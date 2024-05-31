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Okuduğunuz Anda Yumoş Yumoş Olacağınız Doğaya ve Hayvanlara Dair 13 İlginç Bilgi

Okuduğunuz Anda Yumoş Yumoş Olacağınız Doğaya ve Hayvanlara Dair 13 İlginç Bilgi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 10:01

Bazen doğal yaşam ve içinde barındırdığı canlılar hiç bilmediğimiz ve tahmin etmediğimiz özelliklere sahip olabilirler. Gelin bunlar nelermiş birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/aakritianand...
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1. ''Su samurları uyurken birbirlerinden ayrılmamak için el ele tutuşurlar.''

1. ''Su samurları uyurken birbirlerinden ayrılmamak için el ele tutuşurlar.''

2. ''Sincaplar her yıl palamutlarını nereye koyduklarını unuttukları için binlerce ağaç dikerler.''

2. ''Sincaplar her yıl palamutlarını nereye koyduklarını unuttukları için binlerce ağaç dikerler.''

3. ''Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nin maskotu olan penguen, oranın kralı ilan edilmiş.''

4. ''İneklere şarkı dinletildiğinde süt üretiyorlar.''

4. ''İneklere şarkı dinletildiğinde süt üretiyorlar.''

5. Kunduzlar, denizatları ve kutup martıları, ömürleri boyu çiftleşen hayvanlardan sadece birkaçıdır.

5. Kunduzlar, denizatları ve kutup martıları, ömürleri boyu çiftleşen hayvanlardan sadece birkaçıdır.
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6. Misk kedisi ya da binturong olarak bilinen bu tatlı canlı, tereyağlı patlamış mısır gibi kokar.

6. Misk kedisi ya da binturong olarak bilinen bu tatlı canlı, tereyağlı patlamış mısır gibi kokar.

7. Cüce fareler, çiçeklerin içinde uyuyakalabilirler.

7. Cüce fareler, çiçeklerin içinde uyuyakalabilirler.

Polen yemeyi çok severler ve yemeklerinin ortasında bir çiçeğin içinde uyumaya eğimlidirler.

8. Soğanlar sizi sadece ağlatmaz. Eğer çok fazla yerseniz aynı zamanda uykunuzu da getirir.

8. Soğanlar sizi sadece ağlatmaz. Eğer çok fazla yerseniz aynı zamanda uykunuzu da getirir.

9. Bitkilerin de kardeşleri vardır ve onları yabancılardan ayırt edebilirler.

9. Bitkilerin de kardeşleri vardır ve onları yabancılardan ayırt edebilirler.

10. Benzer metallerler uzayda olduklarında birbirlerine kaynayabilirler.

10. Benzer metallerler uzayda olduklarında birbirlerine kaynayabilirler.
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11. Bebek zürafalar uyurken popolarını yastık olarak kullanırlar.

11. Bebek zürafalar uyurken popolarını yastık olarak kullanırlar.

12. Bufalolar, kızıl geyikler ve bazı maymunlar da demokrasiye sahiptir.

12. Bufalolar, kızıl geyikler ve bazı maymunlar da demokrasiye sahiptir.

Bufalo sürüleri oylama yoluyla hangi yöne gideceklerine karar verir. Çoğunluk bir tarafa bakarsa, gittikleri yer orasıdır.

13. Kalemler ve elmaslar aynı malzemeden yapılmıştır.

13. Kalemler ve elmaslar aynı malzemeden yapılmıştır.

Cevap elbette ki karbon.

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