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NBA'de Houston Rockets Forması Giyen Alperen Şengün'den Bir Triple-Double Daha!

NBA'de Houston Rockets Forması Giyen Alperen Şengün'den Bir Triple-Double Daha!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.11.2024 - 11:38

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA parkelerinde tarih yazmaya devam ediyor. Batı Konferansı’nda Minnesota Timberwolves’a konuk olan Rockets, uzatma sonunda rakibini 117-111 mağlup ederek sezonun 13. galibiyetine ulaştı. Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü yenilgisini alan Timberwolves, kötü gidişatını durduramadı. Ancak gecenin en çok konuşulan ismi, triple-double performansıyla yıldızlaşan Alperen oldu. (NTV Spor)

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Oyun zekası, saha görüşü ve çok yönlü performansıyla alkışları toplamaya devam ediyor

Oyun zekası, saha görüşü ve çok yönlü performansıyla alkışları toplamaya devam ediyor

NBA Batı Konferansı’nda Minnesota Timberwolves ile Houston Rockets’ı karşı karşıya getiren mücadelede Türk basketbolunun gururu Alperen Şengün adeta tarih yazdı.

22 sayı, 11 asist ve 10 ribaunt ile maçı tamamladı

22 sayı, 11 asist ve 10 ribaunt ile maçı tamamladı

Milli basketbolcu, 42 dakika sahada kaldı. Sayı, asist ve ribauntlarına 3 top çalma ve 3 blok ekleyerek oyunun iki yönünde de fark yarattı. Bu performansıyla bu sezonki üçüncü triple-double’ını yaptı. NBA kariyerindeki toplam triple-double sayısını da 7’ye çıkardı.

İlk üçe girmeye çok yakın

İlk üçe girmeye çok yakın

Şengün, bir triple-double daha yapması durumunda Russell Westbrook’un Rockets formasıyla elde ettiği 8 triple-double’lık performansı yakalayarak kulüp tarihinin en çok triple-double yapan üçüncü oyuncusu olacak. Listenin zirvesinde ise 46 triple-double ile Rockets efsanesi James Harden yer alıyor.

İşte Alperen'in triple-double performansı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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