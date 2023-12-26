Görüş Bildir
Haberler
Test
İlişki Testleri
Ne Kadar Sevildin?

Ne Kadar Sevildin?

GNS
GNS - Onedio Editörü
26.12.2023 - 17:12

Hepimiz hayatımızın bir döneminde 'acaba ne kadar sevildim?' ya da 'yeterince sevildim mi?' hissine kapılıyoruz. Bu düşünceler istesek de istemesek de kafamızın içinde dönüp duruyor. Peki sen ne kadar sevildin? 

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Söyle bakalım, daha önce sevgilinden hiç çiçek aldın mı?

Peki durup dururken, özel gül olmasa bile "içimden geldi" hediyesi aldın mı?

Sen konusunu açmadığın sürece cinsellikten bahsetmeyen ve buna saygı duyan bir sevgilin oldu mu?

Senin hakkında laf arasında geçirdiğin ve üstüne bir daha hiç konuşmadığınız detayları hatırlayıp buna göre davranan oldu mu?

Kısıtlı bir vakti olsa dahi sana vakit ayıran, boş zamanını seninle değerlendirmek yerine senin için boş vakit yaratan biri oldu mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hiç ilgisini çekmediği halde bir diziyi, filmi, tiyatroyu izleyen ya da etkinliğe gelen biri oldu mu?

Rahatsız olduğunu söylediğin kişilerle sırf sen memnun ol diye mesafesini koydu mu?

Sosyal medyada hiçbir çekincesi olmadan paylaşım yaptı mı?

Uzun mesafe ilişkisi olduğu halde arada hiç mesafe yokmuş gibi hissettiren biri oldu mu?

Son olarak hiç beklemediğin kadar özenli ve güzel bir doğum günü kutlaması yaşadın mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sen kelimelere sığdırılamayacak kadar çok sevilmişsin!

Aşkın en saf ve en gerçek haliyle tanışmışsın, adeta bir aşk romanının baş kahramanı gibi. Bu öyle bir aşk ki, herkesin hayali, herkesin özlemi. Sen, bu özlemlerin gerçek olmuş hali, aşkın en samimi ve en saf haliyle buluşmuşsun. Öyle bir sevilmişsin, öyle bir değer görmüşsün ki, dünyanın en mutlu insanı olmuşsun. Hatta belki de bu duyguyla uyandığın her sabah, gözlerini yeni bir günün güzelliklerine açmışsın.

İkili ilişkilerin ne denli karmaşık ve zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama senin hayatına giren o özel kişi, bu karmaşıklığı adeta bir çocuk oyuncağına dönüştürmüş. Seninle geçirdiği her anı öyle güzel ve öyle özel kılmış ki, belki de aşkın ne olduğunu bir kez daha hatırlamışsın. Sevgiden uyuyamadığın, hatta bunun düşüncesiyle gözlerinin dolduğu geceler bile olmuş.

En ufak jestlerin, en küçük sürprizlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha kanıtlamışsın. Belki de aşkın en güzel yanı da bu, değil mi? En küçük bir hediye, en basit bir söz bile kalbinde büyük bir yer bulmuş. Yani sen, bizim kelimelerle anlatamayacağımız kadar çok sevilmişsin. Bu öyle bir sevgi ki, onu anlatmak için kelimeler bile yetersiz kalıyor.

Sen yeterince sevilmemişsin...

Bir ilişkide beklentilerin aslında ne kadar büyütüldüğünü hiç düşündün mü? İsteklerin, aslında bir bakış açısına bağlı olarak, ne kadar basit ya da karmaşık olabileceğini? Belki de sevildiğini hissetmek için daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsun. Belki de bir yerlerde, belki de bir ilişkinin ortasında, yarı yolda bırakılmış hissettin kendini.

Düşünceli olmak, bir ilişkideki en önemli unsurlardan biri. Sen, karşındaki insan için her şeyi en ince detayına kadar düşünürken, belki de karşılığında aynı özeni görememiş olabilirsin. Sevgilere boğulmayı hak ederken, bir şekilde farklı bir yola sapmış olabilirsin.

Belki de aradığını yanlış kişide bulduğunu sanmış olabilirsin. Ama biliyorum ki, hak ettiğin o büyük sevgiyi henüz görebildiğini düşünmüyorsun. Sen, sevilmeye en layık olan insanlardan birisin. Ve unutma, belki şimdiye kadar yeterince sevilmemiş olabilirsin, ama bundan sonra hayatın karşına neler çıkaracağı belli olmaz. Belki de beklediğin o büyük aşk, tam da bu yolda seni bekliyordur.

Hayatın sürprizlerle dolu olduğunu unutma ve her daim sevgiye açık ol. Çünkü sen, sevilmeyi hak eden birisin. Ve belki de daha büyük bir sevgi, tam da kapının önünde seni bekliyor olabilir.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
3
2
2
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?