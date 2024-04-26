ODTÜ’nün ‘Tepki’ Açıklaması Tepkilere Neden Oldu
ODTÜ’nün ‘Tepki’ Açıklaması Tepkilere Neden Oldu
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) yapılan açıklamada, ABD'deki Gazze ile ilgili protesto eylemlerine katılan öğrencilere şiddet uygulanmasının temel insan haklarına ve akademik özgürlüğe yönelik bir darbe olduğunu belirtildi ve uygulama kınandı. Son olarak Bahar Şenliği olayları sırasında ODTÜ’den gelen bu açıklama sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Amerikan üniversitelerinde Gazze ile ilgili protesto eylemlerine katılan öğrencilerin gözaltına alınmasının insan hakları ve akademik özgürlüğü vurulmuş bir darbe olduğunu açıkladı.
ODTÜ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Üniversitenin açıklaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. İşte o tepkilerden bazıları:
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