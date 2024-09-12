O Sene Gerçekten Bu Sene Mi? Call of Duty Black Ops 6'ya Dair Bildiğimiz Tüm Detaylar!
O Sene Gerçekten Bu Sene Mi? Call of Duty Black Ops 6'ya Dair Bildiğimiz Tüm Detaylar!
Call of Duty serisini devam ettirecek olan Black Ops 6, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek. Biz de sizler için yeni Call of Duty oyununa dair tüm bildiklerimizi derledik.
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7. Black Ops 6'yı kim geliştiriyor?
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6. Black Ops 6'nın konusu ne olacak?
5. Black Ops 6 hangi değişikliklerle gelecek?
4. Zombi modu olacak mı?
3. Multiplayer yenilikleri neler olacak?
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2. Hangi platformlara çıkacak?
1. Black Ops 6, ilk günden Game Pass sistemine dahil edilecek.
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