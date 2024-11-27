NBA'de Houston Rockets Forması Giyen Alperen Şengün'den Bir Triple-Double Daha!
NBA'de Houston Rockets Forması Giyen Alperen Şengün'den Bir Triple-Double Daha!
Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA parkelerinde tarih yazmaya devam ediyor. Batı Konferansı’nda Minnesota Timberwolves’a konuk olan Rockets, uzatma sonunda rakibini 117-111 mağlup ederek sezonun 13. galibiyetine ulaştı. Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü yenilgisini alan Timberwolves, kötü gidişatını durduramadı. Ancak gecenin en çok konuşulan ismi, triple-double performansıyla yıldızlaşan Alperen oldu. (NTV Spor)
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Oyun zekası, saha görüşü ve çok yönlü performansıyla alkışları toplamaya devam ediyor
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22 sayı, 11 asist ve 10 ribaunt ile maçı tamamladı
İlk üçe girmeye çok yakın
İşte Alperen'in triple-double performansı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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