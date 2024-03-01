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Oğuzhan Ceyhan Ekonomide Felaket Tablosu Çizdi: Ünlü Astrolog Hangi Tarihi İşaret Etti?

Oğuzhan Ceyhan Ekonomide Felaket Tablosu Çizdi: Ünlü Astrolog Hangi Tarihi İşaret Etti?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.03.2024 - 11:50

Astroloji dünyasının ünlü isimlerinden Oğuzhan Ceyhan, paylaşımlarında karmaşık bir dil kullanmakla eleştirilir. Ekonomiyle ilgili yaptığı öngörüde sembolik anlatımı dahi içimizi karartmaya yeterken, öğrencilerinin tercümanlığı da tuz biber ekti.

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Ünlü astrolog Oğuzhan Ceyhan, özellikle yetiştirdiği önemli astrologların hocası olmakla tanınır.

Ünlü astrolog Oğuzhan Ceyhan, özellikle yetiştirdiği önemli astrologların hocası olmakla tanınır.

Ceyhan, sosyal medyayı da aktif kullanırken, paylaşımlarında genellikle sembolik bir dil kullanır. Takipçilerinin çoğu Ceyhan'ın söylediklerini anlamak için yorumlarda öğrencilerinin yazdıklarını araştırır.

Ancak bu kez Oğuzhan Ceyhan paylaşımında, "kuğu" gibi balerinlerin o güzel gösterileri yaparken, ayaklarındaki yıpranmayı gösteren bir görsel tercih ederek daha anlaşılır bir öngörüde bulundu.

Mayıs ayı için "acil ekonomik önlemler almaya çalışın" diyen Ceyhan, 2024 yılının genelinin de çok iyi olmayacağını belirtti.

Mayıs ayı için "acil ekonomik önlemler almaya çalışın" diyen Ceyhan, 2024 yılının genelinin de çok iyi olmayacağını belirtti.

Öğrencileri de yorumlarda Ceyhan'ın anlattıklarını şu şekilde tercüme etti.

Öğrencileri de yorumlarda Ceyhan'ın anlattıklarını şu şekilde tercüme etti.

Ekonomide mayıs ayında bir krizin patlak vereceğini söyleyenlerden, piyasalarda dalgalanmalara,

Ekonomide mayıs ayında bir krizin patlak vereceğini söyleyenlerden, piyasalarda dalgalanmalara,
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Yaz mevsiminde yaşanacak sıkıntıların kasım ayına kadar süreceğine varan tahminlerin açıklamaları görüldü.

Yaz mevsiminde yaşanacak sıkıntıların kasım ayına kadar süreceğine varan tahminlerin açıklamaları görüldü.

Siz ne dersiniz? Bunun için astrolog olmaya gerek var mı? Merkez Bankası da enflasyonda yükseliş öngörürken yoksa ekonomistler de bir nevi kahin mu?

Siz ne dersiniz? Bunun için astrolog olmaya gerek var mı? Merkez Bankası da enflasyonda yükseliş öngörürken yoksa ekonomistler de bir nevi kahin mu?
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