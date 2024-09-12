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O Sene Gerçekten Bu Sene Mi? Call of Duty Black Ops 6'ya Dair Bildiğimiz Tüm Detaylar!

O Sene Gerçekten Bu Sene Mi? Call of Duty Black Ops 6'ya Dair Bildiğimiz Tüm Detaylar!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 12:46

Call of Duty serisini devam ettirecek olan Black Ops 6, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek. Biz de sizler için yeni Call of Duty oyununa dair tüm bildiklerimizi derledik.

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7. Black Ops 6'yı kim geliştiriyor?

7. Black Ops 6'yı kim geliştiriyor?

Bildiğiniz üzere Activision çatısı altında birçok farklı şirket bulunuyor. Bu şirketler farklı farklı Call of Duty oyunlarının geliştirilmesinde rol alıyor. Black Ops 6'nın geliştirici koltuğunda ise iki stüdyo oturuyor. Oyunun multiplayer kısmını Treyarch geliştirirken, hikâye tarafını ise Raven geliştiriyor.

6. Black Ops 6'nın konusu ne olacak?

6. Black Ops 6'nın konusu ne olacak?

Bildiğiniz üzere Call of Duty ik ifarklı seriye bölünmüş durumda. Birisi Modern Warfare, bir diğeri de Black Ops. Modern Warfare serisi daha büyük operasyonlara ve gün yüzünde olan olaylara odaklanıyor. Black Ops serisi ise kirli işlerin arkaplanını irdeliyor. Black Ops 6 da serinin önceki oyunları gibi devletlerin kirli işlerini ortaya çıkartmaya çalışan CIA ajanlarını konu edinecek.

5. Black Ops 6 hangi değişikliklerle gelecek?

5. Black Ops 6 hangi değişikliklerle gelecek?

Call of Duty oyunları bir süredir yenilikten uzak bir şekilde ilerliyor. Black Ops 6 ise ufaktan bu izlenimi kırabilir. Ufaktan dememin sebebi oyunda devasa değişikliklerin olmayacağı. Göze çarpan en büyük yenilik, karakterin her yöne atlamasını sağlayan Omni Movement sistemi. Bunun dışında silahlar ve siper savaşları konusunda da biraz ilerleme katedilmiş.

4. Zombi modu olacak mı?

4. Zombi modu olacak mı?

Bildiğiniz üzere zombi modu ile Black Ops serisi birbirine yapışmış bir şekilde ilerliyor. Bu yüzden doğal olarak zombi modu bu oyunda da bulunacak. Eski oyunlarda bulunan bazı haritalar bu yapımda bulunacak. Bunun yanında zombi moduna özel yeni bir silah da eklenecek. Multiplayer ve hikâye tarafından sıkılan oyuncular, bu mod ile akın akın gelen zombilere karşı savaşabilecek.

3. Multiplayer yenilikleri neler olacak?

3. Multiplayer yenilikleri neler olacak?

Multiplayer modu, Call of Duty'nin en vurucu noktası. Her yıl milyonlarca oyuncuyu kendine bağlayan bu mod, bu yıl da tam gaz geliyor. Black Ops 6 ile birlikte 16 yeni harita çıkış günü gelecek. Bunun yanında eski prestij sistemi de bu yapımla birlikte geri getirildi. Tabii, yeni perkler de bu oyun ile birlikte gelecek. Bunun dışında dikkat çeken bir diğer özellik ise Omni Movement teknolojisi olacak.

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2. Hangi platformlara çıkacak?

2. Hangi platformlara çıkacak?

Black Ops 6, hem eski nesil hem de yeni nesil konsollara çıkış yapacak. Bunun yanında çarpraz oyuncu desteği de oyunda bulunacak. Yeni nesil ve eski nesil arasındaki performans farkını ise çıkınca göreceğiz.

1. Black Ops 6, ilk günden Game Pass sistemine dahil edilecek.

1. Black Ops 6, ilk günden Game Pass sistemine dahil edilecek.

Call of Duty serisinin devam oyunu Black Ops 6, ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek. Bu sayede Game Pass aboneleri ek bir ücret ödemeden ilk günden oyunu oynamaya başlayacak. Call of Duty Black Ops 6, 25 Ekim tarihinde piyasaya sürülecek.

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