litrelik iki adet hazneye sahiptir. Böylece elinizdeki malzeme miktarına göre istediğiniz hazneden birine malzemeleri koyabilir ve harika pişirme deneyimini keşfetmeye başlayabilirsiniz. ✌️

4. Pizza ve Patates Kızartması

4. Pizza ve Patates Kızartması

Hiçbir çocuk pizzaya ve patates kızartmasına hayır diyemez. Ama bu tür yemekleri gönül rahatlığıyla yemesinin en iyi yolu, ona kendi tariflerinizi yapmanızdır. İşte bol malzemeli ve sağlıklı ikili:

Pizza:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 6 dakika

Pişirme derecesi: 170°

Malzemeler:

  • 1 tortilla

  • Sucuk

  • Zeytin

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • Rende kaşar

Yapılışı:

1. Önce tortillayı Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine göre ayarlayın.

2. Salçayı suyla açıp inceltin ve sos haline getirin.

3. Tortillanın üzerine bu sostan sürün, üstüne rende kaşarı ekleyin ve diğer malzemeleri de yerleştirin.

4. Dijital menüden belirtilen ayarları yapın.

Patates:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 3 patates

  • 1 çay kaşığı sıvı yağ

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Patatesleri yıkayıp eşit şekilde doğrayın. Böylece hepsinin aynı anda pişmesini garantilersiniz.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine patatesleri ilave edin. Üzerine tuzu ve yağı ekleyin. Dilerseniz başka baharatlar da koyabilirsiniz.

3. Menüden ayarları girin ve iki hazneyi de aynı anda çalıştırarak yemekleri pişirin.

Cihazın tüm malzemelerin her tarafını eşit şekilde pişiren teknolojisi sayesinde hem pizza tam kıvamında kızaracak hem de patatesler çıtır çıtır olacak! 🥰

5. Mozarella Çubukları ve Tatlı Patates Cipsi

5. Mozarella Çubukları ve Tatlı Patates Cipsi

Çocukların sıkılmadan yiyeceği bir diğer ikili öneri daha:

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

Mozzarella Çubukları:

  • 250 gram mozzarella peyniri

  • 1/2 su bardağı un

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

  • 2 adet yumurta

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı kuru kekik

  • Tuz ve karabiber

Tatlı Patates Cipsi:

  • 2-3 adet tatlı patates 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

Yapılışı:

1. Mozzarella çubuklarını önce una bulayın, ardından da çırpılmış yumurtaya batırın.

2. Parmesan peyniri, galeta unu, sarımsak tozu, kırmızı biber, kuru kekik, tuz ve karabiberi bir kaba alarak karıştırın.

3. Yumurtaya bulanan mozzarella çubuklarını son olarak bu karışıma bulayın ve her tarafını kaplayın.

4. Hazırlanan mozzarella çubuklarını en az 30 dakika buzdolabında bu şekilde dinlendirin, böylece daha iyi kıvam alır ve kızarırlar.

5. Tatlı patates dilimlerini zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı biber ve isteğe bağlı olarak tarçın ile tatlandırın.

6. Patates dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine tek sıra halinde yerleştirin. Bu sırada üst üste gelmemelerine dikkat edin.

7. Mozzarella çubuklarını ise  sol hazneye yerleştirin. Dijital menüyü kullanarak her hazne için belirtilen ayarı yapın ve malzemelerin üzeri altın rengine dönene kadar pişirin.

Cihazın minimum yağ ile pişirme teknolojisi tek seferde ve otomatik olarak devreye girecek. Böylece çocuklarınız sağlıklı mı sağlıklı, yağsız çıtırlar tüketecek. 🍟

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6. Köfte ve Patates Kroket

6. Köfte ve Patates Kroket

Şöyle doyurucu ve besleyici köftelerin yanına çıtır patates kroketler ekleyerek çocuğunuza o farkına bile olmadan leziz bir yemek yedirebilirsiniz!

Hazırlanma Süresi: 40 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 190°C

Malzemeler:

Köfte:

  • 500 gram kıyma

  • 1 adet soğan 

  • 2 diş sarımsak 

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 su bardağı ince kıyılmış maydanoz

Patates Kroket:

  • 3 adet büyük patates

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1/4 su bardağı un

  • 1 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, galeta unu, yumurta, kimyon, karabiber, kırmızı biber, tuz ve ince kıyılmış maydanozu ekleyin. Güzelce karıştırın.

2. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak top köfte şekli verin.

3. Haşlanmış ve ezilmiş patateslere rendelenmiş kaşar peyniri, un, tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin.

4. Patates hamurundan da ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın. Bunlara ise silindir şekli verin.

5. Kroketleri önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayın. Bu sırada her tarafı kaplanacak.

6. Hazırladığınız köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sol tarafına alın, kroketleri ise sağa yerleştirin. İki taraf için de 190°C 10-15 dakika ayarı yapın.

Bu sırada cihazın kopyalama işlem özelliğinden faydalanarak aynı ayarı iki hazneye de uyarlayabilir, ekstra vakit kazanabilirsiniz.

Tüm malzemeler çıtır çıtır olduğunda dışarı alıp doğruca beslenme çantasına yerleştirin. Afiyet olsun! 👏

7. Üzümlü Muffin ve Kurutulmuş Meyve

7. Üzümlü Muffin ve Kurutulmuş Meyve

Tatlı seven çocukların şeker ihtiyacını en doğru şekilde karşılamak için hazırlayabileceğiniz tarifler de var. Üstelik vitamin ve mineral alması da garantili!

Üzümlü Muffin:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı kuru üzüm

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 2 yemek kaşığı pekmez

  • 1 bardak un

  • 1 bardak zeytinyağı

  • 1 bardak süt

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri bir kaba alarak karıştırın. 

2. Hazırlanan karışımı muffin kalıplarına eşit şekilde pay edin.

3. Kalıpları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirip ve menüden ayarları yapın.

Kurutulmuş Meyve:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 80 dakika

Pişirme derecesi: 80°

Malzemeler:

  • 1 Trabzon hurması

  • 2 armut

Yapılışı:

1. Meyvelerin kabuklarını soyun. Ardından ince ince doğrayın. Ne kadar ince olursa o kadar iyi kurur.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine meyveleri alın ve belirtilen ayarlarla pişirin.

Bu aşamada dilediğiniz meyveleri kurutabilirsiniz. Cihazın kızartma, kurutma, ısıtma, pişirme gibi otomatik ayarlarından ihtiyacınıza en uygununu seçerek muhteşem yeni tarifler bile bulabilirsiniz. ✌️

8. Çikolatalı Kurabiye ve Kızarmış Ananas

8. Çikolatalı Kurabiye ve Kızarmış Ananas

Çocuklarınızın şeker ihtiyacını karşılamak için deneyebileceğiniz şeyler gerçek anlamda sınırsız. İşte kaydetmelik bir ikili daha:

Çikolatalı Kurabiye:

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 100 gram margarin

  • 125 gram sıvı yağ

  • 1 yumurta

  • 5 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 3 yemek kaşığı damla çikolata

  • 4 bardak un

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın, son olarak unu ekleyin ama yavaş yavaş ve kontrollü şekilde olsun.

2. Harca kurabiye şekli verin ve elinizdeki kurabiyeleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın.

Kızarmış Ananas:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 ananas

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı misket limon suyu

Yapılışı:

1. Ananası uzunlamasına ince ince kesin.

2. Bal ve limon suyunu bir kaba alarak karıştırın.

3. Ananasları bu karışıma bulayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alarak pişirin.

Kokuları ve tatları birbirine karıştırmayan bu harika teknoloji işleri o kadar kolaylaştıracak ki her şeyi aynı anda pişirmek isteyeceksiniz! 😋

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