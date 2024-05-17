Öfkeden Gözü Dönenler veya Sonuna Kadar Sakinliğini Koruyanlar! Sinirliyken Burçların Verdiği Tepkiler Ne?

Oldukça kolay öfkelenebilen bu Koçlar, 12 burç arasında en çocuksu olanı ve ani öfke patlamalarının ardından kötü hissederler. Bir kez kızdırdıktan sonra canınızı kurtarmanız için hemen oradan uzaklaşmanız gerekir ve bir Koç ile kavga ettiğinizde yapılacak en iyi şey sakinliğinizi koruyabilmektir.