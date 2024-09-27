NASA'nın Uzayda Mahsur Kalan Astronotları Kurtarma Görevi Başlıyor
NASA'nın Uzayda Mahsur Kalan Astronotları Kurtarma Görevi Başlıyor
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Geçtiğimiz aylarda, NASA astronotlarının başına oldukça ilginç bir olay geldi.
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Temmuz ayında dönmesi gereken astronotlar, Starliner uzay araçlarının arıza vermesinin ardından Dünya'ya dönemedi.
Ağustos ayında yapılan açıklamada, uzay aracının insanlı dönüşe uygun olmadığına kanaat getirilmiş, uzay aracının Eylül ayında tek başına Dünya'ya döneceği söylenmişti.
ISS'de konaklayan astronotların Dünya'ya dönebilmesi için Dünya'dan yeni bir uzay aracı gönderilmesi gerekiyor. Bu uzay aracı için de NASA bu kez SpaceX'e güveniyor.
Astronotların görevleri ise Şubat ayında sona erecek. Şubat ayında, beş astronotun birden Dünya'ya dönmesi bekleniyor.
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