Saf Niyetli 4 Burç

Huzurlu bir ev hayatını seven Boğa, düzenin bir anda bozulmasından da hiç hoşlanmıyor. Ortam sakin kalsın diye gerekirse kendi isteklerinden vazgeçiyor.

Yine de bir tartışma çıktığında kenarda durmuyor, hemen araya giriyor. Herkesin söylediğine hak vererek arabuluculuk yapmaya çalışıyor.