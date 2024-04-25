O Defteri Kapadık! Türkiye, Yeniden IMF'ye Gider mi?

IMF, 190 ülkenin üye olduğu ve ülkelerin finansal sistemlerindeki sorunları, görevi, uluslararası parasal iş birliğine yönelik geliştirmek olarak görülebilir.

IMF, üye ülkelere ihtiyaç halinde destek sağlarken, bunu da farklı finansal yöntemlerle yapar. Türkiye'nin de geçmişte 19 kez yaptığı ve en yaygın olanı 'Stand-by düzenlemeleri' olurken, 3 yılı aşmayan krediler ve bir program önerisi içerir.