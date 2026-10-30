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Saf Niyetli 4 Burç

Saf Niyetli 4 Burç

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 10:23
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Bir insanın iç dünyasını tek bir kalıba sokmak kolay değil. Ancak astrolojiye göre bazı burçlar, gittikleri her yere sıcaklık yayan, sevgiyle ve bağlılıkla hareket eden, niyeti temiz insanlar olarak biliniyor.

İşte o burçlar...

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Boğa burcu çatışmadan hoşlanmıyor ve her tartışmada barışı sağlamaya çalışıyor.

Boğa burcu çatışmadan hoşlanmıyor ve her tartışmada barışı sağlamaya çalışıyor.

Huzurlu bir ev hayatını seven Boğa, düzenin bir anda bozulmasından da hiç hoşlanmıyor. Ortam sakin kalsın diye gerekirse kendi isteklerinden vazgeçiyor.

Yine de bir tartışma çıktığında kenarda durmuyor, hemen araya giriyor. Herkesin söylediğine hak vererek arabuluculuk yapmaya çalışıyor.

Yengeç burcu başkalarının duygularını bir sünger gibi içine çekiyor.

Yengeç burcu başkalarının duygularını bir sünger gibi içine çekiyor.

Dışarıdan anlaşılması zor biri gibi görünse de içinde dünyaya ve insanlara karşı romantik bir bakış taşıyor. Çevresindekilerin üzüntüsünü de sevincini de kendi duygusu gibi yaşıyor.

Arkadaşlarının en güvendiği destek o. Sevdikleri ne zaman ihtiyaç duysa, ağlayabilecekleri bir omuz olarak hep yanlarında.

Yay burcu en umutsuz anlarda bile ortama neşe ve iyimserlik katıyor.

Yay burcu en umutsuz anlarda bile ortama neşe ve iyimserlik katıyor.

Ayrılık acısı çeken bir arkadaşının kapısını ilk çalan o oluyor ve dertlerini unutması için onu son dakika bir yolculuğa ikna ediyor. Çocukken dondurması yere düşen arkadaşına hemen kendi dondurmasını veren de oydu.

Yay için hayat kutlanacak bir şey. Bu yüzden iyiyi büyütüp kötüyü küçültmeye özen gösteriyor ve bundan çevresindeki herkes faydalanıyor.

Balık burcu hayatın iyisini de kötüsünü de kutlanmaya değer görüyor.

Balık burcu hayatın iyisini de kötüsünü de kutlanmaya değer görüyor.

Bardağın yarısının dolu mu boş mu olduğunu tartışanlara inat, Balık bir bardağın var olmasına bile hayret ediyor. Onun için hayatta olmak başlı başına bir armağan.

Başkalarının umutsuzluğa kapıldığı olaylara bile olumlu bir açıdan bakmanın yolunu buluyor. İşini kaybettiğinde bunu bir ders olarak görüyor ve önünde daha iyi bir fırsat olduğuna inanıyor. Birkaç kötü buluşmanın ardından biten bir ilişkiyi de gereksiz bir kalp kırıklığından kurtulmak olarak yorumluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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