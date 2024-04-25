O Defteri Kapadık! Türkiye, Yeniden IMF'ye Gider mi?
O Defteri Kapadık! Türkiye, Yeniden IMF'ye Gider mi?
Türkiye'nin IMF ile 1950'lerin sonunda başlayan ve yıllar süren 'toksik' bir ilişkisi olduğu bilinir. 2013 itibarıyla sonlanan ilişki, yer yer dedikodularla sürse de yeniden başlaması hep soru işareti oluşturur. Türkiye'de son dönemde ekonomik durum IMF gündemini yeniden manşetlere taşıyor. Peki, Türkiye yeniden IMF'e gider mi?
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Dünya Bankası ve IMF'nin rutin toplantıları için ABD'ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile bir araya gelmesi çok konuşulmuştu.
Son yıllarda ekonomide yaşananlar, yabancı kaynak arayışı IMF ile yeniden bir temas sağlanır mı sorularını sıklıkla sorduruyor.
"IMF nedir, neye yarar?"
"Türkiye IMF’ye gider mi?"
"Türkiye IMF’ye gitmeli mi?"
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"IMF’ye gitmek ne demektir?"
"IMF olmadan olur mu?"
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