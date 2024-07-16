Neolitik Çağdan Günümüze Tuzluğun Yolculuğu 'Şimdiki Tuzluklar Birbirine Sarılıyor'
Neolitik Çağdan Günümüze Tuzluğun Yolculuğu 'Şimdiki Tuzluklar Birbirine Sarılıyor'
Konya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen 800 yıllık tuzluk, Neolitik dönemden günümüze ışık tutuyor. Hatta ışık tutkmakla da kalmıyor, günümüzde de hâlâ sofralarımızdaki yerini koruyor.
İşte detaylar...
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Geçmişten günümüze modernleşen sofra düzeninde bazı detaylar var ki geçmişten günümüze neredeyse hiç değişmedi! Yemeklere lezzet veren 'tuzluk' da onlardan biri.
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Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan @uzakudurunasko kullanıcı adlı hesap, yeni bir tuzluk tartışmasının fitilini ateşledi.
Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarında 'çalışıyorsa dokunma' fikri baskındı! 👇
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Şimdiki tuzlukların daha duygusal olduğu kanısı da ortaya atıldı. 👇
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Himalaya tuzu işleri bozdu... 👇
Terlik mi... Peki hangi açıdan? 👇
Şimdi sizin de kafanız karışacak! 👇
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E sofralar pek de güncellenmemiş gibi... 👇
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Ama dinazor eti de tuzsuz yenmez hani! 👇
Tabii bu lüks de ancak 'sınıfsaldır' 👇
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