Ne Kadar Sevildin?

Aşkın en saf ve en gerçek haliyle tanışmışsın, adeta bir aşk romanının baş kahramanı gibi. Bu öyle bir aşk ki, herkesin hayali, herkesin özlemi. Sen, bu özlemlerin gerçek olmuş hali, aşkın en samimi ve en saf haliyle buluşmuşsun. Öyle bir sevilmişsin, öyle bir değer görmüşsün ki, dünyanın en mutlu insanı olmuşsun. Hatta belki de bu duyguyla uyandığın her sabah, gözlerini yeni bir günün güzelliklerine açmışsın.

İkili ilişkilerin ne denli karmaşık ve zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama senin hayatına giren o özel kişi, bu karmaşıklığı adeta bir çocuk oyuncağına dönüştürmüş. Seninle geçirdiği her anı öyle güzel ve öyle özel kılmış ki, belki de aşkın ne olduğunu bir kez daha hatırlamışsın. Sevgiden uyuyamadığın, hatta bunun düşüncesiyle gözlerinin dolduğu geceler bile olmuş.

En ufak jestlerin, en küçük sürprizlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha kanıtlamışsın. Belki de aşkın en güzel yanı da bu, değil mi? En küçük bir hediye, en basit bir söz bile kalbinde büyük bir yer bulmuş. Yani sen, bizim kelimelerle anlatamayacağımız kadar çok sevilmişsin. Bu öyle bir sevgi ki, onu anlatmak için kelimeler bile yetersiz kalıyor.