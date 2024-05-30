Neden Çocuk İstemediklerine Dair Naçizane Fikirlerini Paylaşan 15 Kişi
Neden Çocuk İstemediklerine Dair Naçizane Fikirlerini Paylaşan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hiç şüphesiz ki çocuklar insanın hayatına renk ve neşe getirir. Ancak her insan çocuk sahibi olmak istemeyebilir. Gelin insanların bu konudaki düşüncelerine bakalım!
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1. ''Önceden öğretmendim. Çocukları da gayet severim.''
2. ''Ekonominin bu derece çöktüğü bir dönemde çocuk sahibi olma fikri bana hiç mantıklı gelmiyor.''
3. ''Mental sağlığımın bir çocuk yetiştirmek için yeterince iyi olduğunu düşünmüyorum.''
4. ''Çocuklarla vakit geçirmeyi sadece gülümseyip, oyun oynadıkları zaman seviyorum.''
5. ''Ben de kendimi hala bir çocuk gibi hissediyorum ve kendimden başka bir çocukla ilgilenme düşüncesi kulağa pek eğlenceli gelmiyor.''
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6. ''Çocuklar gerçekten çok tatlı ve onlara bayılıyorum ama bir çocuk olmak son derece sorumluluk sahibi olabilmek demek. Ben kendimi henüz öyle hissetmiyorum.''
7. ''Bazı insanlara bu absürd geliyor ama benim zaten bir kedi çocuğum var.''
8. ''Her ne kadar çocukları sevsem de, son derece enerji emici oldukları bir gerçek!''
9. ''Çocukken annemiz ve babamız erken vefat edince küçük kardeşimi ben büyütmek zorunda kaldım.''
10. ''Bir köpek gördüğümde içim yumoş yumoş oluyor ama çocuklar için aynısı geçerli değil.''
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11. ''Büyük konuşmayayım ama bebek ağlamasına 5 dakika bile katlanabileceğimi düşünmüyorum.''
12. ''Sorunlu bir kişiliğe sahibim. Bu yüzden çocuk sahibi olmak istesem bile ilk önce kendi sorunlarımı çözmem gerekiyor.''
13. ''Özgürlüğe ve eğlenmeye çok düşkünüm. Bu yüzden asla çocuk yapmam!
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