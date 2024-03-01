Oğuzhan Ceyhan Ekonomide Felaket Tablosu Çizdi: Ünlü Astrolog Hangi Tarihi İşaret Etti?

Astroloji dünyasının ünlü isimlerinden Oğuzhan Ceyhan, paylaşımlarında karmaşık bir dil kullanmakla eleştirilir. Ekonomiyle ilgili yaptığı öngörüde sembolik anlatımı dahi içimizi karartmaya yeterken, öğrencilerinin tercümanlığı da tuz biber ekti.