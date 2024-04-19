Odasını Asla Toplayamayanlardan Görevini Yapmayı Bekleyen SIM Kart İğnesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Odasını Asla Toplayamayanlardan Görevini Yapmayı Bekleyen SIM Kart İğnesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım haftayı kapatmaya hazırlandığımız bu Cuma günü Twitter'da neler dönmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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İlginç bir anıyla başlayalım!
Devam edelim...
Doğru mu?
Neden acaba?
👇
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O kadar doğru ki...
Real Turkish Bowl
Yine de lavuk mavuk deme sen.
Tam açıklayamamışsınızdır.
O günkü moduna göre mi seçiyor?
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Sonuna kadar okuyun...
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