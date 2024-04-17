NBA'de Chicago Bulls Forması Giyen Milli Basketbolcumuz Onuralp Bitim'den Kötü Haber
NBA'de Chicago Bulls Forması Giyen Milli Basketbolcumuz Onuralp Bitim'den Kötü Haber
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Chicago Bulls'ta forma giyen Onuralp Bitim'in göz retinasındaki yırtık nedeniyle ameliyat olması gerektiği ve sezonu kapadığı açıklandı.
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NBA Doğu Konferansı ekiplerinden Chicago Bulls, milli basketbolcumuz Onuralp Bitim'in sezonun geri kalanında forma giyeceğini duyurdu.
Bulls'tan yapılan açıklamada, "Onuralp Bitim'in sağ göz retinasında yırtık tespit edildi. Ameliyatı olması gerekiyor ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek." ifadeleri kullanıldı.
NBA'de ilk sezon heyecanını yaşayan Onuralp, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada maç başına 3,5 sayı, 1,4 ribaunt ve 0,6 asistle oynadı.
24 yaşındaki milli basketbolcunun formasını giydiği Bulls, Doğu Konferansı'nda 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle 9. sırayı alarak play-in'de Atlanta Hawks ile eşleşti.
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