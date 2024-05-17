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Öfkeden Gözü Dönenler veya Sonuna Kadar Sakinliğini Koruyanlar! Sinirliyken Burçların Verdiği Tepkiler Ne?

Öfkeden Gözü Dönenler veya Sonuna Kadar Sakinliğini Koruyanlar! Sinirliyken Burçların Verdiği Tepkiler Ne?

Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 10:01

Herkesin öfkelendiğinde verdiği tepkiler farklıdır. Fakat içeriğimizde sizlere burçların özelliklerine göre sinirlendiklerinde neler yaptıklarını anlatacağız. Örneğin; ateş grubu tıpkı isimleri gibi patlama yaşarken, hava grubu ise daha duyarsız olabilir. Siz de burçların böyle anlarda nasıl davrandığını yazımızda öğrenebilirsiniz.

Kaynak: https://www.ranker.com/list/how-zodia...
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1. Koç Burcu: Ani Öfke Patlamalarının Ardından Pişmanlık Duyar

1. Koç Burcu: Ani Öfke Patlamalarının Ardından Pişmanlık Duyar

Oldukça kolay öfkelenebilen bu Koçlar, 12 burç arasında en çocuksu olanı ve ani öfke patlamalarının ardından kötü hissederler. Bir kez kızdırdıktan sonra canınızı kurtarmanız için hemen oradan uzaklaşmanız gerekir ve bir Koç ile kavga ettiğinizde yapılacak en iyi şey sakinliğinizi koruyabilmektir.

2. Boğa Burcu: Yapılanı Asla Unutmaz Ve Size Ne Yaptığınızı Her Fırsatta Hatırlatır

2. Boğa Burcu: Yapılanı Asla Unutmaz Ve Size Ne Yaptığınızı Her Fırsatta Hatırlatır

Boğalar öfke patlamasının öncesinde bazı uyarı işaretleri verebilirler. Uzaklaşabilirler ve böylece fırtına öncesi sessizliği hissedebilirsiniz. En sonunda patladıklarında içinde tuttukları yıllar öncesinde yaşanmış ne varsa size hatırlatacaklardır. Öfkeleri yatıştıkran sonra bu kavgayı unutacaklarını beklemeyin, husumeti sürdürmekten hoşlanabilir.er

3. İkizler: Tartışma Esnasında Sözleriyle Kırmaktan Çekinmez

3. İkizler: Tartışma Esnasında Sözleriyle Kırmaktan Çekinmez

Tüm burçlar arasında en konuşkanı olan İkizler, soğukkanlı davranarak sizi zayıf noktalarınızdan vurmaktan çekinmeyebilir. Örneğin; annenizle olan sorunlu ilişkinizi gündeme getirebilir, başarısızlıklarınızı size hatırlatıp kırmaya çalışabilir.

4. Yengeç: Uzun Süre Somurtup Dikkatinizi Çekmeye Çalışır

Son derece duyarlı olan Yengeçler, sinirlendiklerinde yetişkin bir bebek haline dönüşebilirler. Muhtemelen kaba konuşmazlar ama kendi göz yaşlarında boğulabilirler. Onları neşelendirmek için sevildiklerine dair onlara güvence vermeniz gerekir.

5. Aslan: Bir Anlık Kükreyebilir ve Etrafa Zarar Verebilir

5. Aslan: Bir Anlık Kükreyebilir ve Etrafa Zarar Verebilir

Ateş grubuna ait olan Aslanlar, son derece gururlu olmalarıyla bilinir. Kavga esnasında hatalı olsalar da bunu kolay kolay kabul etmeleri pek olası değildir. Öfkeli olduğunda sizi bağırarak susturmaya çalışabilir ve hatta etraftaki bazı eşyalara zarar da verebilir. Ancak neyse ki öfke nöbetleri genelde kısa sürelidir.

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6. Başak: Sabrını Zorlarsanız Sizi Sonsuza Kadar Hayatından Çıkarabilir

6. Başak: Sabrını Zorlarsanız Sizi Sonsuza Kadar Hayatından Çıkarabilir

En sabırlı burçlardan biri olan Başak burcunu tetiklemek zordur. Öfkeyi içselleştirebilir, uzun süre birine karşı antipati duyup içten içe yargılayabilirler. Bunların üstüne daha da kızdırırsanız sizi tamamen görmezden gelebilir ve hiç var olmamışsınız gibi hayatlarından silinebilirsiniz.

7. Terazi: Öfkeli Olduğunda Çatışmak Yerine İçine Atar

7. Terazi: Öfkeli Olduğunda Çatışmak Yerine İçine Atar

Teraziler sakin yapılarıyla tanınır ve onları kızdırdıysanız dahi muhtemelen bunu fark edemezsiniz. Burçlar arasında en 'barışçıl' yaklaşımı olan ve genellikle çatışmadan kaçınmaya çalışanlar yine onlardır.

8. Akrep: Nefret Duygusu Çok Yoğun Olur Ve Sonunuzu Planlar

8. Akrep: Nefret Duygusu Çok Yoğun Olur Ve Sonunuzu Planlar

Akrepler nadir sinirlenseler de öfkelendiklerinde çoğunlukla sessiz kalmayı tercih ederler. Öfke patlamaları yaşamasalar da kinci bir tarafları olabilir ve bu yüzden onların kara listesinden çıkmak zordur diyebiliriz.

9. Yay: Sizi Görmezden Gelip Hiç Yokmuşsunuz Gibi Davranır

Bir Yay sizinle kavga etmeye vakit ayırıyorsa bakış açınızı anlayana kadar geri adım atmazlar. Fikirlerini söylerken son derece açık sözlü olması sizi gözyaşlarına boğabilir. Derin bir yaralanma yaşarsa sizi hayatlarından tamamen çıkaracağını unutmayın.

10. Oğlak: Öfkeden Deliye Dönmeleri İçin Çok Uğraşmanız Gerekir

10. Oğlak: Öfkeden Deliye Dönmeleri İçin Çok Uğraşmanız Gerekir

Oğlakların duygusal bir patlama yaşaması zordur. Ancak çok fazla zorlandıkları takdirde sözlü olarak size saldırıda bulunabilir. Size kızgın olmadıklarını, fakat hayal kırıklığına uğradıklarını da söyleyebilirler. Elbette bu söylem kavgadan çok daha ağır gelebilir.

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11. Kova: Sizden Tamamen Soğur Ve Sizi Görmezden Gelmeye Başlar

11. Kova: Sizden Tamamen Soğur Ve Sizi Görmezden Gelmeye Başlar

Genellikle sakin ve tetiklenmesi zor görünen Kovaları eğer kızdırmayı başarırsanız sizinle olan ilişkisini yeniden değerlendirmek için iletişimi tamamen kesmesine şaşırmayın. Öfkelendiklerinde onlara sakinleşmeleri için biraz zaman vermeniz ilişkiniz için daha iyi olacaktır.

12. Balık: Her Şeyi Kişisel Algılar Ve Sizi Manipüle Eder

12. Balık: Her Şeyi Kişisel Algılar Ve Sizi Manipüle Eder

Balıklar son derece duygusal yanlarıyla bilinirler ve dramatik bir patlama yaşama ihtimalleri düşüktür. Öfkeyi içselleştirebilirler ve somurtarak 'zavallı küçük balık' kartını oynayabilirler. Bu şekilde sizi manipüle ederek onu incittiğiniz için suçluluk hissetmenizi sağlayabilirler.

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