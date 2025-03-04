Oğlak Burçlarının Hayatı Bir Masal Olsaydı Ana Karakterimiz Neler Yaşarmış Neler!
Oğlak Burçlarının Hayatı Bir Masal Olsaydı Ana Karakterimiz Neler Yaşarmış Neler!
Burçlara inanıyorsanız masallara da inanmanın vakti geldi. İlk olarak ülkemizde sayıca fazla olduğunu bildiğimiz Oğlak burçları ile başlıyoruz. Halk arasında da karlar kraliçesi/kralı diye anılan Oğlak burçlarının hayatı pek de kolay olmazdı gibi görünüyor. Bu bir masal olsa bile!
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Bir varmış, bir yokmuş... Zamanın ve kaderin dokusuyla örülmüş eski bir krallıkta, güçlü iradesi ve büyük hayalleri olan bir çocuk dünyaya gelmiş. Adı Atlas'mış.
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Diğer çocuklar rüzgarla oynarken, o büyük dağlara bakar, zirvelerin ardında ne olduğunu merak edermiş.
Bu sırada krallıkta bir efsane dolaşırmış: "Kim ki en yüksek dağın zirvesine ulaşır, orada saklı olan bilgelik taşını bulursa, hayatın sırrına erişir ve kendi kaderini yazma gücüne sahip olur."
Atlas, bu söylentilerin ardından daha çocuk yaşta kararını vermiş: O dağa tırmanacak, bilgelik taşını bulacak ve kendi kaderini elleriyle yazacaktı.
Ta ki azim, irade ve kararlılık konusunda kendisinden başkasına asla güvenemeyecek hale gelene kadar.
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Birçok kişi bu noktada geri dönermiş ama o yılmamış.
Ancak zirveye ulaştığında büyük bir hayal kırıklığı yaşamış çünkü bilgelik taşı bir sandığın içinde değilmiş.
Anlamış ki gerçek bilgelik, taşa dokunarak değil, bu uzun ve zorlu yolu yürüyerek kazanılmış. Gerçek hazine, zirveye ulaşabilme gücüne sahip olduğunu bilmekmiş.
Masallar mucizelerle değil, emek ve inançla yazılır.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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