New York Rangers - Philadelphia Flyers Buz Hokeyi Maçında Oyuncular Yumruk Yumruğa Kavga Etti
New York Rangers - Philadelphia Flyers Buz Hokeyi Maçında Oyuncular Yumruk Yumruğa Kavga Etti
NHL'de New York Rangers ile Philadelphia Flyers arasında oynanan maçta, oyuncuların arasında beklenmedik bir anda gerilim yaşandı.
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Maçın yıldızlarından New York Rangers'ın Kanadalı oyuncusu Matthew Rempe ve Philadelphia Flyers'ın oyuncusu Nicolas Deslauriers, birbirine girdi.
Kimsenin beklemediği olay, Rempe'nin hakem tarafından sahadan çıkarılmasıyla sonlandı.
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