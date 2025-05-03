Neden Umutsuz Hissediyorsun?
Bazen hiçbir şeyin düzelmeyeceğini hissedersin. İçindeki ağırlığı anlatmak istersin ama kelimeler yetmez. Herkes hayatına devam ederken sen yerinde sayıyormuşsun gibi gelir. Belki sebebini biliyorsun, belki de sadece bir boşluk var içinde, adını koyamadığın... Peki gerçekten neden bu kadar umutsuz hissediyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şu anda hayatındaki en büyük eksiklik ne sence?
4. İnsanlara karşı genel tutumun nasıl?
5. En son ne zaman gerçekten mutlu hissettin?
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6. Sosyal çevren seni nasıl tanımlar?
7. Umut kelimesi sende ne çağrıştırıyor?
8. Kendine karşı nasılsın?
9. Duygularını paylaşma sıklığın nasıl?
10. Bir problemle karşılaştığında tepkin ne oluyor?
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Sen sürekli mücadele ettiğin için umutsuz hissediyorsun!
Sen belirsizliklerden dolayı umutsuz hissediyorsun!
Sen yaşadığın hayal kırıklıkları yüzünden umutsuz hissediyorsun!
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