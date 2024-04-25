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O Defteri Kapadık! Türkiye, Yeniden IMF'ye Gider mi?

O Defteri Kapadık! Türkiye, Yeniden IMF'ye Gider mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.04.2024 - 11:14

Türkiye'nin IMF ile 1950'lerin sonunda başlayan ve yıllar süren 'toksik' bir ilişkisi olduğu bilinir. 2013 itibarıyla sonlanan ilişki, yer yer dedikodularla sürse de yeniden başlaması hep soru işareti oluşturur. Türkiye'de son dönemde ekonomik durum IMF gündemini yeniden manşetlere taşıyor. Peki, Türkiye yeniden IMF'e gider mi?

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Dünya Bankası ve IMF'nin rutin toplantıları için ABD'ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile bir araya gelmesi çok konuşulmuştu.

Dünya Bankası ve IMF'nin rutin toplantıları için ABD'ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile bir araya gelmesi çok konuşulmuştu.

Türkiye'nin 1958'de başlayan 2013'te sonlanan iniş çıkışlı IMF ilişkisi yeniden gündemde yerini almıştı.

Son yıllarda ekonomide yaşananlar, yabancı kaynak arayışı IMF ile yeniden bir temas sağlanır mı sorularını sıklıkla sorduruyor.

Son yıllarda ekonomide yaşananlar, yabancı kaynak arayışı IMF ile yeniden bir temas sağlanır mı sorularını sıklıkla sorduruyor.

Ekonomim'de Servet Yıldırım, bu sorunun cevabını yine sorular sorarak aramış. Gelin birlikte bakalım. 

İşte, Türkiye-IMF ilişkisine yönelik sorgulamalar.

"IMF nedir, neye yarar?"

"IMF nedir, neye yarar?"

IMF, 190 ülkenin üye olduğu ve ülkelerin finansal sistemlerindeki sorunları, görevi, uluslararası parasal iş birliğine yönelik geliştirmek olarak görülebilir. 

IMF, üye ülkelere ihtiyaç halinde destek sağlarken, bunu da farklı finansal yöntemlerle yapar. Türkiye'nin de geçmişte 19 kez yaptığı ve en yaygın olanı 'Stand-by düzenlemeleri' olurken, 3 yılı aşmayan krediler ve bir program önerisi içerir.

"Türkiye IMF’ye gider mi?"

"Türkiye IMF’ye gider mi?"

Yıldırım, son yıllarda sıklıkla sorulan bu sorunu cevabını 'Bence Türkiye IMF’ye gitmez; her şeyden önce siyaseten gitmez. Yıllarca IMF ile kredi ilişkisini kestiği için övünen bir yönetim bu yola kolay girmez' diyerek veriyor.

"Türkiye IMF’ye gitmeli mi?"

"Türkiye IMF’ye gitmeli mi?"

2021 yılından bu yana ekonomide yaşananlar sonrası Yıldırım, 'IMF ile yapılacak kredi destekli bir anlaşma ekonominin bu zor durumu daha kolay atlatmasını sağlayabilir.' Dış kaynak, güvenilirlik açısından bir olasılık olabileceğini de belirtiyor.

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"IMF’ye gitmek ne demektir?"

"IMF’ye gitmek ne demektir?"

'IMF’ye gitmek' özetle, ''Ben tek başıma bu işi beceremedim. Gel yanımda dur, beraber becerelim' demektedir.'

IMF'nin sağladığı kaynak ve önerdiği programla birlikte denetime girmek anlamı da taşırken, diğer dış kaynaklara da güvence sunmak anlamında görülebilir.

"IMF olmadan olur mu?"

"IMF olmadan olur mu?"

'Krizden çıkış için tek yol IMF değildir' ancak ülkenin kendi içinde yeterliliği varsa 'IMF’siz çözümler her zaman daha tercih edilir.'

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