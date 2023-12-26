Ne Kadar Sevildin?
Ne Kadar Sevildin?
Hepimiz hayatımızın bir döneminde 'acaba ne kadar sevildim?' ya da 'yeterince sevildim mi?' hissine kapılıyoruz. Bu düşünceler istesek de istemesek de kafamızın içinde dönüp duruyor. Peki sen ne kadar sevildin?
Hadi teste!
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Söyle bakalım, daha önce sevgilinden hiç çiçek aldın mı?
Peki durup dururken, özel gül olmasa bile "içimden geldi" hediyesi aldın mı?
Sen konusunu açmadığın sürece cinsellikten bahsetmeyen ve buna saygı duyan bir sevgilin oldu mu?
Senin hakkında laf arasında geçirdiğin ve üstüne bir daha hiç konuşmadığınız detayları hatırlayıp buna göre davranan oldu mu?
Kısıtlı bir vakti olsa dahi sana vakit ayıran, boş zamanını seninle değerlendirmek yerine senin için boş vakit yaratan biri oldu mu?
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Hiç ilgisini çekmediği halde bir diziyi, filmi, tiyatroyu izleyen ya da etkinliğe gelen biri oldu mu?
Rahatsız olduğunu söylediğin kişilerle sırf sen memnun ol diye mesafesini koydu mu?
Sosyal medyada hiçbir çekincesi olmadan paylaşım yaptı mı?
Uzun mesafe ilişkisi olduğu halde arada hiç mesafe yokmuş gibi hissettiren biri oldu mu?
Son olarak hiç beklemediğin kadar özenli ve güzel bir doğum günü kutlaması yaşadın mı?
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Sen kelimelere sığdırılamayacak kadar çok sevilmişsin!
Sen yeterince sevilmemişsin...
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