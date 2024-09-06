Okula Giden Çocuklarınızın Beslenme Çantalarına Koyabileceğiniz 16 Atıştırmalık Tarif

Çocukların en sevdiği atıştırmalıkların başında elbette evde pişmiş poğaçalar gelir. Ona içi dolu dolu ve doyurucu olan yumuşacık tarifler hazırlamak isterseniz, aynı anda şu ikiliyi deneyebilirsiniz:
Peynirli Maydanozlu Poğaça:
Hazırlama Süresi: 15 dakika
Pişirme Süresi: 12 dakika
Pişirme Derecesi: 180°
Malzemeler:
2,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1/2 su bardağı yoğurt
1/2 su bardağı sıvı yağ
100 g beyaz peynir
1/4 demet maydanoz
1 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
1. Unu bir kaba eleyin, içine kabartma tozunu ekleyin.
2. Yoğurt, sıvı yağ, yumurta beyazı ve tuzu karışıma ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
3. Ezilmiş beyaz peynir ve doğranmış maydanozu da ilave edip karıştırın ve poğaça iç harcını hazırlayın.
4. Hamurdan küçük parçalar koparıp avucunuzda açın ve ortasına hazırladığınız iç dolgudan koyarak kapatın.
5. Poğaçaları yuvarlayarak şekil verin, üzerlerine yumurta sarısı sürün.
6. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznelerinden birine poğaçaları yerleştirin. Bu sırada aralarında boşluk bırakmaya özen gösterin.
7. Belirtilen ayarlarla poğaçaların üstü kızarana kadar pişirmeye devam edin.
Zeytinli Biberli Mini Ekmekler:
Hazırlama Süresi: 1 saat
Pişirme Süresi: 12 dakika
Pişirme Derecesi: 180
Malzemeler:
Yapılışı:1. Bir kaba unu eleyin, içine de instant maya, tuz ve şekeri ekleyin.
2. Zeytinyağı ve ılık suyu azar azar ekleyip yumuşak bir hamur olana kadar yoğurun.
3. Hamuru üzeri örtülü şekilde 30 dakika kadar mayalanmaya bırakın.
4. Mayalanıp şişen hamura doğranmış zeytin, kırmızı biber ve kekik ekleyip karıştırın.
5. Hamurdan küçük parçalar kopararak mini ekmekler oluşturun.
6. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine mini ekmekleri sıra sıra yerleştirin.
7. Belirtilen ayarlarla ekmeklerin üzeri hafifçe kızarana kadar pişirmeye devam edin.
Hazne seçimini yaparken elinizdeki malzeme miktarını göz önünde bulundurabilirsiniz. Dilerseniz malzemeleriniz fazlaysa aynı ayarlarla 1-2 sefer daha hazneleri doldurup boşaltabilirsiniz. Her halükarda oldukça verimli ve hızlı bir pişirme deneyimi elde edeceksiniz.
Elinize sağlık! 👏
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