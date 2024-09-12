O Sene Gerçekten Bu Sene Mi? Call of Duty Black Ops 6'ya Dair Bildiğimiz Tüm Detaylar!

Bildiğiniz üzere zombi modu ile Black Ops serisi birbirine yapışmış bir şekilde ilerliyor. Bu yüzden doğal olarak zombi modu bu oyunda da bulunacak. Eski oyunlarda bulunan bazı haritalar bu yapımda bulunacak. Bunun yanında zombi moduna özel yeni bir silah da eklenecek. Multiplayer ve hikâye tarafından sıkılan oyuncular, bu mod ile akın akın gelen zombilere karşı savaşabilecek.