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Odaklanma Sorununu Çözecek: Kitap Okurken Arkada Akıp Gidecek 10 Parça

etiket Odaklanma Sorununu Çözecek: Kitap Okurken Arkada Akıp Gidecek 10 Parça

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
19.07.2026 - 12:01
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Kitap okurken arkada bir fon müziği gerekiyor. Dışarının sesinden uzaklaşıp kitaba odaklanmak için dinleyebileceğin birçok parça var. Bunları dinlerken rahatlıkla kitabına odaklanabiliyorsun. Bu parçalar neler bakalım mı?

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1. Ludovico Einaudi – Nuvole Bianche

Klasik müzik seviyorsan bu tam senlik bir müzik. Kitabını okurken seni zorlamayacak bir parça. Sade piyano melodisi eşliğinde dışarıdaki gürültülere kendini kapatıp kitabına odaklanabiliyorsun. Duygusal müzik eşliğinde kitap okumaktan hoşlanıyorsan bu parçayı çalmalısın.

2. Max Richter – On The Nature of Daylight

Bu parçada yaylı çalgıların uyumuna şahit oluyoruz. Kitabını daha dramatik bir müzik eşliğinde okumak istersen aradığın parça bu. Özellikle dram ağırlıklı bir roman okuyorsan bu şarkıyla duyguyu çok daha derinden hissedeceksin. Tabii odağını dağıtmadan okumana da yardımcı oluyor.

3. Olafur Arnalds – Near Light

Piyano ve elektronik dokunuşların birleşimi olan parçayı dinlerken kitaba odaklanmak daha kolay. Yavaş yavaş yükselen ritim ile tam bir odaklanmayla kitabını okuyabiliyorsun. Özellikle dışarıda kitap okurken etraftaki seslerden rahatsız olmamak için bu parçayı açabilirsin.

4. Nils Frahm – Says

Slow müzik tarzını daha çok seviyorsan bu parçayı dinlemelisin. Kitap okurken zihninin ve kitabının önüne geçmeyecek parça sadece odaklanmanı artırmaya yardımcı oluyor. Akademik metinler okurken bu parça daha net anlamanı sağlayabilir aslında.

5. Kiasmos – Burst

Odaklanırken bile hareketli müzik sevenlerdensen bu parça tam senlik. Temposu yüksek ama dikkatini dağıtacak kadar değil elbette. Arkada çalarken polisiye roman okumak için ideal bir parça hatta. 'Kitabımı okurken arkada düz tonda bir şeyler olmasın, hareketli parçalar olsun' diyorsan bu seçeceğin şarkı olmalı.

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6. Brian Eno – An Ending

Fonda sade bir müzik dönsün istiyorsan buna bakabilirsin. Genelde aynı tonda giden parça ile sadece kitap okumaya odaklanabiliyorsun. Kitabını ve kahveni aldıktan sonra kulaklıkla açabileceğin An Ending ile çok daha iyi bir odakla uzun saatler kitap okuyabiliyorsun.

7. Nils Hoffmann – Closer

Tercihin fon değil de sözlü parçalardan yanaysa Closer tam senin aradığın diyebiliriz. Sakin bir ritme sahip şarkı çok durağan ya da çok hareketli değil. Kitap okumak için tam olması gerektiği gibi aslında. Closer, okuma tempona uyum sağlayarak odaklanmanı sağlıyor.

8. Svaneborg Kardyb – Superkilen

Caz ve elektronik müziği bir araya getiren bir parça arıyorsan işte buldun! Farklı türler karıştırılarak ortaya muazzam bir eser çıkarılmış. Kitabını okurken sana rahatlatıcı bir odaklanma deneyimi yaşatacak parça roman ya da kısa öykü gibi türlerle çok da uyumlu.

9. Grandbrothers – We Collide

We Collide, piyano ve elektronik sesleri bir araya getiren başka bir parça. Zihnin doluyken kitap okumaya çalışıyorsan odaklanmanı sağlayacak parça bu. Bu parça hem seni rahatlatıyor hem de odağının kitap dışına kaymasına engel oluyor. Müziğin ritmi ile kitabına tam odaklanabiliyorsun yani.

10. Tourist – Bunny

Hareketli şarkılardan olan Bunny, özellikle dışarının kalabalığında kitap okumak isterken yardımcı oluyor. Hareketli olsa da kitaba odaklanmanı engellemiyor. Tam tersi dışarıdaki kalabalıktan seni soyutlayarak sadece kitabına odaklıyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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