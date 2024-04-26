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ODTÜ’nün ‘Tepki’ Açıklaması Tepkilere Neden Oldu

ODTÜ’nün ‘Tepki’ Açıklaması Tepkilere Neden Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.04.2024 - 16:46 Son Güncelleme: 26.04.2024 - 17:05

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) yapılan açıklamada, ABD'deki Gazze ile ilgili protesto eylemlerine katılan öğrencilere şiddet uygulanmasının temel insan haklarına ve akademik özgürlüğe yönelik bir darbe olduğunu belirtildi ve uygulama kınandı. Son olarak Bahar Şenliği olayları sırasında ODTÜ’den gelen bu açıklama sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Amerikan üniversitelerinde Gazze ile ilgili protesto eylemlerine katılan öğrencilerin gözaltına alınmasının insan hakları ve akademik özgürlüğü vurulmuş bir darbe olduğunu açıkladı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Amerikan üniversitelerinde Gazze ile ilgili protesto eylemlerine katılan öğrencilerin gözaltına alınmasının insan hakları ve akademik özgürlüğü vurulmuş bir darbe olduğunu açıkladı.

ODTÜ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ODTÜ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“6 ayı aşkın bir süredir Gazze’de yaşayan masum insanları adeta yoketmeye yönelik vahşeti barışçıl yöntemle protesto eden üniversite öğrencilerine yönelik şiddet uygulanıyor. Columbia Üniversitesi’nden Yale’e, New York Üniversitesi’nden Harvard’a bir çok üniversitedeki protestocular üniversitelerinden, Gazze’de ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail’le bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ediyor. Eylemlerde öğrenciler gözaltına alınıyor, üniversiteler protestoları durdurmak için uzaktan eğitime geçiyor. Üniversite öğrencilerinin gösterdiği barışçıl tepkiye karşı gösterilen orantısız tepkiyi temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ediyor, derin bir üzüntü duyuyor ve şiddetle kınıyoruz.”

Üniversitenin açıklaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. İşte o tepkilerden bazıları:

Üniversitenin açıklaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. İşte o tepkilerden bazıları:
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