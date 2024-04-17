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NBA'de Chicago Bulls Forması Giyen Milli Basketbolcumuz Onuralp Bitim'den Kötü Haber

NBA'de Chicago Bulls Forması Giyen Milli Basketbolcumuz Onuralp Bitim'den Kötü Haber

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
17.04.2024 - 11:38

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Chicago Bulls'ta forma giyen Onuralp Bitim'in göz retinasındaki yırtık nedeniyle ameliyat olması gerektiği ve sezonu kapadığı açıklandı.

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NBA Doğu Konferansı ekiplerinden Chicago Bulls, milli basketbolcumuz Onuralp Bitim'in sezonun geri kalanında forma giyeceğini duyurdu.

NBA Doğu Konferansı ekiplerinden Chicago Bulls, milli basketbolcumuz Onuralp Bitim'in sezonun geri kalanında forma giyeceğini duyurdu.

Bulls'tan yapılan açıklamada, "Onuralp Bitim'in sağ göz retinasında yırtık tespit edildi. Ameliyatı olması gerekiyor ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek." ifadeleri kullanıldı.

Bulls'tan yapılan açıklamada, "Onuralp Bitim'in sağ göz retinasında yırtık tespit edildi. Ameliyatı olması gerekiyor ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek." ifadeleri kullanıldı.

NBA'de ilk sezon heyecanını yaşayan Onuralp, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada maç başına 3,5 sayı, 1,4 ribaunt ve 0,6 asistle oynadı.

NBA'de ilk sezon heyecanını yaşayan Onuralp, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada maç başına 3,5 sayı, 1,4 ribaunt ve 0,6 asistle oynadı.

24 yaşındaki milli basketbolcunun formasını giydiği Bulls, Doğu Konferansı'nda 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle 9. sırayı alarak play-in'de Atlanta Hawks ile eşleşti.

24 yaşındaki milli basketbolcunun formasını giydiği Bulls, Doğu Konferansı'nda 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle 9. sırayı alarak play-in'de Atlanta Hawks ile eşleşti.

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