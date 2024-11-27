NBA'de Houston Rockets Forması Giyen Alperen Şengün'den Bir Triple-Double Daha!

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA parkelerinde tarih yazmaya devam ediyor. Batı Konferansı’nda Minnesota Timberwolves’a konuk olan Rockets, uzatma sonunda rakibini 117-111 mağlup ederek sezonun 13. galibiyetine ulaştı. Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü yenilgisini alan Timberwolves, kötü gidişatını durduramadı. Ancak gecenin en çok konuşulan ismi, triple-double performansıyla yıldızlaşan Alperen oldu. (NTV Spor)