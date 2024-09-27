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NASA'nın Uzayda Mahsur Kalan Astronotları Kurtarma Görevi Başlıyor

NASA'nın Uzayda Mahsur Kalan Astronotları Kurtarma Görevi Başlıyor

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
27.09.2024 - 18:48

NASA'nın iki astronotu, Haziran ayının başında gittikleri uzay görevinden hala dönemedi. Boeing havacılık şirketinin Starliner aracıyla uzaya giden astronotlar, araçlarının arızalanmasıyla resmen mahsur kaldı. NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bekleyen astronotları için düğmeye bastı.

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Geçtiğimiz aylarda, NASA astronotlarının başına oldukça ilginç bir olay geldi.

Geçtiğimiz aylarda, NASA astronotlarının başına oldukça ilginç bir olay geldi.

Haziran ayının başlarında NASA iki astronotunu başarılı bir şekilde uzaya fırlattı. Fırlatmada bu kez, adını genellikle arızalarla duyduğumuz Boeing havacılık şirketinin Starliner aracı kullanıldı.

Temmuz ayında dönmesi gereken astronotlar, Starliner uzay araçlarının arıza vermesinin ardından Dünya'ya dönemedi.

Temmuz ayında dönmesi gereken astronotlar, Starliner uzay araçlarının arıza vermesinin ardından Dünya'ya dönemedi.

Boeing'e ait Starliner aracının helyum iticilerinde bir sorun yaşandı. Astronot Williams ile Wilmore'un uzayda kalış süresi de uzamış oldu.

Ağustos ayında yapılan açıklamada, uzay aracının insanlı dönüşe uygun olmadığına kanaat getirilmiş, uzay aracının Eylül ayında tek başına Dünya'ya döneceği söylenmişti.

Ağustos ayında yapılan açıklamada, uzay aracının insanlı dönüşe uygun olmadığına kanaat getirilmiş, uzay aracının Eylül ayında tek başına Dünya'ya döneceği söylenmişti.

Astronotların nerede olduğunu merak ederseniz, Uluslarası Uzay İstasyonu'nda, güvende olduklarını belirtelim.

Starliner, Dünya'ya dönmeyi başardı. Peki ya astronotlara ne olacak?

ISS'de konaklayan astronotların Dünya'ya dönebilmesi için Dünya'dan yeni bir uzay aracı gönderilmesi gerekiyor. Bu uzay aracı için de NASA bu kez SpaceX'e güveniyor.

ISS'de konaklayan astronotların Dünya'ya dönebilmesi için Dünya'dan yeni bir uzay aracı gönderilmesi gerekiyor. Bu uzay aracı için de NASA bu kez SpaceX'e güveniyor.

SpaceX, 28 Eylül Cumartesi günü NASA için Crew-9 astronot misyonunu başlatacak. TSİ 20.00'de fırlatılacak Falcon 9 roketi, Florida'dan kalkacak.

Bu görevde NASA astronotu Nick Hague ve Rus uzay ajansı Roscosmos'ta görevli bir kozmonot olan Aleksandr Gorbunov yer alıyor.

Astronotların görevleri ise Şubat ayında sona erecek. Şubat ayında, beş astronotun birden Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

Astronotların görevleri ise Şubat ayında sona erecek. Şubat ayında, beş astronotun birden Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

NASA'nın uzayda mahsur kalan astronotlarının görev süresi, yaklaşık 8 ay artmış olacak...

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