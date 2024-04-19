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Odasını Asla Toplayamayanlardan Görevini Yapmayı Bekleyen SIM Kart İğnesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Odasını Asla Toplayamayanlardan Görevini Yapmayı Bekleyen SIM Kart İğnesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
19.04.2024 - 18:04

Bakalım haftayı kapatmaya hazırlandığımız bu Cuma günü Twitter'da neler dönmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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İlginç bir anıyla başlayalım!

İlginç bir anıyla başlayalım!
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Devam edelim...

Devam edelim...
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Doğru mu?

Doğru mu?
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Neden acaba?

Neden acaba?
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👇

👇
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O kadar doğru ki...

O kadar doğru ki...
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Real Turkish Bowl

Real Turkish Bowl
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Yine de lavuk mavuk deme sen.

Yine de lavuk mavuk deme sen.
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Tam açıklayamamışsınızdır.

Tam açıklayamamışsınızdır.
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O günkü moduna göre mi seçiyor?

O günkü moduna göre mi seçiyor?
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Sonuna kadar okuyun...

Sonuna kadar okuyun...
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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