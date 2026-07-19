Odaklanma Sorununu Çözecek: Kitap Okurken Arkada Akıp Gidecek 10 Parça

Tercihin fon değil de sözlü parçalardan yanaysa Closer tam senin aradığın diyebiliriz. Sakin bir ritme sahip şarkı çok durağan ya da çok hareketli değil. Kitap okumak için tam olması gerektiği gibi aslında. Closer, okuma tempona uyum sağlayarak odaklanmanı sağlıyor.