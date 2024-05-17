Öfkeden Gözü Dönenler veya Sonuna Kadar Sakinliğini Koruyanlar! Sinirliyken Burçların Verdiği Tepkiler Ne?
Öfkeden Gözü Dönenler veya Sonuna Kadar Sakinliğini Koruyanlar! Sinirliyken Burçların Verdiği Tepkiler Ne?
Kaynak: https://www.ranker.com/list/how-zodia...
Herkesin öfkelendiğinde verdiği tepkiler farklıdır. Fakat içeriğimizde sizlere burçların özelliklerine göre sinirlendiklerinde neler yaptıklarını anlatacağız. Örneğin; ateş grubu tıpkı isimleri gibi patlama yaşarken, hava grubu ise daha duyarsız olabilir. Siz de burçların böyle anlarda nasıl davrandığını yazımızda öğrenebilirsiniz.
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1. Koç Burcu: Ani Öfke Patlamalarının Ardından Pişmanlık Duyar
2. Boğa Burcu: Yapılanı Asla Unutmaz Ve Size Ne Yaptığınızı Her Fırsatta Hatırlatır
3. İkizler: Tartışma Esnasında Sözleriyle Kırmaktan Çekinmez
4. Yengeç: Uzun Süre Somurtup Dikkatinizi Çekmeye Çalışır
5. Aslan: Bir Anlık Kükreyebilir ve Etrafa Zarar Verebilir
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6. Başak: Sabrını Zorlarsanız Sizi Sonsuza Kadar Hayatından Çıkarabilir
7. Terazi: Öfkeli Olduğunda Çatışmak Yerine İçine Atar
8. Akrep: Nefret Duygusu Çok Yoğun Olur Ve Sonunuzu Planlar
9. Yay: Sizi Görmezden Gelip Hiç Yokmuşsunuz Gibi Davranır
10. Oğlak: Öfkeden Deliye Dönmeleri İçin Çok Uğraşmanız Gerekir
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11. Kova: Sizden Tamamen Soğur Ve Sizi Görmezden Gelmeye Başlar
12. Balık: Her Şeyi Kişisel Algılar Ve Sizi Manipüle Eder
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