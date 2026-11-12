Ocak 2027'de Tüm Kalemler Değişecek: SGK Uzmanı İsa Karakaş Yeni Tabloyu Çıkardı

Sosyal yardım ödemelerinin büyük bölümü memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. Bu yüzden ocak ayında katsayıya yapılacak artış, 65 yaş aylığından evde bakım maaşına kadar pek çok ödemenin yeni tutarını doğrudan belirleyecek. İsa Karakaş, katsayıdaki artışın yüzde 8,5 civarında kalmasını bekliyor.

Bu senaryoda bugün 7 bin 256 lira civarında olan 65 yaş aylığı 7 bin 874 liraya çıkıyor. 18 yaş altı engelli yakını aylığı da 5 bin 793 liradan 6 bin 285 liraya yükseliyor.

Asgari ücret tahmini

Karakaş, asgari ücrette ise yılbaşında en az yüzde 30'luk bir zam öngörüyor. Bu artış yalnızca çalışanların cebini değil, sosyal yardımlarda aranan gelir şartını da yakından ilgilendiriyor.