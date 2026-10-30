Saf Niyetli 4 Burç
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Boğa burcu çatışmadan hoşlanmıyor ve her tartışmada barışı sağlamaya çalışıyor.
Yengeç burcu başkalarının duygularını bir sünger gibi içine çekiyor.
Yay burcu en umutsuz anlarda bile ortama neşe ve iyimserlik katıyor.
Balık burcu hayatın iyisini de kötüsünü de kutlanmaya değer görüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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