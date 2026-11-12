Ocak 2027'de Tüm Kalemler Değişecek: SGK Uzmanı İsa Karakaş Yeni Tabloyu Çıkardı
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Yeni yıla sayılı haftalar kala milyonlarca ihtiyaç sahibinin aklındaki soru aynı: 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ocakta ne kadar olacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber'de katıldığı programda iki farklı senaryo üzerinden yeni tutarları tek tek hesapladı.
Ocak 2027'de tüm ödemeler değişecek. İsa Karakaş hesapladı.
Ağır engelli aylığında 11 bin 297 liralık hesap.
Evde bakım maaşı 17 bin lirayı geçebilir, gelir sınırı 12 bin liraya dayanıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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