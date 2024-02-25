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New York Rangers - Philadelphia Flyers Buz Hokeyi Maçında Oyuncular Yumruk Yumruğa Kavga Etti

New York Rangers - Philadelphia Flyers Buz Hokeyi Maçında Oyuncular Yumruk Yumruğa Kavga Etti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.02.2024 - 15:01

NHL'de New York Rangers ile Philadelphia Flyers arasında oynanan maçta, oyuncuların arasında beklenmedik bir anda gerilim yaşandı.

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Maçın yıldızlarından New York Rangers'ın Kanadalı oyuncusu Matthew Rempe ve Philadelphia Flyers'ın oyuncusu Nicolas Deslauriers, birbirine girdi.

Maçın yıldızlarından New York Rangers'ın Kanadalı oyuncusu Matthew Rempe ve Philadelphia Flyers'ın oyuncusu Nicolas Deslauriers, birbirine girdi.

Kimsenin beklemediği olay, Rempe'nin hakem tarafından sahadan çıkarılmasıyla sonlandı.

Kimsenin beklemediği olay, Rempe'nin hakem tarafından sahadan çıkarılmasıyla sonlandı.

İşte o anlar ve yaşananlara gelen yorumlar 👇

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