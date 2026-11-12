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Ocak 2027'de Tüm Kalemler Değişecek: SGK Uzmanı İsa Karakaş Yeni Tabloyu Çıkardı

Ocak 2027'de Tüm Kalemler Değişecek: SGK Uzmanı İsa Karakaş Yeni Tabloyu Çıkardı

SGK Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.11.2026 - 15:58
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Yeni yıla sayılı haftalar kala milyonlarca ihtiyaç sahibinin aklındaki soru aynı: 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ocakta ne kadar olacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber'de katıldığı programda iki farklı senaryo üzerinden yeni tutarları tek tek hesapladı.

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Ocak 2027'de tüm ödemeler değişecek. İsa Karakaş hesapladı.

Ocak 2027'de tüm ödemeler değişecek. İsa Karakaş hesapladı.

Sosyal yardım ödemelerinin büyük bölümü memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. Bu yüzden ocak ayında katsayıya yapılacak artış, 65 yaş aylığından evde bakım maaşına kadar pek çok ödemenin yeni tutarını doğrudan belirleyecek. İsa Karakaş, katsayıdaki artışın yüzde 8,5 civarında kalmasını bekliyor.

Bu senaryoda bugün 7 bin 256 lira civarında olan 65 yaş aylığı 7 bin 874 liraya çıkıyor. 18 yaş altı engelli yakını aylığı da 5 bin 793 liradan 6 bin 285 liraya yükseliyor.

Asgari ücret tahmini

Karakaş, asgari ücrette ise yılbaşında en az yüzde 30'luk bir zam öngörüyor. Bu artış yalnızca çalışanların cebini değil, sosyal yardımlarda aranan gelir şartını da yakından ilgilendiriyor.

Ağır engelli aylığında 11 bin 297 liralık hesap.

Ağır engelli aylığında 11 bin 297 liralık hesap.

Engelli aylıkları için Karakaş iki ayrı tablo ortaya koydu. Yüzde 30'luk artış senaryosunda yüzde 40-69 arası engel oranına sahip vatandaşların aylığı 5 bin 793 liradan 7 bin 530 liraya çıkıyor. Yüzde 70 ve üzeri engeli bulunanların aylığı ise 8 bin 690 liradan 11 bin 297 liraya yükseliyor.

Artış memur katsayısıyla sınırlı kalırsa tablo daha mütevazı. Yüzde 8,5'lik hesapta yüzde 40-69 engelli aylığı 6 bin 285 liraya, ağır engelli aylığı da 9 bin 428 liraya çıkıyor. İki senaryo arasındaki fark, ağır engelli aylığında her ay yaklaşık 1.868 liraya ulaşıyor.

Evde bakım maaşı 17 bin lirayı geçebilir, gelir sınırı 12 bin liraya dayanıyor.

Evde bakım maaşı 17 bin lirayı geçebilir, gelir sınırı 12 bin liraya dayanıyor.

Ağır engelli bireylere bakan yakınlara ödenen evde bakım yardımı şu an 15 bin 755 lira. Yüzde 8,5'lik artışla bu tutar 17 bin 94 liraya çıkıyor. Kronik hastalık yardımı da aynı hesapla 17 bin 94 liraya yükseliyor. Sosyal ve ekonomik destek (SED) ödemesinde ortalama tutar 11 bin 38 liradan 11 bin 976 liraya çıkıyor. Silikozis hastalarına yapılan ödemeler için de hafif derecede 13 bin 581, orta derecede 15 bin 522, ağır derecede 17 bin 296 lira öngörülüyor.

Yardımlardan yararlanabilmek için hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birini aşmaması gerekiyor. Bu sınır bugün 9 bin 358 lira. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse eşik yaklaşık 12 bin 167 liraya çıkacak. Evde bakım yardımında aranan sınır da 18 bin 716 liradan yaklaşık 24 bin 334 liraya yükselecek. Bugün sınırın hemen üzerinde kaldığı için başvurusu geri çevrilen bazı haneler, yeni yılda yardım almaya hak kazanabilir.

Tüm bu rakamlar şimdilik birer tahmin. Kesin artış oranı, aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından ocak ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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