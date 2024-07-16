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Neolitik Çağdan Günümüze Tuzluğun Yolculuğu 'Şimdiki Tuzluklar Birbirine Sarılıyor'

Neolitik Çağdan Günümüze Tuzluğun Yolculuğu 'Şimdiki Tuzluklar Birbirine Sarılıyor'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 15:39

Konya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen 800 yıllık tuzluk, Neolitik dönemden günümüze ışık tutuyor. Hatta ışık tutkmakla da kalmıyor, günümüzde de hâlâ sofralarımızdaki yerini koruyor. 

İşte detaylar...

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Geçmişten günümüze modernleşen sofra düzeninde bazı detaylar var ki geçmişten günümüze neredeyse hiç değişmedi! Yemeklere lezzet veren 'tuzluk' da onlardan biri.

Geçmişten günümüze modernleşen sofra düzeninde bazı detaylar var ki geçmişten günümüze neredeyse hiç değişmedi! Yemeklere lezzet veren 'tuzluk' da onlardan biri.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan @uzakudurunasko kullanıcı adlı hesap, yeni bir tuzluk tartışmasının fitilini ateşledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan @uzakudurunasko kullanıcı adlı hesap, yeni bir tuzluk tartışmasının fitilini ateşledi.
twitter.com

Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarında 'çalışıyorsa dokunma' fikri baskındı! 👇

Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarında 'çalışıyorsa dokunma' fikri baskındı! 👇
twitter.com

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👇
twitter.com

Şimdiki tuzlukların daha duygusal olduğu kanısı da ortaya atıldı. 👇

Şimdiki tuzlukların daha duygusal olduğu kanısı da ortaya atıldı. 👇
twitter.com
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Himalaya tuzu işleri bozdu... 👇

Himalaya tuzu işleri bozdu... 👇
twitter.com

Terlik mi... Peki hangi açıdan? 👇

Terlik mi... Peki hangi açıdan? 👇
twitter.com

Şimdi sizin de kafanız karışacak! 👇

Şimdi sizin de kafanız karışacak! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

E sofralar pek de güncellenmemiş gibi... 👇

E sofralar pek de güncellenmemiş gibi... 👇
twitter.com
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Ama dinazor eti de tuzsuz yenmez hani! 👇

Ama dinazor eti de tuzsuz yenmez hani! 👇
twitter.com

Tabii bu lüks de ancak 'sınıfsaldır' 👇

Tabii bu lüks de ancak 'sınıfsaldır' 👇
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