Odaklanma Sorununu Çözecek: Kitap Okurken Arkada Akıp Gidecek 10 Parça
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Kitap okurken arkada bir fon müziği gerekiyor. Dışarının sesinden uzaklaşıp kitaba odaklanmak için dinleyebileceğin birçok parça var. Bunları dinlerken rahatlıkla kitabına odaklanabiliyorsun. Bu parçalar neler bakalım mı?
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1. Ludovico Einaudi – Nuvole Bianche
2. Max Richter – On The Nature of Daylight
3. Olafur Arnalds – Near Light
4. Nils Frahm – Says
5. Kiasmos – Burst
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6. Brian Eno – An Ending
7. Nils Hoffmann – Closer
8. Svaneborg Kardyb – Superkilen
9. Grandbrothers – We Collide
10. Tourist – Bunny
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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