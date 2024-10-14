NATO'nun Yıllık Nükleer Tatbikatı ''Steadfast Noon'' Başlıyor: Tatbikat İki Hafta Sürecek!
NATO'nun Yıllık Nükleer Tatbikatı ''Steadfast Noon'' Başlıyor: Tatbikat İki Hafta Sürecek!
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NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, tatbikata 60'tan fazla uçağın katılacağı belirtildi. Batı Avrupa üzerinde eğitim uçuşlarının yapılacağı tatbikat kapsamında ABD'nin nükleer füze taşıyabilen savaş uçakları da bulunacak.
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Yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin "Nükleer caydırıcılık, müttefik güvenliğinin temel taşıdır. Steadfast Noon, nükleer caydırıcılığımızın önemli bir testidir. NATO'nun tüm müttefiklerini koruyacağı ve savunacağı yönünde düşmanlara verilen net bir mesajdır." değerlendirmesine de yer verildi.
NATO'nun yıllık tatbikatı her yıl ekim ayında yapılıyor. Steadfast Noon'da 8 hava üssünden 2.000 askeri personel, nükleer kapasiteli jetler, bombardıman uçakları ve yakıt ikmal uçakları dahil olmak üzere birden fazla uçak türü yer alıyor.
Bu yıl yapılacak tatbikat, ev sahibi ülkeler Hollanda ve Belçika üzerinden İngiltere, Danimarka ve Kuzey Denizi üzerindeki hava sahasında uçuşları içeriyor.
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